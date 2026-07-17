WSA: urzędnicy w MOPS nie mogą podważać lekarza i stopnia lekkiego, umiarkowanego i znacznego [orzeczenie o niepełnosprawności]

To duży problem w praktyce korzystania z usług i świadczeń z MOPS. Urzędnicy samowolnie kwestionują treść nie tylko orzeczenia o niepełnosprawności, ale także zaświadczenia lekarskiego. Ten sam zarzut dotyczy także SKO kontrolujących decyzje MOPS.

Sądy piętnują taką praktykę. Przykład:

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Przykład Wyrok WSA w Gdańsku z 4 czerwca 2025 r. (II SA/Gd 92/25) wciąż zawiera aktualne uwagi. Link do wyroku

Wyrok wydali sędziowie:

Pan Dariusz Kurkiewicz Pani Justyna Dudek-Sienkiewicz Pani Katarzyna Krzysztofowicz /przewodniczący sprawozdawca/\

WSA: MOPS nie ma prawa kwestionować zaświadczeń lekarskich

Opis stanu faktycznego:

Matka złożyła wniosek do GOPS o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla swoich dzieci z zaburzeniami psychicznymi na okres od 15 września 2024 r. do 22 maja 2025 r. w zakresie godzinowym wskazanym we wniosku i zgodnie z zaświadczeniem lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży.

W odpowiedzi GOPS zażądał dostarczenia (w terminie 14 dni) zaświadczenia wydanego przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, z którego będzie wynikać, że dzieci są zaburzone psychicznie oraz do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że dzieci korzystają już z zajęć/terapii/rehabilitacji lub innych świadczonych w ramach innych systemów (oświata, ochrona zdrowia), pod rygorem wydania decyzji odmownej,

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Co było w zaświadczeniu od lekarza, które zakwestionował GOPS?

Z zaświadczenia lekarza psychiatry wynikało, że córka wymaga zajęć w wymiarze miesięcznym 60 godzin, zaś w szkole ma tylko 6 godzin, syn natomiast ma zalecone 40 godzin, a w szkole realizowane są tylko 4 godziny. Była to podstawa do ubiegania się o specjalistyczne usługi specjalistyczne w wymiarze większym niż była w stanie zapewnić szkoła zapewniono. Co z tym zaświadczeniem zrobił GOPS?

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GOPS przyjął, że dokumenty nie dowodzą tego, że dzieci cierpią na zaburzenia psychiczne.

Dlatego GOPS sformułował żądanie przedłożenia przez matkę aktualnych zaświadczeń albo orzeczeń potwierdzających, że: 1) dzieci są zaburzone psychiczne oraz 2) mają potrzebę zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.

Sąd - wykluczone, aby MOPS I GOPS podważały diagnozy lekarzy

Sąd uznał, że urzędnicy nie mają wiedzy i uprawień do tego, aby kwestionować diagnozy lekarskie, wykazane w stosownych zaświadczeniach. Tym razem zarzut dotyczył nie GOPS a SKO. Na poziomie odwołania Kolegium podjęło polemikę z treścią zaświadczeń lekarza psychiatry z 2 maja 2024 r., w których u dzieci zdiagnozowano:

1) autyzm (kod F84.0) oraz

2) u córki dodatkowo nadpobudliwość ruchową z deficytem uwagi (F90).

Urzędnicy stwierdzili, że nie są to zaburzenie psychiczne, tylko zaburzenie rozwoju, które nie uprawnia do korzystania z usług GOPS w ramach pomocy społecznej.

Co ciekawe, urzędnicy stawiając takie tezy zrobili to bez wskazania źródeł swoich twierdzeń. A przecież nie mają żadnej własnej wiedzy medycznej. Nie tylko, aby stawiać diagnozy i podważać orzeczenia lekarza specjalisty, ale w ogóle rozumieć problemy schorzeń i niepełnosprawności.

Wielokrotne złamanie prawa przez urzędników (MOPS, GOPS, SKO)

Złamanie przepisów nr 1 - Zdaniem Sądu, podstawą do żądania zaświadczenia stwierdzającego, że dzieci są zaburzone psychicznie, nie mogło być samowolne zakwestionowanie przez organ diagnozy medycznej wydanej dla dzieci wnioskodawczyni.

Złamanie przepisów nr 2 - Żaden przepis prawa nie wskazuje, że dla potrzeb usług opiekuńczych z pomocy społecznej wymagane jest inne zaświadczenie, niż zaświadczenie lekarza zlecające specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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W tej konkretnej sprawie sąd stwierdził: