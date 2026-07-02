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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Jak dla seniorów i OzN zmieni się pomoc społeczna od sierpnia 2026? Mówi się o nowym Kodeksie Opieki w Domu

Jak dla seniorów i OzN zmieni się pomoc społeczna od sierpnia 2026? Mówi się o nowym Kodeksie Opieki w Domu

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02 lipca 2026, 12:26
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Rzecznik Akademicki ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Specjalizuje się w prawie pracy, zabezpieczeniu społecznym oraz administracyjnoprawnych aspektach związanych z pracą i pomocą socjalną.
Jak zmieni się pomoc społeczna od sierpnia 2026? Mówi się o nowym Kodeksie Opieki w Domu
Jak zmieni się pomoc społeczna od sierpnia 2026? Mówi się o nowym Kodeksie Opieki w Domu
Gazeta Prawna/Zdjęcie poglądowe
GazetaPrawna.pl

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Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło projekt rozporządzenia, które ma postawić sprawę usług opiekuńczych w kraju na twardych fundamentach. Zamiast dotychczasowych ogólników, pojawią się konkretne zakresy obowiązków, zasady bezpieczeństwa dla podopiecznych oraz rygorystyczne kontrole. Czy te przepisy przyniosą stabilizację w sektorze opieki długoterminowej i czy poradzą sobie z nimi lokalne urzędy? Analizujemy założenia proponowanych zmian, które miałyby obowiązywać już od sierpnia 2026 r.

Nowe rozporządzenie ma na celu zmiany w opiece domowej. Kluczowe założenia zmian to:

  • Jednolity katalog zadań dla opiekuna w całej Polsce (higiena, kuchnia, życie społeczne).
  • Możliwość zatrudnienia dwóch opiekunów przy czynnościach fizycznie obciążających z pełnym wynagrodzeniem obu stron.
  • Obowiązkowe kontrole i ankiety satysfakcji co 6 miesięcy, wraz z możliwością zgłaszania uwag.
  • Nacisk na godność, intymność i zgodę pacjenta podczas wykonywania usług.
  • Wejście w życie przepisów zaplanowano na 31 sierpnia 2026 r.
  • Pozostaje czekać na ostateczną wersję i publikację nowych przepisów.

Jak dla seniorów i OzN zmieni się pomoc społeczna od sierpnia 2026? Mówi się o nowym Kodeksie Opieki w Domu

Wejście w życie przepisów dotyczących jakości opieki domowej jest odpowiedzią na rosnące wyzwania demograficzne, przed którymi stoi Polska. W „Przeglądzie strategicznym systemu opieki długoterminowej", przygotowanym m.in. przez Bank Światowy, jednoznacznie wskazano brak standaryzacji jako główne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wymagających wsparcia.

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Projekt rozporządzenia wpisuje się w realizację kamienia milowego A70G Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Celem nie jest tylko formalne wypełnienie wymagań unijnych, ale faktyczne zapewnienie dostępu do usług dobrej jakości w każdym zakątku Polski. Projekt stanowi kluczowy element szerszej reformy „Wzrost współczynnika aktywności zawodowej określonych grup poprzez rozwój opieki długoterminowej".

Ważne

Chodzi o to, aby osoby potrzebujące mogły liczyć na pomoc, która pozwoli im zachować niezależność, a rodziny – na uwolnienie czasu potrzebnego do działania zawodowego.

Jak dla seniorów i OzN zmieni się pomoc społeczna od sierpnia 2026? Mówi się o nowym Kodeksie Opieki w Domu. Katalog zadań: co tak naprawdę robi opiekun?

Do tej pory zakres obowiązków opiekuna w domu zależny był często od umów zawartych pomiędzy gminą a podmiotem świadczącym usługi. Projekt wprowadza usystematyzowany katalog działań, podzielony na cztery kluczowe filary życia człowieka:

  1. Codzienne potrzeby życiowe: pomoc w samoobsłudze (ubieranie się, higiena), gotowanie posiłków (w tym gorących z diety), sprzątanie mieszkania, zakup produktów niezbędnych do funkcjonowania oraz załatwianie spraw urzędowych i płatnych.
  2. Opieka higieniczna: pielęgnacja ciała, kąpiele, toaleta (też w łóżku dla osób leżących), zmiana pieluchomajtek oraz pielęgnacja paznokci. Ważnym aspektem jest tu profilaktyka odleżyn.
  3. Pielęgnacja medyczna (według zaleceń): przygotowywanie leków, drobne opatrunki, mierzenie parametrów życiowych takich jak ciśnienie czy temperatura. Tutaj podkreślono granicę – mają to być czynności niewymagające specjalistycznego wykształcenia medycznego.
  4. Życie społeczne: pomoc w nawiązywaniu kontaktów z rodziną, stymulacja psychiczna, wspieranie spacerów i wyjść do instytucji kultury.

Katalog ten ma zapobiegać arbitralnemu ograniczaniu pomocy przez świadczeniodawców, gwarantując, że każda osoba otrzyma wsparcie w zaspokajaniu podstawowych, ludzkich potrzeb.

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Czas pracy i bezpieczeństwo personelu

Regulacje w zakresie logistyki służą dostosowaniu oferty do rzeczywistych potrzeb użytkowników. Usługi mogą być świadczone codziennie od godziny 6:00 do 21:00 przez cały tydzień. Święta państwowe są dniem wolnym od obowiązków, choć prawo dopuszcza w nich pracę w sytuacjach uzasadnionych.

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Nie mniej ważna jest kwestia ergonomii i bezpieczeństwa zarówno dla pacjenta, jak i opiekuna. W § 3 projektu jasno zapisano, że w przypadku wykonywania czynności fizycznych, które obciążają kręgosłup (np. przenoszenie osoby z łóżka na wózek, jeśli osoba ta jest zbyt ciężka), dopuszcza się udział dwóch opiekunów. Co istotne – zgodnie z dokumentacją, obie osoby otrzymują pełne wynagrodzenie za swój czas pracy. Jest to rozwiązanie mające chronić zdrowie pracowników socjalnych i zapewnić komfort bezpieczniejszego podniesienia chorego.

Etyka, kontrola i prywatność użytkownika

Projekt stawia na głowę relacji pomoc–odbiorca. W projekcie wprowadzono ścisłe zasady etyki: pierwszą zasadą jest dobro podopiecznego, szacunek do jego intymności, godności oraz prawo do samostanowienia. Każda czynność wykonywana przez opiekuna musi być potwierdzona w sposób ustalony przez ośrodek pomocy społecznej, co pozwala na weryfikację pracy.

Ważne

Nadzór nad jakością ma być ciągły. Ośrodki Pomocy Społecznej będą przeprowadzać wewnętrzne kontrole oraz ankiety oceniające satysfakcję odbiorcy co najmniej raz na pół roku. System umożliwia również zgłaszanie uwag – w tym anonimowo – dzięki czemu problemy mogą być identyfikowane i naprawiane na bieżąco. Monitorowanie służy także usprawnianiu procedur, gdyż wyniki analiz stanowią podstawę do reakcji korygujących.

Wyzwania dla samorządów i koszty realizacji

Należy jednak zaznaczyć, że projekt rozporządzenia nie zakłada przekazania dodatkowych środków pieniężnych dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie nowych standardów. W Polsce około 318 gmin wcale nie realizuje jeszcze usług opiekuńczych, a wiele innych obsługuje niewielką liczbę osób. Wdrożenie restrykcyjniejszych zasad kontroli i standaryzacji może więc stanowić dodatkowe wyzwanie kadrowe i organizacyjne dla mniejszych jednostek. Niemniej jednak, wejście w życie planowanych regulacji zaplanowano na dzień 31 sierpnia 2026 roku.

Nowe rozporządzenie to jedno z najważniejszych wydarzeń w polskiej polityce społecznej ostatnich lat. Po latach chaosu i uznaniowości, państwo wreszcie bierze odpowiedzialność za to, jak wygląda opieka nad najbardziej potrzebującymi w ich własnych domach. Wejście w życie 31 sierpnia 2026 roku to termin, który może zmienić oblicze polskiej opieki długoterminowej. Czy samorządy podołają? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – prawa podopiecznych przestaną być martwym zapisem ustawy.

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Źródło: INFOR
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