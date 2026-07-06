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Część produktów zniknie ze sklepów. Od 20 lipca rewolucyjny zakaz uderzy w handel. Polacy będą zaskoczeni

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06 lipca 2026, 12:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
zakupy produkty kobieta sklep
Część produktów zniknie ze sklepów. Od 20 lipca rewolucyjny zakaz uderzy w handel. Polacy będą zaskoczeni
Shutterstock

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Nadchodzi potężne tąpnięcie w branży spożywczej i handlowej w Polsce oraz całej Unii Europejskiej. Już 20 lipca mija kluczowa data graniczna. Od tego dnia wchodzi w życie bezwzględny zakaz wprowadzania na rynek nowych opakowań do żywności zawierających kontrowersyjną substancję. Rewolucja dotknie miliony konsumentów, a mniejsi producenci mogą mieć ogromne kłopoty.

Cichy wróg w plastiku i puszkach. Czym grozi kontakt z BPA?

Chodzi o bisfenol A (BPA) - powszechny związek chemiczny wchodzący w skład poliwęglanów oraz żywic epoksydowych. Do tej pory masowo produkowano z niego plastikowe butelki wielokrotnego użytku, pojemniki na żywność, butelki do karmienia niemowląt oraz wewnętrzne powłoki ochronne w puszkach. Badania naukowe obnażyły jednak mroczną prawdę o tym związku. Unia Europejska oficjalnie klasyfikuje BPA jako niebezpieczną substancję chemiczną. Lista zagrożeń dla zdrowia przeraża:

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  • Imituje estrogen: Związek ten udaje ludzki hormon, przez co całkowicie rozregulowuje gospodarkę hormonalną, metabolizm oraz funkcje poznawcze i rozrodcze.
  • Niszczy oczy i skórę: Powoduje poważne uszkodzenia wzroku i silne alergie skórne.
  • Atakuje odporność: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) alarmuje, że bisfenole bez problemu migrują z opakowań do jedzenia. Nawet ich śladowe ilości drastycznie osłabiają układ odpornościowy i mogą wywołać groźne choroby autoimmunologiczne.
  • Inne ryzyka: Kontakt z BPA powiązano również z otyłością, rakiem piersi oraz zaburzeniami zachowania u dzieci.

Koniec ery bisfenolu. Te opakowania dostaną czerwone światło

Choć unijne rozporządzenie formalnie zaczęło obowiązywać 20 stycznia 2025 roku, to producenci dostali 18 miesięcy na dostosowanie się do nowych realiów. Ten czas mija dokładnie 20 lipca. Od tego momentu zakazane będzie wprowadzanie do obrotu nowych opakowań takich jak:

  • Konserwy i puszki na napoje gazowane,
  • Plastikowe butelki na wodę oraz soki,
  • Lunchboxy i plastikowe pojemniki kuchenne,
  • Jednorazowe naczynia (kubki, talerze, sztućce).

Co to oznacza dla klientów? Produkty, które trafiły do magazynów i na półki sklepowe przed 20 lipca, nie zostaną zutylizowane. Sklepy mogą wyprzedawać je legalnie aż do całkowitego wyczerpania zapasów.

Giganci dają radę, mniejsi producenci mają problem

Rynek reaguje na zmiany bardzo nierównomiernie. Najwięksi światowi potentaci w produkcji opakowań - tacy jak Trivium Packaging czy Envases - niemal w pełni wdrożyli już bezpieczne alternatywy wolne od bisfenolu (technologia BPA-NI). Eksperci ostrzegają jednak, że rewolucja może pogrążyć mniejsze firmy oraz importerów żywności. Mogą oni mieć gigantyczny problem z uzyskaniem odpowiedniej dokumentacji, potwierdzeniem zgodności w skomplikowanym łańcuchu dostaw oraz nagłym utknięciem z niesprzedanymi zapasami.

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Kto zyskał dodatkowe dwa lata?

Unia Europejska wprowadziła kilka wyjątków, aby nie doprowadzić do paraliżu dostaw jedzenia. Zakaz odroczono do 2028 roku dla producentów puszkowanych konserw rybnych, owocowych oraz warzywnych. Po tym terminie dostaną oni jeszcze dodatkowe 12 miesięcy na wyprzedaż zapasów. Nowe restrykcje nie objęły też wielkich przemysłowych zbiorników magazynowych oraz membran używanych do filtrowania soków, piwa czy wina, ponieważ w ich przypadku na rynku wciąż brakuje bezpiecznych zamienników. Jedno jest pewne - od 20 lipca krajobraz na sklepowych półkach zacznie się drastycznie zmieniać, a producenci żywności stoją przed historycznym testem.

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FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czym jest bisfenol A (BPA) używany w opakowaniach do żywności?

Bisfenol A (BPA) to powszechny związek chemiczny wchodzący w skład poliwęglanów oraz żywic epoksydowych. Używano go m.in. w plastikowych butelkach wielokrotnego użytku, pojemnikach na żywność i powłokach ochronnych w puszkach.

Jakie zagrożenia dla zdrowia przypisano kontaktowi z BPA?

BPA imituje estrogen, rozregulowuje gospodarkę hormonalną, metabolizm oraz funkcje poznawcze i rozrodcze. Powiązano go też z uszkodzeniami wzroku, alergiami skórnymi, osłabieniem odporności, otyłością, rakiem piersi i zaburzeniami zachowania u dzieci.

Jakie nowe opakowania do żywności z BPA będą zakazane od 20 lipca?

Zakazane będzie wprowadzanie do obrotu nowych opakowań takich jak konserwy i puszki na napoje gazowane, plastikowe butelki na wodę oraz soki, lunchboxy i plastikowe pojemniki kuchenne oraz jednorazowe naczynia (kubki, talerze, sztućce).

Czy sklepy mogą sprzedawać produkty w opakowaniach z BPA dostarczone przed 20 lipca?

Produkty, które trafiły do magazynów i na półki sklepowe przed 20 lipca, nie zostaną zutylizowane. Sklepy mogą wyprzedawać je legalnie aż do całkowitego wyczerpania zapasów.

Jakie wyjątki od zakazu BPA w opakowaniach wprowadziła Unia Europejska?

Zakaz odroczono do 2028 roku dla producentów puszkowanych konserw rybnych, owocowych oraz warzywnych, z dodatkowymi 12 miesiącami na wyprzedaż zapasów. Restrykcje nie objęły też wielkich przemysłowych zbiorników magazynowych oraz membran do filtrowania soków, piwa czy wina.

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Źródło: INFOR
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