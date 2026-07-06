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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Emerytura » Emeryturę 7000 zł brutto lub większą dostaje 800 tys. seniorów w 2026 r. ZUS: bo płacili składki po osiągnięciu wieku emerytalnego

Emeryturę 7000 zł brutto lub większą dostaje 800 tys. seniorów w 2026 r. ZUS: bo płacili składki po osiągnięciu wieku emerytalnego

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06 lipca 2026, 12:39
Emeryturę 7000 zł brutto lub większą dostaje w 2026 r. 800 tys. seniorów. ZUS: bo pracowali i płacili składki po osiągnięciu wieku emerytalnego
Emeryturę 7000 zł brutto lub większą dostaje w 2026 r. 800 tys. seniorów. ZUS: bo pracowali i płacili składki po osiągnięciu wieku emerytalnego
Shutterstock

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ZUS informuje, że po ostatniej waloryzacji w marcu 2026 r. nastąpił wzrost liczby osób pobierających emerytury w wysokości powyżej 7000 zł brutto (aktualnie ok. 800,3 tys. osób), a także ponad 10 tys. zł brutto (188,5 tys. osób). ZUS podaje też, że coraz więcej jest emerytów, których emerytury przekraczają 15 tysięcy złotych brutto - takich osób jest ok. 12 400.

Renty i emerytury z ZUS w 2026 roku

W marcu 2026 r. emerytury i renty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobierało łącznie 8 mln 77,5 tys. świadczeniobiorców (emerytów i rencistów).

W tym czasie:
- emeryturę otrzymywało: 6 mln 411,8 tys. emerytów,
- rentę z tytułu niezdolności do pracy: 474 tys. rencistów,
- rentę rodzinną: 1 mln 191,8 tys. osób.

Od dnia 1 marca 2026 r. zostały podwyższone kwoty najniższych emerytur i rent:
- emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna do 1978,49 zł,
- renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 1483,87 zł.

Kwoty najniższych rent przysługujących na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych stanowią 120% kwot świadczeń najniższych, o których mowa wyżej i wzrosły:
- renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa do 2 374,19 zł,
- renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową do 1 780,64 zł.

Od dnia 1 marca 2026 r. kwota najniższej emerytury pomostowej oraz kwota najniższego nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, analogicznie jak w latach poprzednich, jest równa kwocie najniższej ustawowej wysokości emerytury i wynosi obecnie 1978,49 zł.

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Ponad 800 tysięcy seniorów dostaje emerytury wyższe niż 7000 zł brutto

Po każdej marcowej waloryzacji znacznie rośnie liczba osób pobierających emerytury przekraczające 7 tys. zł brutto. W marcu 2023 roku wynosiła ona 258,8 tys., w marcu 2024 roku osiągnęła wartość 473 tys., a w 2025 r. – 622,7 tys. osób. Liczba tych zamożniejszych emerytów wzrosła też po 1 marca 2026 r., bo waloryzacja w 2026 roku powiększyła wszystkie emerytury o 5,3%. Z danych opublikowanych na stronie ZUS: Struktura wysokości emerytur i rent, wynika, że w marcu 2026 r. odnotowano duży wzrost liczby osób pobierających emerytury w wysokości:
- powyżej 7 000,00 zł brutto - ich liczba wynosi obecnie 800,3 tys. i w stosunku do marca 2025 r. (622,7 tys. emerytów) wzrosła o 177,6 tys. świadczeniobiorców czyli o 28,5%,
- powyżej 10 000,00 zł brutto - takich emerytów jest obecnie 177,6 tysięcy (w marcu 2025 roku było to 134,1 tys. takich osób),
- powyżej 15 000,00 zł brutto - takich emerytów jest obecnie 12400 (w marcu 2025 roku było ok. 7000 takich osób).

Osoby otrzymujące wysokie emerytury to w dużej części seniorzy, którzy zdecydowali się na przejście na przejście na emeryturę w późniejszym wieku, mając jednocześnie długi staż pracy oraz wysokie zarobki.

Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS informuje, że obecnie najwyższą emeryturę w Polsce otrzymuje osoba w województwie śląskim, która co miesiąc otrzymuje z ZUS 54 072,15 zł. Natomiast najmniejsze emerytury wypłacane przez ZUS opiewają nawet na kilka groszy.

Najniższe i najwyższe emerytury wypłacane przez ZUS*/ w poszczególnych województwach - stan w marcu 2026 r. (bez z dodatków pielęgnacyjnych)

Województwo**/

Wysokość najniższej emerytury

Wysokość najwyższej emerytury

w zł

DOLNOŚLĄSKIE

0,02

37 214,55

KUJAWSKO-POMORSKIE

0,06

42 075,35

LUBELSKIE

0,02

36 547,88

LUBUSKIE

0,12

22 899,06

ŁÓDZKIE

0,08

38 212,32

MAŁOPOLSKIE

0,15

37 587,08

MAZOWIECKIE

0,03

45 326,42

OPOLSKIE

0,39

40 323,27

PODKARPACKIE

0,08

27 596,66

PODLASKIE

0,05

27 578,58

POMORSKIE

0,23

38 566,98

ŚLĄSKIE

0,07

54 072,15

ŚWIĘTOKRZYSKIE

0,38

35 724,23

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

0,12

31 768,37

WIELKOPOLSKIE

0,07

39 516,58

ZACHODNIOPOMORSKIE

0,06

35 566,14

*/ Bez emerytur realizowanych na mocy umów międzynarodowych.

**/Przyporządkowanie do województwa według siedziby Oddziału ZUS dokonującego wypłaty.

Źródło: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS

Rośnie liczba osób z emeryturami niższymi niż najniższa ustawowa emerytura

ZUS informuje, że stale rośnie liczba osób pobierających emeryturę w wysokości niższej niż najniższa ustawowa wysokość emerytury (aktualnie 1978,49 zł brutto). W marcu 2023 roku wynosiła ona 368,5 tys., w marcu 2024 r. było ich 403,8 tys. w marcu 2025 r. - 437,9 tys. – a w marcu 2026 r. 462,8 tys. (tj. wzrost o 5,7%).

Na podstawie analizy struktury wysokości tych emerytur (bez dodatków pielęgnacyjnych) ZUS informuje, że w marcu 2026 r. liczba osób pobierających emerytury w wysokości do 500,00 zł wyniosła 30,1 tys. i wzrosła o 8,7% w porównaniu do marca poprzedniego roku (27,7 tys.).
Są to osoby, których kapitał emerytalny w momencie przejścia na emeryturę był bardzo niski. Spośród 30,1 tys. osób pobierających emerytury w wysokości do 500,00 zł 8,8 tys. świadczeniobiorców pobierało w marcu 2026 r. emeryturę w wysokości do 100,00 zł (w marcu 2025 r. 7,9 tys.).

Ale największy odsetek osób – 9,2% pobiera emeryturę w przedziale wysokości od 3 000,01 zł do 3 400,00 zł.

Warto pamiętać, że prawo do minimalnej gwarantowanej emerytury przysługuje osobom, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz udowodniły wymagany staż pracy (20 lat w przypadku kobiety, 25 lat w przypadku mężczyzn).

ZUS wyjaśnia, że okres nieskładkowy może stanowić maksymalnie 1/3 okresów składkowych. Jeżeli na przykład kobieta udowodniła co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych, a wyliczona wysokość emerytury wyniesie 1000 zł brutto, to zostanie ona podwyższona do kwoty minimalnej emerytury.

Jeżeli natomiast nie udowodni 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych, to emerytura będzie jej wypłacana w wyliczonej kwocie 1000 zł brutto.

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Emerytura to nie obowiązek. Warto skorzystać z porad doradcy emerytalnego

ZUS cyklicznie podkreśla, że nie istnieje przepis, który nakładałby obowiązek przejścia na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Jest to indywidualna decyzja każdej osoby, w którym momencie swojego życia chce skorzystać z przysługujących uprawnień emerytalnych. Decyzja o zakończeniu aktywności zawodowej jest jedną z najważniejszych w życiu, dlatego warto podjąć ją świadomie.
- Zachęcamy do rozmowy z doradcą emerytalnym przed złożeniem wniosku i podjęciem ostatecznej decyzji o przejściu na zasłużony odpoczynek. Taki specjalista nie tylko obliczy przewidywaną wysokość emerytury przy pomocy kalkulatora emerytalnego, ale także przeprowadzi symulacje wysokości świadczenia, które pokażą, o ile emerytura wzrośnie, jeśli zdecydujemy się na dłuższą pracę – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

ZUS stale przypomina, że dłuższa praca się opłaca, bo każdy rok aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego to wzrost świadczenia o 8-12 proc.

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Świadczenie honorowe dla osób, które ukończyły 100 lat – dodatkowo, oprócz emerytury lub renty

Na podstawie ustawy z 18 października 2024 r. (Dz.U.2024 poz.1674) emerytura dla osób, które ukończyły 100 lat jest świadczeniem honorowym, którego wysokość od 1 stycznia 2025 roku została podwyższona dla wszystkich uprawnionych świadczeniobiorców do wysokości 6 246,13 zł. Zgodnie z ustawą świadczenie od 1 marca każdego roku podlega waloryzacji na ogólnych zasadach w terminach waloryzacji świadczeń, o których mowa w art. 88–94 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1631 z późn. zm.).
Po waloryzacji od 1 marca 2026 r. wysokość świadczenia honorowego dla 100 latków wynosi 6938,92 zł.

Świadczenie honorowe przysługuje z urzędu, automatycznie z chwilą ukończenia 100 lat dla osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe. Osoby, które nie pobierają żadnych świadczeń emerytalno-rentowych muszą złożyć wniosek i dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia oraz oświadczenie o posiadaniu po ukończeniu 16 roku życia ośrodka interesów życiowych na terytorium Polski przez co najmniej 10 lat.

Wniosek może również złożyć członek rodziny w imieniu uprawnionego 100-latka.

W marcu 2026 r. ZUS wypłacił świadczenia honorowe (łącznie ze świadczeniami realizowanymi na mocy umów międzynarodowych) dla 4,2 tys. świadczeniobiorców, z tego dla 0,7 tys. – mężczyzn i 3,5 tys. - kobiet.

Dla większości osób, które ukończyły 100 lat, świadczenie honorowe jest drugim świadczeniem poza otrzymywaną wcześniej emeryturą, rentą z tytułu niezdolności do pracy, rentą rodzinną lub socjalną.
W marcu 2026 r. – 0,1 tys. osób otrzymywało samoistne świadczenie honorowe, a 4,1 tys. świadczenie honorowe w zbiegu z innym świadczeniem.

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oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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