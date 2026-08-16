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Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Chcesz zamontować klimatyzację? Uważaj na surową decyzję fiskusa, możesz stracić tysiące złotych z powodu jednego zapisu na fakturze

Chcesz zamontować klimatyzację? Uważaj na surową decyzję fiskusa, możesz stracić tysiące złotych z powodu jednego zapisu na fakturze

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16 sierpnia 2026, 13:39
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
klimatyzacja, klimatyzator
Chcesz zamontować klimatyzację? Uważaj na surową decyzję fiskusa, możesz stracić tysiące złotych z powodu jednego zapisu na fakturze
Shutterstock

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Rządowe dopłaty do klimatyzacji w lipcu 2026 roku wciąż są w zasięgu ręki, ale urzędnicy drastycznie zaostrzyli zasady gry. Okazuje się, że zakup popularnego urządzenia służącego wyłącznie do chłodzenia podczas letnich upałów nie uprawnia do zwrotu ani grosza. Aby zyskać nawet kilka tysięcy złotych na montaż, Twój sprzęt musi spełniać jeden, kluczowy warunek techniczny, o którym wielu Polaków zapomina. Wyjaśniamy, z jakich programów teraz skorzystać i co musisz zrobić, aby Twój wniosek nie został odrzucony.

Programy dofinansowania klimatyzacji w 2026 roku

  1. Program "Czyste Powietrze" (Nawet do 136 200 zł / 170 100 zł).To najpopularniejsze źródło finansowania termomodernizacji. Choć program kojarzony jest z wymianą starych kotłów, obejmuje on również pompy ciepła typu powietrze-powietrze, czyli klimatyzatory z funkcją grzania. Urządzenie musi być wpisane na oficjalną Listę Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM) i pracować jako główne źródło ciepła w domu. Dla kogo: Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych. Kwota: Wysokość dotacji zależy od Twoich dochodów i wynosi od 40 proc. do 100 proc. kosztów inwestycji. Maksymalna kwota przy kompleksowej termomodernizacji wynosi do 136 200 zł (lub do 170 100 zł z fotowoltaiką). Dofinansowanie na samą klimatyzację (pompy powietrze-powietrze) wynosi od 4 400 zł do maksymalnie 11 100 zł.
  2. Program "Ciepłe Mieszkanie" (Do 41 000 zł / 43 900 zł). Program dla osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych (blokach i kamienicach), które chcą zlikwidować nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe (np. stary piec węglowy) i zastąpić je ekologicznym ogrzewaniem, w tym klimatyzacją z funkcją grzania. Środki dystrybuowane są przez gminy, dlatego dostępność dotacji zależy od lokalnych funduszy. Dla kogo: Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz najemcy lokali komunalnych. Kwota: Dotacja zależy od dochodów. W podstawowym progu wynosi do 16 500 zł, w najwyższym do 41 000 zł, a na terenach najbardziej zanieczyszczonych gmin - nawet do 43 900 zł.
  3. Program "Moje Ciepło" (Do 21 000 zł). Dotacja skupiona wyłącznie na wsparciu nowoczesnych i wysoce energooszczędnych domów jednorodzinnych o bardzo niskim wskaźniku zużycia energii (EP ≤ 55 kWh/m²rok).Dla kogo: Właściciele lub współwłaściciele nowo wybudowanych domów jednorodzinnych. Kwota: Pokrywa do 30 proc. (lub do 45 proc. z Kartą Dużej Rodziny) kosztów kwalifikowanych. Limit wynosi do 21 000 zł dla gruntowych pomp ciepła oraz do 7 000 zł dla pomp typu powietrze-powietrze (klimatyzacji).

UWAGA (Ważna zmiana w 2026 roku): Pamiętaj, że od stycznia 2026 roku Ministerstwo Finansów wykluczyło klimatyzatory z Ulgi Termomodernizacyjnej. Wydatków na montaż klimatyzacji z funkcją grzania nie można już odliczyć od podatku w rocznym zeznaniu PIT, nawet jeśli uzyskasz na nie dotację z powyższych programów.

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Jakie warunki musisz spełnić, aby dostać pieniądze na klimatyzację?

