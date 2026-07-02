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Sanatorium 2026. Rewolucja w skierowaniach do sanatorium. Zobacz, jak wyjechać na nowych zasadach

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02 lipca 2026, 13:42
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
seniorka senior pakowanie
Sanatorium 2026. Rewolucja w skierowaniach. Jak wyjechać do uzdrowiska na nowych zasadach?
Shutterstock

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Wyjazd do sanatorium w 2026 roku mocno zaskoczy wielu pacjentów. Pełna cyfryzacja i nowe zasady wyboru uzdrowiska całkowicie zmieniły dotychczasowe reguły gry. Zobacz krok po kroku, jak bezbłędnie zarezerwować termin i ile teraz zapłacisz za zakwaterowanie po marcowej waloryzacji. Kto ma prawo ominąć długą kolejkę? Oto szczegóły.

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Leczenie uzdrowiskowe w 2026 roku. Nowoczesne standardy i aktualne koszty

Leczenie uzdrowiskowe pozostaje jedną z ulubionych form regeneracji polskich seniorów. W 2026 roku Ministerstwo Zdrowia położyło nacisk na tzw. profilaktykę aktywną, co wpłynęło na sposób oceny wniosków przez lekarzy balneologów - teraz większą wagę przywiązuje się do potencjału rehabilitacyjnego pacjenta.

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E-skierowanie to już standard

W kwietniu 2026 roku papierowe skierowania do sanatorium to już rzadkość. System cyfrowy stał się w pełni wydolny. Działa to tak, że Twój lekarz POZ wystawia e-skierowanie, które automatycznie trafia do systemu NFZ. Nie musisz niczego wysyłać pocztą. Status wniosku, miejsce w kolejce oraz przewidywany termin wyjazdu sprawdzisz w każdej chwili w aplikacji MojeIKP lub w serwisie Internetowego Konta Pacjenta. O przyznaniu miejsca dowiesz się natychmiast dzięki powiadomieniu SMS lub wiadomości w aplikacji.

Koszty pobytu w kwietniu 2026 roku

Leczenie i zabiegi w sanatorium NFZ są bezpłatne, ale pacjent pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia. Wyjazdy realizowane w kwietniu 2026 roku są objęte I sezonem rozliczeniowym (zimowym), co oznacza niższe ceny. Od 1 maja stawki wzrosną o około 30-50 proc. (sezon letni). Od 1 marca 2026 roku obowiązują nowe stawki. Przykładowo, w kwietniu zapłacisz za dobę:

  • Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem sanitarnym: 40,90 zł.
  • Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem sanitarnym: 27,30 zł.
  • Pokój wieloosobowy (najtańszy): 11,90 zł.

Wybór miejsca - czy masz na to wpływ?

W 2026 roku system jest bardziej elastyczny, choć ostateczną decyzję o profilu leczenia (np. reumatologia, kardiologia) podejmuje lekarz NFZ. Pacjenci mogą wskazywać preferowany region. Jeśli lekarz balneolog potwierdzi, że wybrane uzdrowisko odpowiada Twoim potrzebom medycznym, Twoja prośba ma dużą szansę na realizację. Jeśli chcesz wyjechać szybciej, korzystaj z systemu tzw. "zwrotów". Dzwoniąc do oddziału NFZ, możesz "przejąć" termin po osobie, która zrezygnowała. W 2026 roku pozwala to skrócić oczekiwanie nawet o kilka miesięcy.

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Kto jedzie do sanatorium bez kolejki i bez opłat?

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi oraz Inwalidzi Wojenni - korzystają z leczenia poza kolejnością.
  • Kombatanci: Osoby uprawnione mają prawo do częstszych wyjazdów i pierwszeństwa w realizacji e-skierowania.
  • Dzieci i opiekunowie: Leczenie uzdrowiskowe dzieci jest bezpłatne (NFZ pokrywa koszty zakwaterowania dziecka).

FAQ - najczęściej zadawane pytania o sanatorium i leczenie uzdrowiskowe

  1. Czy po marcowej waloryzacji wzrosły opłaty? Tak, stawki są indeksowane co roku. Obecny cennik obowiązuje od 1 marca 2026 roku i będzie aktualny do końca lutego 2027 roku.
  2. Jak często mogę składać wniosek? Kolejny wniosek o leczenie uzdrowiskowe można złożyć po upływie 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego pobytu.
  3. Czy sanatorium jest płatne przy niskiej emeryturze? Tak, NFZ nie zwalnia z opłat za zakwaterowanie ze względu na dochody. Można jednak wnioskować o zasiłek celowy w lokalnym ośrodku pomocy społecznej (MOPS/GOPS).
  4. Czy mogę zrezygnować z terminu? Tylko z ważnych przyczyn losowych (np. choroba, śmierć bliskiej osoby) potwierdzonych dokumentem. W innym przypadku tracisz miejsce w kolejce i musisz składać nowy wniosek.

Jak działa e-skierowanie do sanatorium NFZ w 2026 roku i gdzie sprawdzić status?

Lekarz POZ wystawia e-skierowanie, które trafia do systemu NFZ. Status, miejsce w kolejce i termin sprawdzisz w MojeIKP lub Internetowym Koncie Pacjenta. O przyznaniu miejsca dostaniesz SMS lub wiadomość w aplikacji.

Ile kosztuje doba pobytu w sanatorium NFZ w kwietniu 2026 roku?

Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem sanitarnym: 40,90 zł; pokój dwuosobowy z pełnym węzłem sanitarnym: 27,30 zł; pokój wieloosobowy: 11,90 zł. Leczenie i zabiegi są bezpłatne, pacjent pokrywa zakwaterowanie i wyżywienie.

Czy w 2026 roku można wskazać preferowany region uzdrowiska?

Tak. Pacjent może wskazać region, ale o profilu leczenia decyduje lekarz NFZ. Jeśli lekarz balneolog potwierdzi dopasowanie wybranego uzdrowiska do potrzeb medycznych, prośba ma dużą szansę na realizację.

Jak skrócić oczekiwanie na sanatorium NFZ w 2026 roku dzięki "zwrotom"?

Zadzwoń do oddziału NFZ i "przejmij" termin po osobie, która zrezygnowała. W 2026 roku pozwala to skrócić oczekiwanie nawet o kilka miesięcy.

Kto ma pierwszeństwo w kolejce do sanatorium NFZ w 2026 roku?

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi oraz Inwalidzi Wojenni korzystają z leczenia poza kolejnością. Kombatanci mają prawo do częstszych wyjazdów i pierwszeństwa w realizacji e-skierowania.

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Źródło: INFOR
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