Poprawiłeś w AI same przecinki. Czy Twój własny tekst zostanie uznany za dzieło maszyny?

Modele AI Claude'a wprowadzane na rynek od 2 sierpnia 2026 r. znakują tworzony tekst niewidzialnym, ale wykrywalnym maszynowo znakiem wodnym. To odpowiedź na unijne wymogi przejrzystości. Problem w tym, że znak powstaje na poziomie modelu i może pojawić się także tam, gdzie prawo wcale nie każe oznaczać treści, na przykład przy zwykłej korekcie. Wyjaśniamy, co ten znak naprawdę wykrywa, a czego nie.

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Co się zmieniło

Anthropic, twórca Claude'a, potwierdził w zaktualizowanym materiale pomocy, że zaczyna oznaczać treści tworzone przez swoją AI. Modele uruchamiane w Unii Europejskiej 2 sierpnia 2026 r. lub później znakują wynik od startu:

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– tekst otrzymuje wbudowany znak wodny,

– pliki (m.in. PNG, JPG, SVG) dostają podpisane cyfrowo metadane o pochodzeniu w standardzie C2PA.

Starsze modele mają zostać objęte tym rozwiązaniem stopniowo. Dla systemów obecnych na rynku przed 2 sierpnia 2026 r. rozporządzenie (UE) 2026/1744 przewiduje okres przejściowy do 2 grudnia 2026 r. Nowe systemy takiego marginesu już nie dostają.

Jak działa znak wodny

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Claude nie dopisuje do tekstu żadnych ukrytych znaków ani niewidzialnych ciągów. Mechanizm wpływa na sam sposób doboru kolejnych słów: gdy model ma do wyboru kilka równie dobrych opcji, klucz znaku wodnego lekko przechyla ten wybór w określoną stronę. W dłuższym tekście tworzy to statystyczny wzorzec, który potrafi rozpoznać narzędzie znające klucz. Anthropic potwierdził, że to wersja metody SynthID‑Text opisanej przez Google DeepMind w 2024 r. Dla czytelnika efekt jest niezauważalny – nie zmienia się ani sens, ani jakość tekstu.

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Czego znak nie mówi

To najważniejsze zastrzeżenie. Wykryty znak potwierdza jedynie, że tekst mógł przejść przez Claude'a. Nie rozstrzyga, czy model:

napisał tekst od zera,

mocno go przeredagował,

przetłumaczył,

tylko poprawił kilka błędów.

Sam Anthropic zaznacza, że znak jest sygnałem, a nie dowodem. Zawodzi też odwrotna interpretacja: brak znaku nie oznacza, że AI nie brała udziału.

Kiedy znak zanika

Siła sygnału zależy od długości tekstu i swobody doboru słów. Znak przetrwa kopiowanie i wklejanie między aplikacjami, ale słabnie albo znika, gdy:

tekst jest bardzo krótki,

zdania są ściśle faktualne i model ma mało alternatyw,

poprawiasz wyłącznie interpunkcję,

materiał przejdzie gruntowną redakcję albo jest tłumaczony.

Inżynier Anthropic przyznał wprost, że mechanizm nie jest doskonały i można go usunąć edycją. Powszechnie dostępnego detektora na razie nie ma – firma zapowiada jednak interfejs do samodzielnego sprawdzania.

Podstawa prawna i kary

Powód wdrożenia jest regulacyjny. Znakowanie odpowiada na wymogi przejrzystości z art. 50 unijnego aktu o sztucznej inteligencji, które obowiązują od 2 sierpnia 2026 r. Anthropic znalazł się wśród blisko 200 organizacji, które podpisały unijny Kodeks postępowania dotyczący przejrzystości treści generowanych przez AI.

Stawka jest wymierna. Za naruszenie obowiązków z art. 50 grozi kara do 15 mln euro albo – w przypadku przedsiębiorstwa – do 3 proc. całkowitego rocznego światowego obrotu, przy czym stosuje się wyższą z tych wartości. Dla MŚP i startupów przewidziano łagodniejszy limit oparty na wartości niższej.

AI Act tego nie wymaga

Co ciekawe, sam akt o AI przewiduje w tym miejscu wyjątek. Zgodnie z art. 50 ust. 2 obowiązek maszynowego oznaczania nie ma zastosowania, gdy system AI pełni funkcję pomocniczą przy standardowej edycji albo nie zmienia istotnie treści wejściowej. Poprawienie interpunkcji to zupełnie inna sytuacja niż wygenerowanie artykułu od zera. Rozwiązanie Anthropic działa jednak na poziomie modelu – dlatego techniczny ślad Claude'a może powstać także tam, gdzie prawo nie każe oznaczać treści jako wygenerowanej przez AI.

Co to znaczy dla autorów i redakcji

Dla dziennikarza czy specjalisty od komunikacji wnioski są praktyczne:

obecność lub brak znaku nie przesądza o autorstwie i nie zastąpi rzetelnego ujawnienia, w jakim zakresie korzystałeś z sztucznej inteligencji,

gruntowna redakcja tekstu do druku i tak rozmywa sygnał, więc znak wodny nie jest narzędziem „kontroli" materiałów prasowych,

nie należy mylić znaku z obowiązkiem widocznego oznaczania publikacji.

Ważne Art. 50 ust. 4 AI Act nakazuje ujawniać użycie sztucznej inteligencji przy niektórych tekstach dotyczących spraw interesu publicznego, ale ustanawia wyjątek dla materiałów, które przeszły kontrolę człowieka lub kontrolę redakcyjną i za których publikację odpowiada konkretna osoba lub firma.

Uwaga: wytyczne Komisji zaznaczają, że czysto formalne czynności – sprawdzenie pisowni czy poprawa gramatyki – nie są uznawane za kontrolę redakcyjną.

Wykrycie znaku wodnego nie przesądza o autorstwie. Pokazuje jedynie prawdopodobny udział Claude'a w przetwarzaniu treści – nie mówi, czy model stworzył tekst, przeredagował go, przetłumaczył, czy tylko naniósł część poprawek. Sam znak nie zmienia też Twoich praw do treści.



Źródła (materiały Anthropic):