Aby myśleć o dotacji na klimatyzację z funkcją grzania, musisz spełnić kilka kluczowych kryteriów:

  1. Funkcja grzania jako pompa ciepła: Urządzenie nie może służyć wyłącznie do schładzania pomieszczeń. W dokumentacji technicznej oraz na fakturze zakupowej musi być oficjalnie sklasyfikowane jako pompa ciepła typu powietrze-powietrze.
  2. Efektywność energetyczna (Klasa min. A+ / A++): Urządzenie musi spełniać unijne normy efektywności. Dla programów termomodernizacyjnych wymagana jest klasa energetyczna minimum A+ dla klimatu umiarkowanego (w trybie grzania), choć bezpieczniejszym standardem rynkowym jest wybór klasy A++.
  3. Wpis na Listę ZUM: Klimatyzator musi bezwzględnie znajdować się na oficjalnej, rządowej Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM). Brak dokładnego modelu na tej liście w momencie składania wniosku oznacza automatyczną odmowę wypłaty dotacji.
  4. Wskaźnik energooszczędności budynku (EP ≤ 55 kWh/m²rok): W przypadku ubiegania się o środki na nowy dom (program "Moje Ciepło"), roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania i wentylacji nie może przekraczać 55 kWh/m². Warunek ten nie dotyczy modernizacji domów już istniejących oraz mieszkań w blokach.

Ulga termomodernizacyjna a klimatyzacja (Stan na 2026 rok)

W poprzednich latach inwestorzy chętnie odliczali koszty klimatyzacji z funkcją grzania w rocznym rozliczeniu PIT. Obecnie stanowisko fiskusa jest już całkowicie jednoznaczne: wydatków na zakup i montaż klimatyzatora nie można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej pod żadnym warunkiem. Urzędy skarbowe oraz Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stoją na twardym stanowisku, że urządzenie klimatyzacyjne - nawet jeśli technicznie działa jak pompa ciepła powietrze-powietrze i wspomaga ogrzewanie - nie zostało ujęte w oficjalnym, zamkniętym katalogu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju. Co więcej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) sukcesywnie cofa dawne, korzystne dla podatników interpretacje indywidualne. Próba odliczenia klimatyzacji wiąże się dziś z ryzykiem zakwestionowania ulgi przez urząd skarbowy i koniecznością zwrotu środków wraz z odsetkami.

Podsumowanie - czy warto się starać o dotacje do klimatyzacji?

Jeśli montujesz klimatyzację w bloku wyłącznie po to, aby schłodzić się latem, nie otrzymasz dofinansowania z programów centralnych. Jeśli jednak planujesz kompleksowy remont, budowę domu lub wymianę starego kopciucha na bardziej ekologiczne ogrzewanie i wybierzesz wydajny klimatyzator z funkcją grzania, rządowe programy pozwolą Ci odzyskać znaczną część kosztów zakupu i instalacji. Szczegółowe wytyczne oraz zasady składania wniosków znajdziesz na oficjalnej stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a listę kwalifikowanego sprzętu bezpośrednio w rządowej wyszukiwarce Zielonych Urządzeń i Materiałów (Lista ZUM).

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Klimatyzacja z dopłatą w 2026 roku - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy w 2026 roku dotacja przysługuje na klimatyzator typu split tylko do chłodzenia?

Nie. Dotacja nie przysługuje na zakup prostego klimatyzatora typu split służącego wyłącznie do chłodzenia, lecz na urządzenia pełniące funkcję pompy ciepła typu powietrze-powietrze, które ogrzewają dom.

Kto może dostać dotację z programu „Czyste Powietrze” na klimatyzację z funkcją grzania?

Program „Czyste Powietrze” jest dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Urządzenie musi być wpisane na Listę ZUM i pracować jako główne źródło ciepła w domu.

Ile wynosi dofinansowanie na pompę powietrze-powietrze w programie „Czyste Powietrze”?

Dofinansowanie na samą klimatyzację, czyli pompę powietrze-powietrze, wynosi od 4 400 zł do maksymalnie 11 100 zł. Przy kompleksowej termomodernizacji maksymalna kwota wynosi do 136 200 zł lub do 170 100 zł z fotowoltaiką.

Dla kogo jest program „Ciepłe Mieszkanie” na klimatyzację z funkcją grzania?

Program „Ciepłe Mieszkanie” jest dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz najemców lokali komunalnych. Dotyczy likwidacji nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zastąpienia go ekologicznym ogrzewaniem.

Czy w 2026 roku klimatyzację z funkcją grzania można odliczyć w uldze termomodernizacyjnej?

Nie. Od stycznia 2026 roku Ministerstwo Finansów wykluczyło klimatyzatory z Ulgi Termomodernizacyjnej, więc wydatków na montaż klimatyzacji z funkcją grzania nie można odliczyć od podatku w rocznym zeznaniu PIT.

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Źródło: INFOR
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