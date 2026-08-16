REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Masz ten stopień orzeczenia? Możesz dostać nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie z ZUS

Masz ten stopień orzeczenia? Możesz dostać nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie z ZUS

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 sierpnia 2026, 13:07
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
2026 niepełnosprawność niepełnosprawni
Masz ten stopień orzeczenia? Możesz dostać nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie z ZUS
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności to dla wielu Polaków klucz do potężnych przywilejów, o których większość nie ma pojęcia. Nowe przepisy otwierają drzwi do ogromnego wsparcia finansowego oraz gigantycznych zniżek w codziennym życiu. Co najważniejsze, prawo nie ogranicza się tylko do najcięższych przypadków. Osoby z lekkim i umiarkowanym stopniem również mogą zatrzymać w kieszeni tysiące złotych.

rozwiń >

Rewolucja finansowa. Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie

Największe zmiany i najwyższe kwoty czekają na osoby, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności. To dla nich stworzono system oparty na ocenie punktowej, czyli tzw. Świadczenie Wspierające. Kwoty tego świadczenia są powiązane z rentą socjalną i w 2026 roku stanowią potężny zastrzyk gotówki dla domowego budżetu. Oprócz tego, przy znacznym i w pewnych sytuacjach umiarkowanym stopniu (jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia), niezmiennie przysługuje Zasiłek Pielęgnacyjny. To stała, comiesięczna kwota wypłacana przez gminy, która nie zależy od dochodów rodziny.

REKLAMA

REKLAMA

Praca na specjalnych warunkach. Krótszy dzień i ekstra urlop

Jeżeli pracujesz i posiadasz orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym, kodeks pracy staje po Twojej stronie. Masz prawo do wyjątkowych przywilejów, o które warto upomnieć się u pracodawcy.

  • Przede wszystkim Twój czas pracy zostaje skrócony. Zamiast standardowych 8 godzin, pracujesz maksymalnie 7 godzin na dobę, czyli 35 godzin w tygodniu - zachowując przy tym prawo do pełnego wynagrodzenia.
  • To jednak nie wszystko. Raz w roku zyskujesz dodatkowe 10 dni roboczych urlopu wypoczynkowego. Masz również prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem pensji w celu wykonania badań lekarskich lub udziału w turnusie rehabilitacyjnym.
  • W przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności nie przysługuje krótszy czas pracy ani dodatkowy urlop, ale pracodawca może otrzymać wysokie dofinansowanie do Twojego wynagrodzenia z PFRON, co czyni Cię bardzo atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy.

Podróże za grosze i darmowa komunikacja

Kolejny obszar, w którym posiadanie dokumentu przynosi ogromne oszczędności, to transport. Osoby ze znacznym stopniem mogą liczyć na niemal darmowe podróżowanie. W większości polskich miast komunikacja miejska (autobusy, tramwaje, metro) jest dla nich całkowicie bezpłatna. Przy podróżach pociągami PKP przysługuje im 49 proc. zniżki, a ich przewodnik lub opiekun płaci za bilet symboliczne grosze - zniżka dla niego wynosi aż 95 proc. Przy stopniu umiarkowanym ulgi na przejazdy kolejowe czy autobusowe zależą od konkretnego schorzenia (największe przywileje mają osoby niewidome oraz z dysfunkcją narządu ruchu). Warto pamiętać także o Karcie Parkingowej. Pozwala ona stawać na tzw. kopertach oraz nie płacić w wielu strefach płatnego parkowania. Bez problemu wyrobią ją osoby ze znacznym stopniem. Przy umiarkowanym stopniu karta należy się tylko tym osobom, które mają bardzo duże problemy z chodzeniem, a w orzeczeniu widnieje symbol oka (04-O), narządu ruchu (05-R) lub chorób neurologicznych (10-N).

Ulga rehabilitacyjna w PIT. Co odliczysz w urzędzie skarbowym?

To przywilej, z którego mogą korzystać osoby ze wszystkimi trzema stopniami niepełnosprawności (znacznym, umiarkowanym i lekkim). Rozliczając podatek dochodowy za pomocą ulgi rehabilitacyjnej, możesz zatrzymać w kieszeni tysiące złotych. Najpopularniejsze odliczenia obejmują wydatki na leki (odliczasz kwotę powyżej 100 zł w danym miesiącu) oraz wydatki na używanie samochodu osobowego do celów rehabilitacyjnych. Jeśli auto jest Twoją własnością lub współwłasnością, możesz odliczyć zryczałtowaną kwotę limitu rocznego, która wynosi 2280 zł - bez konieczności zbierania faktur za paliwo czy naprawy. Odliczeniu podlegają również koszty turnusów rehabilitacyjnych, adaptacji mieszkania do potrzeb nienaturalnych dla zdrowia oraz zakupu sprzętu medycznego.

