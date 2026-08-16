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Kompostownik ogrodowy nielegalny bez pozwolenia na budowę w 2026 r. lub zgłoszenia, bo został uznany przez GUNB za obiekt budowlany?

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16 sierpnia 2026, 08:15
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
kompost, kompostownik, ogród, pozwolenie na budowę, nieruchomości, prawo budowlane, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB), odpady
Kompostownik ogrodowy nielegalny bez pozwolenia na budowę w 2026 r. lub zgłoszenia, bo został uznany przez GUNB za obiekt budowlany?
Shutterstock

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Zgodnie z interpretacją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) z dnia 10 lutego 2026 r. – kompostownik ogrodowy, służący do okresowego gromadzenia odpadków roślinnych, należy uznać za obiekt małej architektury, który – w myśl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – stanowi obiekt budowlany. Czy w związku z powyższym – posadowienie na swojej nieruchomości kompostownika, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej?

Kompostownik ogrodowy (przydomowy) – czym jest pojemnik do przetwarzania odpadów roślinnych i dlaczego warto wyposażyć w niego swoją nieruchomość?

Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska – przeciętny Polak, w ciągu roku, może wyprodukować nawet 100 kg bioodpadów. Większość z nich, jak np. obierki, fusy, liście, może zostać przekształcona w wartościowy kompost, zamiast trafiać na składowisko. Kompostowanie to nie tylko sposób na ograniczenie ilości odpadów, ale też realna korzyść dla ogrodu i portfela jego posiadacza oraz dla środowiska naturalnego.

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Według raportu Instytutu Ochrony Środowiska – PIB, w 2024 roku w Polsce zebrano selektywnie ponad 2,8 mln ton bioodpadów komunalnych, z czego ponad 60% zostało poddane recyklingowi u źródła, m.in. poprzez kompostowanie w gospodarstwach domowych. To pokazuje, że coraz więcej osób dostrzega potencjał w resztkach kuchennych i ogrodowych.

Dlaczego warto kompostować? Kompostowanie to:

  • naturalny sposób na ograniczenie ilości odpadów,
  • oszczędność pieniędzy – mniej worków na śmieci, mniej nawozów do kupienia,
  • lepsza jakość gleby – kompost to doskonały nawóz,
  • realny wkład w ochronę klimatu – mniej metanu ze składowisk.

Jaki kompostownik wybrać? To zależy od rodzaju odpadów, powstających w domu/ogrodzie, które mają zostać poddane kompostowaniu. Kompostowniki można rozróżnić ze względu na materiał wykonania, sposób działania na miejsce czy skalę użytkowania.

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Przykłady kompostowników ogrodowych:

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  • kompostownik otwarty – z wyglądu przypomina skrzynię, wykonany jest np. z drewnianych ram;
  • kompostownik zamknięty (silosowy) – plastikowy lub drewniany pojemnik z wentylacją, który przyspiesza proces kompostowania i ogranicza zapachy;
  • kompostownik obrotowy – urządzenie złożone z zamkniętego, obrotowego bębna, który wypełnia się materiałami kompostowanymi. Dzięki obrotom zgromadzony w nim materiał ulega napowietrzeniu, co ma przyspieszyć kompostowanie;
  • kompostownik z podziałem na komory (modułowy) – składa się z kilku przylegających do siebie pojemników lub komór. Jego konstrukcja pozwala na jednoczesne prowadzenie różnych etapów kompostowania, takich jak: zbieranie, rozkład, dojrzewanie. Bardziej zorganizowany i efektywny system.

Co można kompostować? Do kompostowania nadają się: obierki warzyw i owoców, fusy z kawy i herbaty, zwiędłe kwiaty, liście, trawa, drobne gałęzie, skorupki jaj, kartony po jajkach, ręczniki papierowe (czyste), wykonane z czystej celulozy i pozbawione dodatkowych substancji chemicznych. Do kompostowania nie nadają się natomiast: mięso, nabiał, tłuszcze, odchody zwierząt domowych, popiół z węgla, plastik, szkło, metal.

Kompostownik ogrodowy (przydomowy) uznany przez Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) za obiekt budowlany (zgodnie z przepisami prawa budowlanego)

Ważne

Zgodnie z interpretacją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) z dnia 10 lutego 2026 r. kompostownik ogrodowy, służący do okresowego gromadzenia odpadków roślinnych, należy uznać za obiekt małej architektury, który – w myśl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – stanowi obiekt budowlany.

GUNB – w wydanej przez siebie interpretacji – podkreślił, że przepisy ustawy – Prawo budowlane nie posługują się pojęciem „kompostownik”, a tym samym nie zawierają jego definicji. Mając jednak na uwadze definicję obiektu małej architektury, jak i orzecznictwo sądowo-administracyjne – należy uznać kompostownik za obiekt małej architektury.

Zgodnie z art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obiektem małej architektury są niewielkie obiekty, a w szczególności:

  1. kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
  2. posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
  3. użytkowe, które służą rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

Ustawowa definicja obiektu małej architektury jest definicją otwartą, zatem – zawiera jedynie przykładowe wyliczenie obiektów, które według ustawodawcy zaliczają się do tej kategorii.

Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 17 lipca 2018 r. (sygn. akt II SA/Rz 413/18), który dotyczył kompostownika – obiekt ten, z racji niewielkich rozmiarów i przeznaczenia, został prawidłowo zakwalifikowany przez WINB i PINB, jako obiekt małej architektury. Sąd uznał, że charakter i funkcja kompostownika, która polega na okresowym gromadzeniu odpadków roślinnychodpowiada kategorii obiektów użytkowych, określonej zbiorczo jako „użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku”.

W wyroku z dnia 13 grudnia 2026 r. (sygn. akt II OSK 1528/15), Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił natomiast, że – „Wspólną cechę wszystkich obiektów małej architektury stanowią ich niewielkie rozmiary. Lista obiektów z art. 3 pkt 4 p.b. nie jest wyczerpująca i do obiektów małej architektury można zaliczyć także inne obiekty, poza wyraźnie w nim wymienionymi, jednak mogą to być jedynie obiekty niewielkie i rodzajowo podobne do tych, które zostały wymienione w art. 3 pkt 4 p.b.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 prawa budowlanego – obiekt małej architektury (za który – zarówno przez GUNB, jak i WSA w Rzeszowie – został uznany kompostownik ogrodowy/przydomowy) – stanowi natomiast obiekt budowlany. Czy w związku z powyższym – do jego posadowienia na nieruchomości, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej?

Posadowienie na swojej nieruchomości kompostownika ogrodowego (przydomowego), który stanowi obiekt budowlany (w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, zgodnie z interpretacją GUNB i wyrokiem WSA) – czy wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej?

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, z którego wynika główna zasada realizacji obiektów budowlanych na podstawie pozwolenia na budowę – roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31 ww. ustawy.

Ważne

Jednym z wyjątków od wspomnianej powyżej głównej zasady realizacji obiektów budowlanych na podstawie pozwolenia na budowę jest – przewidziane w art. 29 ust. 1 pkt 28 prawa budowlanego zwolnienie od tego obowiązku (tj. uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę) obiektów małej architektury, ale wyłącznie takich, które są posadowione w miejscach publicznych. Z art. 29 ust. 2 pkt 19 prawa budowlanego – wynika natomiast zwolnienie z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, jak i dokonania zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 30 prawa budowlanego – obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury posadowionych w miejscach publicznych.

Co to oznacza w praktyce?

  • nie wymagają pozwolenia na budowę, ale wymagają zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 30 prawa budowlanego – obiekty małej architektury posadowione w miejscach publicznych;
  • nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 30 prawa budowlanego – obiekty małej architektury (którymi są również kompostowniki ogrodowe/przydomowe) posadowione na prywatnych nieruchomościach.

Pomimo zatem, że kompostownik ogrodowy/przydomowy jest uznawany przez GUNB, jak i sądy administracyjne za obiekt budowlany (a konkretnie – obiekt małej architektury) – jego posadowienie w przydomowym ogrodzie (na prywatnej nieruchomości) nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 30 prawa budowlanego.

Prywatna nieruchomość nie jest bowiem miejscem publicznym, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 28 oraz ust. 2 pkt 19 prawa budowlanego. Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 7 listopada 2017 r. (sygn. akt II OSK 342/17) – Miejscem publicznym jest takie miejsce, z którego korzysta nieokreślona liczba, niezidentyfikowanych osób. O tym zatem, czy określone miejsce będzie miało charakter publiczny, decyduje to, czy będzie miała do niej dostęp nieograniczona ilość osób, niezależne od tego komu przysługuje prawo własności. Ta ogólna dostępność musi być rozumiana jako obiektywna możliwość, tj. sytuacja, w której każdy, bez konieczności ustanawiania np. stosownych służebności może z takiej nieruchomości (miejsca) korzystać.”

Kompostownik ogrodowy (przydomowy) uprawnia do zniżki w opłacie za wywóz odpadów – to kolejny argument za tym, żeby posadowić go na swojej nieruchomości

Posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów uprawnia do zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Celem ustalenia na jaką konkretnie zniżkę można liczyć, decydując się na założenie przydomowego kompostownika – należy zatem sprawdzić lokalne przepisy w tym zakresie.

Decydując się na posadowienie na swojej nieruchomości kompostownika ogrodowego (przydomowego), w celu przetwarzania odpadów roślinnych, trzeba jednak uważać, bo – można „dorobić się” grzywny

Osoby, które zdecydują się na kompostowanie bioodpadów we wspomnianym kompostowniku ogrodowym (przydomowym) – zgodnie z art. 6m ust. 1b pkt 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie gminy w ramach deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeżeli następnie, wbrew informacji o kompostowniku ogrodowym (przydomowym) złożonym w ramach ww. deklaracji – właściciel nieruchomości nie będzie jednak tego kompostownika posiadał lub nie będzie kompostował w nim bioodpadów – grozi mu kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł (zgodnie z art. 10 ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 524 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 733 z późn. zm.)
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Źródło: INFOR
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