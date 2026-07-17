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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » WSA: urzędnicy w MOPS nie mogą podważać lekarza i stopnia lekkiego, umiarkowanego i znacznego [orzeczenie o niepełnosprawności]

WSA: urzędnicy w MOPS nie mogą podważać lekarza i stopnia lekkiego, umiarkowanego i znacznego [orzeczenie o niepełnosprawności]

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17 lipca 2026, 10:48
[Data aktualizacji 17 lipca 2026, 11:18]
Tomasz Król
oprac. Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
WSA: urzędnicy w MOPS nie mogą podważać stopnia lekkiego, umiarkowanego i znacznego [orzeczenie o niepełnosprawności]
WSA: urzędnicy w MOPS nie mogą podważać stopnia lekkiego, umiarkowanego i znacznego [orzeczenie o niepełnosprawności]
T. Król
Własne

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To duży problem w praktyce korzystania z usług i świadczeń z MOPS. Urzędnicy samowolnie kwestionują treść nie tylko orzeczenia o niepełnosprawności, ale także zaświadczenia lekarskiego. Ten sam zarzut dotyczy także SKO kontrolujących decyzje MOPS.

Sądy piętnują taką praktykę. Przykład:

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Przykład

Wyrok WSA w Gdańsku z 4 czerwca 2025 r. (II SA/Gd 92/25) wciąż zawiera aktualne uwagi. Link do wyroku

Wyrok wydali sędziowie:

  1. Pan Dariusz Kurkiewicz
  2. Pani Justyna Dudek-Sienkiewicz
  3. Pani Katarzyna Krzysztofowicz /przewodniczący sprawozdawca/\

WSA: MOPS nie ma prawa kwestionować zaświadczeń lekarskich

Opis stanu faktycznego:

Matka złożyła wniosek do GOPS o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla swoich dzieci z zaburzeniami psychicznymi na okres od 15 września 2024 r. do 22 maja 2025 r. w zakresie godzinowym wskazanym we wniosku i zgodnie z zaświadczeniem lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży.

W odpowiedzi GOPS zażądał dostarczenia (w terminie 14 dni) zaświadczenia wydanego przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, z którego będzie wynikać, że dzieci są zaburzone psychicznie oraz do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że dzieci korzystają już z zajęć/terapii/rehabilitacji lub innych świadczonych w ramach innych systemów (oświata, ochrona zdrowia), pod rygorem wydania decyzji odmownej,

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Co było w zaświadczeniu od lekarza, które zakwestionował GOPS?

Z zaświadczenia lekarza psychiatry wynikało, że córka wymaga zajęć w wymiarze miesięcznym 60 godzin, zaś w szkole ma tylko 6 godzin, syn natomiast ma zalecone 40 godzin, a w szkole realizowane są tylko 4 godziny. Była to podstawa do ubiegania się o specjalistyczne usługi specjalistyczne w wymiarze większym niż była w stanie zapewnić szkoła zapewniono. Co z tym zaświadczeniem zrobił GOPS?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

GOPS przyjął, że dokumenty nie dowodzą tego, że dzieci cierpią na zaburzenia psychiczne.

Dlatego GOPS sformułował żądanie przedłożenia przez matkę aktualnych zaświadczeń albo orzeczeń potwierdzających, że:

1) dzieci są zaburzone psychiczne oraz

2) mają potrzebę zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.

Sąd - wykluczone, aby MOPS I GOPS podważały diagnozy lekarzy

Sąd uznał, że urzędnicy nie mają wiedzy i uprawień do tego, aby kwestionować diagnozy lekarskie, wykazane w stosownych zaświadczeniach. Tym razem zarzut dotyczył nie GOPS a SKO. Na poziomie odwołania Kolegium podjęło polemikę z treścią zaświadczeń lekarza psychiatry z 2 maja 2024 r., w których u dzieci zdiagnozowano:

1) autyzm (kod F84.0) oraz

2) u córki dodatkowo nadpobudliwość ruchową z deficytem uwagi (F90).

Urzędnicy stwierdzili, że nie są to zaburzenie psychiczne, tylko zaburzenie rozwoju, które nie uprawnia do korzystania z usług GOPS w ramach pomocy społecznej.

Co ciekawe, urzędnicy stawiając takie tezy zrobili to bez wskazania źródeł swoich twierdzeń. A przecież nie mają żadnej własnej wiedzy medycznej. Nie tylko, aby stawiać diagnozy i podważać orzeczenia lekarza specjalisty, ale w ogóle rozumieć problemy schorzeń i niepełnosprawności.

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Wielokrotne złamanie prawa przez urzędników (MOPS, GOPS, SKO)

Złamanie przepisów nr 1 - Zdaniem Sądu, podstawą do żądania zaświadczenia stwierdzającego, że dzieci są zaburzone psychicznie, nie mogło być samowolne zakwestionowanie przez organ diagnozy medycznej wydanej dla dzieci wnioskodawczyni.

Złamanie przepisów nr 2 - Żaden przepis prawa nie wskazuje, że dla potrzeb usług opiekuńczych z pomocy społecznej wymagane jest inne zaświadczenie, niż zaświadczenie lekarza zlecające specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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W tej konkretnej sprawie sąd stwierdził:

Przykład

"Domagając się takiego dodatkowego zaświadczenia organy nie dostrzegły rozdzielności systemów wsparcia dzieci z zaburzeniami psychicznymi realizowanymi na gruncie oświaty i pomocy społecznej, choć wcześniej, przy ocenie, czy możliwe jest realizowane zajęć w ramach innych systemów, tę rozbieżność akcentowały. Rozdzielność ta ma natomiast ten skutek, że w przypadku zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w ramach pomocy społecznej, wystarczające jest zlecenie specjalistycznych usług opiekuńczych wystawione przez lekarza specjalistę. Taki też wzór udostępnia MOPS i na takim wzorze wystawiono zaświadczenia z 22 maja 2025 r. Nie ma zaś potrzeby stwierdzania osobnym zaświadczeniem, że osoba wymagająca pomocy jest zaburzona psychicznie, gdyż w zaświadczeniu zlecającym lekarz psychiatra dokonuje właściwej diagnozy zaburzenia psychicznego."

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Źródło: INFOR
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