REKLAMA

Lekarz bez kolejki i tańsza kultura

Każde orzeczenie, bez względu na stopień, uprawnia do wyrobienia Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej. Ten niepozorny plastikowy dokument to klucz do tańszego życia codziennego. Gwarantuje zniżki do państwowych muzeów, teatrów, kin, ogrodów zoologicznych, a nawet parków narodowych. Co niezwykle ważne w codziennym życiu, posiadacze znacznego stopnia niepełnosprawności mają ustawowe prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Oznacza to krótszy czas oczekiwania w przychodniach oraz w aptekach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy lekki stopień niepełnosprawności zwalnia z abonamentu RTV?

Nie. Lekki stopień niepełnosprawności nie daje takiego przywileju. Zwolnienie z opłat za abonament radiowo-telewizyjny przysługuje wyłącznie osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osobom całkowicie niezdolnym do pracy oraz tym, które ukończyły 75. rok życia.

Ile można dorobić do renty przy stopniu umiarkowanym w 2026 roku?

Limity dorabiania zależą od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju, które ogłasza GUS. Jeśli Twoje dodatkowe zarobki nie przekroczą 70 proc. tej kwoty, renta zostanie wypłacona w całości. Przekroczenie progu 130 proc. skutkuje całkowitym zawieszeniem wypłaty świadczenia rentowego.

Czy karta parkingowa przysługuje automatycznie przy każdym orzeczeniu?

Nie. Karta parkingowa nie jest przyznawana automatycznie. Osoby ze znacznym stopniem muszą mieć w orzeczeniu zaznaczone wskazanie o ograniczonej możliwości poruszania się. W przypadku stopnia umiarkowanego, oprócz problemów z chodzeniem, wymagany jest konkretny symbol przyczyny niepełnosprawności: 04-O, 05-R lub 10-N [gov.pl]. Przy lekkim stopniu karta parkingowa w ogóle nie przysługuje [gov.pl].

Czy posiadając orzeczenie o niepełnosprawności muszę płacić za psa?

Osoby posiadające orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności są zwolnione z opłaty od posiadania jednego psa asystującego. Ponadto osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności są całkowicie zwolnione z podatku za jednego, dowolnego psa domowego, niezależnie od tego, czy pełni on funkcję asystenta.

Czy z lekkim stopniem niepełnosprawności dostanę darmowe leki?

Samo posiadanie lekkiego stopnia nie daje prawa do darmowych leków. Możesz jednak odliczyć wydatki na medykamenty w ramach rocznej Ulgi Rehabilitacyjnej w PIT. Darmowe leki przysługują w Polsce głównie wybranym grupom wiekowym (dzieci do 18 lat oraz seniorzy 65+) na podstawie listy ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Komu w 2026 roku przysługuje Świadczenie Wspierające oparte na ocenie punktowej?

Świadczenie Wspierające opisano jako system dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, oparty na ocenie punktowej. Kwoty Świadczenia Wspierającego są powiązane z rentą socjalną.

Jakie przywileje w pracy mają osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracują maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu, z pełnym wynagrodzeniem. Raz w roku przysługuje dodatkowe 10 dni roboczych urlopu wypoczynkowego.

Jakie ulgi w transporcie mają osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności?

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w większości polskich miast korzystają bezpłatnie z komunikacji miejskiej. Przy podróżach pociągami PKP przysługuje 49% zniżki, a przewodnikowi lub opiekunowi osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności 95% zniżki.

Kiedy przysługuje Karta Parkingowa przy orzeczeniu o niepełnosprawności?

Karta Parkingowa nie jest przyznawana automatycznie. Osoby ze znacznym stopniem muszą mieć wskazanie o ograniczonej możliwości poruszania się. Przy stopniu umiarkowanym wymagane są problemy z chodzeniem oraz symbol 04-O, 05-R lub 10-N; przy lekkim stopniu karta nie przysługuje.

Co można odliczyć w uldze rehabilitacyjnej PIT przy orzeczeniu o niepełnosprawności?

Ulga rehabilitacyjna PIT przysługuje przy znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności. Odliczenia obejmują wydatki na leki powyżej 100 zł w miesiącu, używanie samochodu osobowego do celów rehabilitacyjnych do 2280 zł rocznie oraz m.in. turnusy rehabilitacyjne i sprzęt medyczny.

Powiązane
Masz taką emeryturę? ZUS podwyższa limit do 500 plus. Znamy nową kwotę graniczną
Masz taką emeryturę? ZUS podwyższa limit do 500 plus. Znamy nową kwotę graniczną
Likwidacja 800 plus na rzecz 2403 zł dla każdego? Sejm podjął już decyzję
Likwidacja 800 plus na rzecz 2403 zł dla każdego? Sejm podjął już decyzję
ZUS przyspiesza przelewy dla emerytów. Pieniądze trafią na konta już 24 lipca
ZUS przyspiesza przelewy dla emerytów. Pieniądze trafią na konta już 24 lipca
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Poprawiłeś w AI same przecinki. Czy Twój własny tekst zostanie uznany za dzieło maszyny?
16 sie 2026

Modele AI Claude'a wprowadzane na rynek od 2 sierpnia 2026 r. znakują tworzony tekst niewidzialnym, ale wykrywalnym maszynowo znakiem wodnym. To odpowiedź na unijne wymogi przejrzystości. Problem w tym, że znak powstaje na poziomie modelu i może pojawić się także tam, gdzie prawo wcale nie każe oznaczać treści, na przykład przy zwykłej korekcie.
Kompostownik ogrodowy nielegalny bez pozwolenia na budowę w 2026 r. lub zgłoszenia, bo został uznany przez GUNB za obiekt budowlany?
16 sie 2026

Zgodnie z interpretacją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) z dnia 10 lutego 2026 r. – kompostownik ogrodowy, służący do okresowego gromadzenia odpadków roślinnych, należy uznać za obiekt małej architektury, który – w myśl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – stanowi obiekt budowlany. Czy w związku z powyższym – posadowienie na swojej nieruchomości kompostownika, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej?
Niepełnosprawnych czeka duża zmiana. Asystent osobisty dopiero od 2028 r.?
16 sie 2026

Czekasz na ustawową asystencję osobistą, dla siebie albo dla bliskiej osoby z niepełnosprawnością? Właśnie do Sejmu trafiło sprawozdanie komisji z uzgodnioną wersją projektu. Jest jednak i druga wiadomość, mniej optymistyczna: system nie ruszy w 2027 r., jak wcześniej zakładano, pierwsze osoby uzyskają prawo do asystencji najwcześniej w 2028 r. Sprawdź, co dokładnie się zmieniło i kogo obejmie nowe wsparcie.
Rząd szykuje rewolucję w podatkach, która może przynieść spore zyski dla blisko 2 milionów Polaków. O co chodzi?
15 sie 2026

Ministerstwo Finansów intensywnie pracuje nad zmianami w PIT na 2027 rok, a wśród rozważanych scenariuszy pojawił się zupełnie nowy próg podatkowy. Prześwietlamy szczegóły rządowych planów oraz to, ile realnie może zostać w Twojej kieszeni.

REKLAMA

Jakie prawa mają seniorzy? Lista przykładowych ulg i świadczeń dla osób 60+
15 sie 2026

Kim jest senior? Z jakich ulg i świadczeń mogą korzystać osoby w wieku 60+, 65+, 70+ czy 75+? Od czego zależy rodzaj możliwego wsparcia osób starszych w Polsce? Poniżej najważniejsze informacje i aktualne kwoty!
Kradzież danych medycznych milionów osób w Polsce. Czy trzeba zastrzec PESEL? Co mogą zrobić pacjenci a co powinni administratorzy danych?
14 sie 2026

Według informacji przekazanych 12 sierpnia przez Ministerstwo Cyfryzacji incydent wycieku danych osobowych związany z systemem MyDr może dotyczyć nawet 19 mln osób. Potencjalnie obejmuje on informacje związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, takie jak dane o wizytach, receptach czy historii leczenia.
Zmiana właściwości miejscowej komisji lekarskich ZUS od sierpnia 2026 roku. Od 2027 roku nowe zasady orzecznictwa lekarskiego w ZUS
14 sie 2026

Od 1 sierpnia 2026 r. zmieniła się właściwość miejscowa komisji lekarskich rozpatrujących sprawy z terenu Oddziałów ZUS w Bydgoszczy i Toruniu. Do końca 2026 r. sprawy te będą rozpatrywane przez komisje lekarskie w Gdańsku i Łodzi. Zmiana jest związana z brakami kadrowymi na stanowiskach lekarzy – członków komisji lekarskich - informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUSw województwie kujawsko-pomorskim.
Wyciek danych w systemach firmy MyDr: co już wiemy oraz o czym warto pamiętać?
14 sie 2026

Prawda jest taka, że firmy MyDr jeszcze kilka dni temu nie znała większość Polaków. Po gigantycznym wycieku danych sytuacja zmieniła się. Dziś już wiemy, że firma MyDr jest gigantem w swojej branży.

REKLAMA

Urlop sądowy adwokata lub radcy prawnego – propozycja zmian w przepisach
14 sie 2026

Z inicjatywy Krajowej Izby Radców Prawnych został skierowany do Ministra Sprawiedliwości projekt pakietu zmian w przepisach mających wprowadzić instytucję planowanej nieobecności profesjonalnego pełnomocnika – adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego. Na czym mają polegać proponowane regulacje oraz jaki jest ich cel?
Będzie zmiana zasad uznawania dyplomów MBA w spółkach Skarbu Państwa. Nie wszystkie uczelnie będą traktowane tak samo
13 sie 2026

Planowane zmiany dotyczące zasad uznawania dyplomów MBA w spółkach Skarbu Państwa mogą stać się jednym z najważniejszych momentów porządkowania rynku edukacji menedżerskiej w Polsce. Zdaniem ekspertów nowe przepisy premiujące uczelnie spełniające określone standardy jakości to krok w kierunku odbudowy prestiżu studiów MBA oraz większej transparentności całego rynku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA