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Dożywotni dodatek do emerytury już po 60. roku życia. Prawie 4 500 zł. Wystarczy złożyć wniosek, ale jest warunek

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17 lipca 2026, 10:17
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Te osoby dostaną 373,67 zł dodatku do emerytury w 2026
Te osoby dostaną 373,67 zł dodatku do emerytury w 2026
Shutterstock

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Nie każdy emeryt wie, że może otrzymać dodatkowo prawie 4 500 zł brutto w skali roku, ale świadczenie nie jest przyznawane automatycznie. Aby dostać pieniądze, trzeba spełnić określone warunki i złożyć odpowiedni wniosek. Trzeba dodać, że w ostatnim czasie przepisy stały się korzystniejsze, dzięki czemu z dodatku może skorzystać więcej osób niż wcześniej.

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Kto może otrzymać 373,67 zł dodatku do emerytury?

Chodzi o świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, które od 1 marca 2026 r. wynosi 373,67 zł miesięcznie. Kwota ta podlega corocznej waloryzacji razem z emeryturami i rentami i jest wypłacana co miesiąc dożywotnio, czyli tak długo, jak żyje osoba uprawniona.

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W praktyce oznacza to dodatkowe 4484,04 zł brutto w skali roku, które trafiają do uprawnionych seniorów niezależnie od podstawowej emerytury.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby otrzymać świadczenie, należy spełnić wszystkie wymagania określone w ustawie.

Dodatek przysługuje osobie, która:

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  • osiągnęła wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn,
  • pełniła funkcję sołtysa przez co najmniej 7 lat,
  • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Nie ma znaczenia, czy emerytura jest wypłacana przez ZUS, KRUS czy inny organ emerytalno-rentowy. Świadczenie nie jest przeznaczone wyłącznie dla rolników.

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Zmiana przepisów otworzyła drogę do świadczenia większej liczbie osób

Jeszcze do niedawna warunki były bardziej rygorystyczne. Przepisy wymagały, aby funkcję sołtysa sprawować przez co najmniej dwie kadencje i nie krócej niż 8 lat. Po zmianie ustawy wymagany okres został skrócony do 7 lat, a obowiązek pełnienia dwóch pełnych kadencji zniknął. To oznacza, że dziś świadczenie może otrzymać również wiele osób, które wcześniej nie spełniały ustawowych wymagań.

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Gdzie złożyć wniosek o dodatek?

Świadczenie nie jest przyznawane z urzędu. Konieczne jest złożenie wniosku w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa. Najczęściej będzie to zaświadczenie wydane przez urząd gminy. Jeżeli urząd nie posiada odpowiedniej dokumentacji, przepisy przewidują możliwość potwierdzenia okresu pełnienia funkcji również w inny sposób, między innymi na podstawie zeznań świadków.

Jedna z najważniejszych zasad, o której wiele osób nie wie

Dodatek nie jest wypłacany z wyrównaniem za wcześniejsze miesiące. Prawo do świadczenia powstaje najwcześniej od pierwszego dnia miesiąca, w którym został złożony wniosek, pod warunkiem że wszystkie wymagania zostały już spełnione. Im szybciej zostaną złożone dokumenty, tym szybciej rozpocznie się wypłata świadczenia.

Komu świadczenie nie przysługuje?

KRUS odmówi przyznania dodatku osobom, które:

  • nie osiągnęły wieku emerytalnego,
  • pełniły funkcję sołtysa krócej niż 7 lat,
  • zostały prawomocnie skazane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe związane z pełnieniem funkcji sołtysa.

Ile wynosi świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa od 1 marca 2026 r.?

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa od 1 marca 2026 r. wynosi 373,67 zł miesięcznie. Kwota podlega corocznej waloryzacji razem z emeryturami i rentami, czyli daje 4484,04 zł brutto w skali roku.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa?

Świadczenie przysługuje osobie, która osiągnęła wiek emerytalny: 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn, pełniła funkcję sołtysa przez co najmniej 7 lat i nie została prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe związane z tą funkcją.

Czy świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa zależy od organu wypłacającego emeryturę?

Nie ma znaczenia, czy emerytura jest wypłacana przez ZUS, KRUS czy inny organ emerytalno-rentowy. Świadczenie nie jest przeznaczone wyłącznie dla rolników.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa?

Świadczenie nie jest przyznawane z urzędu. Wniosek należy złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), dołączając dokumenty potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa, najczęściej zaświadczenie z urzędu gminy.

Od kiedy powstaje prawo do świadczenia z tytułu pełnienia funkcji sołtysa po złożeniu wniosku?

Dodatek nie jest wypłacany z wyrównaniem za wcześniejsze miesiące. Prawo do świadczenia powstaje najwcześniej od pierwszego dnia miesiąca, w którym został złożony wniosek, pod warunkiem że wszystkie wymagania zostały już spełnione.

Źródło: INFOR
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