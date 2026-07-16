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Masowo jeździmy na rowerach, ale tylko co trzeci z nas regularnie go serwisuje - o tym trzeba pamiętać

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16 lipca 2026, 09:35
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
rowerzysta serwisuje samodzielnie rower
Tych usterek w rowerze nie zauważysz, dopóki nie będzie za późno
Shutterstock
Shutterstock

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Aż 80 procent Polaków regularnie korzysta z roweru, a dla 60 procent jest on środkiem transportu do pracy lub szkoły. Jednocześnie tylko co trzeci rowerzysta systematycznie serwisuje swój jednoślad. Zaniedbany łańcuch, hamulce lub luzy mogą oznaczać nie tylko kosztowne naprawy, ale przede wszystkim niebezpieczeństwo na drodze.

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Jak dbać o rower? 80 proc. Polaków jeździ na rowerze. Tylko co trzeci regularnie go serwisuje

Rower przestał być sprzętem wyciąganym z piwnicy wyłącznie na letnią przejażdżkę. Z raportu „Rowerowa Polska PZU 2026” wynika, że co piąty rowerzysta korzysta z niego także jesienią i zimą. Dla 78 proc. badanych jazda oznacza kontakt z naturą, 77 proc. traktuje ją jako sposób na relaks, a 74 proc. – jako metodę poprawy kondycji.

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Im częściej rower zastępuje samochód lub komunikację miejską, tym większego znaczenia nabiera jego stan techniczny. Regularna kontrola pozwala wcześniej wykryć zużycie części, uniknąć droższej naprawy i ograniczyć ryzyko awarii podczas jazdy.

Jak dbać o rower? Jak przygotować rower do jazdy? Najważniejsze elementy przeglądu

Podstawowy przegląd można przeprowadzić w domu, ale poważniejsze usterki powinien ocenić serwis. Szczególnej kontroli wymagają:

  • hamulce – stan klocków, tarcz lub obręczy oraz skuteczność hamowania;
  • opony i koła – właściwe ciśnienie, uszkodzenia bieżnika, luzy i nierówna praca kół;
  • łańcuch i napęd – zabrudzenie, smarowanie oraz stopień wyciągnięcia łańcucha;
  • kierownica i mostek – stabilność i brak niebezpiecznych luzów;
  • siodełko – prawidłowa wysokość i solidne mocowanie;
  • przerzutki – płynność zmiany biegów;
  • śruby i połączenia – właściwe dokręcenie elementów.

– Większość rowerzystów podchodzi do tematu bardzo pragmatycznie – sprzęt ma być po prostu sprawny i gotowy do drogi w każdym momencie, ale tylko co trzeci cyklista regularnie serwisuje swój rower mówi Krzysztof Wyszyński, Product Manager Würth Polska.

Ekspert podkreśla, że wiedza o prawidłowej pielęgnacji podzespołów nadal wymaga popularyzacji. Wykrycie zużytego łańcucha w odpowiednim momencie może na przykład uchronić właściciela przed koniecznością wcześniejszej wymiany kasety i innych droższych elementów napędu.

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BHP W FIRMIE - OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW

Jak dbać o rower? Jakie narzędzia warto mieć do serwisowania roweru?

Do wykonania podstawowych regulacji nie jest potrzebny profesjonalnie wyposażony warsztat. W domowym zestawie powinny znaleźć się przede wszystkim klucze imbusowe, wkrętaki oraz narzędzia dopasowane do śrub zastosowanych w konkretnym modelu roweru:

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  • Klucze imbusowe: regulacja kierownicy, mostka, siodełka i hamulców,
  • Wkrętaki: drobne regulacje przerzutek i pozostałych elementów,
  • Miernik zużycia łańcucha: sprawdzenie, czy łańcuch nie jest nadmiernie wyciągnięty,
  • Klucze płaskie i oczkowe: obsługa połączeń śrubowych,
  • Szczypce do ogniw: rozpinanie i łączenie łańcucha,
  • Klucz dynamometryczny: dokręcanie śrub z siłą zalecaną przez producenta.
Ważne

Klucz dynamometryczny jest szczególnie ważny w przypadku rowerów z elementami wykonanymi z włókna węglowego. Zbyt mocne dokręcenie śruby może uszkodzić delikatny komponent, natomiast zbyt słabe – doprowadzić do jego poluzowania podczas jazdy.

– Odpowiednio dobrane narzędzia skracają czas pracy, zwiększają jej precyzję i ograniczają ryzyko przypadkowego uszkodzenia części – podkreśla Krzysztof Wyszyński.

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Jak dbać o rower? Pielęgnacja roweru w 3 krokach

Kurz, piasek i woda łączą się ze smarem na łańcuchu, tworząc warstwę przyspieszającą zużycie metalowych elementów. Dlatego samo dokładanie kolejnych porcji oleju na brudny napęd nie jest dobrym rozwiązaniem. Prawidłowa konserwacja powinna obejmować trzy etapy.

1. Czyszczenie i odtłuszczanie

Najpierw trzeba usunąć stary smar oraz nagromadzone zabrudzenia z łańcucha, zębatek i pozostałych elementów napędu. Do tarcz hamulcowych należy używać środka przeznaczonego do tego zastosowania. Nie wolno nanosić na nie oleju ani preparatów pozostawiających tłustą warstwę, ponieważ może to osłabić skuteczność hamowania.

2. Smarowanie napędu

Po wyczyszczeniu i wysuszeniu łańcucha można nałożyć odpowiedni środek smarny. Preparat należy dopasować do pogody i rodzaju tras:

  • wariant na suche warunki ogranicza przywieranie kurzu;
  • wariant na mokre warunki dłużej utrzymuje się podczas deszczu i jazdy po błocie.

Nadmiar smaru warto usunąć z zewnętrznej powierzchni łańcucha. Zbyt duża ilość oleju przyciąga brud, przez co napęd może ponownie szybko się zanieczyścić.

3. Mycie i ochrona ramy

Ostatnim etapem jest usunięcie zabrudzeń z ramy, obręczy i pozostałych części. Środek czyszczący powinien być bezpieczny dla lakieru oraz materiału, z którego wykonano rower. Po myciu warto ponownie sprawdzić, czy na ramie, widelcu i kołach nie uwidoczniły się pęknięcia lub inne uszkodzenia.

– Dobrze dobrana chemia techniczna nie tylko ułatwia usuwanie uporczywego brudu, ale przede wszystkim konserwuje wrażliwe podzespoły. Dzięki temu praca napędu staje się płynna, a my minimalizujemy ryzyko nagłej awarii podczas przejażdżki – wyjaśnia Krzysztof Wyszyński.

Jak dbać o rower? Kiedy oddać rower do profesjonalnego serwisu?

Domowe czyszczenie i podstawowe regulacje nie zawsze wystarczą. Z pomocy serwisanta warto skorzystać, gdy:

  • hamulce działają nierówno lub nie zatrzymują roweru skutecznie;
  • koło ma wyczuwalny luz albo obraca się nierówno;
  • łańcuch przeskakuje na zębatkach;
  • przerzutki nie zmieniają biegów prawidłowo mimo regulacji;
  • z widelca amortyzowanego lub hamulców hydraulicznych wycieka płyn;
  • na ramie albo elementach z karbonu widać pęknięcia;
  • z okolic suportu, piast lub sterów dobiegają niepokojące dźwięki.

Jeżeli rower jest używany do codziennych dojazdów, jego zużycie może postępować szybciej niż w sprzęcie rekreacyjnym. Na częstotliwość przeglądów wpływają również przebieg, pogoda, sposób przechowywania oraz rodzaj nawierzchni.

Ważne

Regularna konserwacja to nie tylko kwestia wyglądu. Sprawne hamulce, prawidłowo dokręcona kierownica i czysty napęd bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo. Jak podsumowuje ekspert Würth Polska, czysty i odpowiednio serwisowany rower oznacza bardziej komfortową jazdę i wyższy poziom bezpieczeństwa.

Jak dbać o rower? FAQ

Jak szybko sprawdzić rower przed jazdą?

Należy skontrolować ciśnienie i stan opon, działanie obu hamulców, mocowanie kół, kierownicy i siodełka oraz pracę łańcucha. Jeżeli pojawił się luz, pęknięcie lub nietypowy dźwięk, warto przerwać jazdę i znaleźć przyczynę.

Czy można nałożyć nowy smar na brudny łańcuch?

Nie jest to zalecane. Najpierw należy usunąć stary, zabrudzony smar, a następnie wysuszyć łańcuch i nałożyć nowy preparat. W przeciwnym razie piasek i kurz nadal będą przyspieszać zużycie napędu.

Dlaczego trzeba sprawdzać zużycie łańcucha?

Wyciągnięty łańcuch może niszczyć kasetę i zębatki. Wczesna wymiana samego łańcucha jest zwykle prostsza i tańsza niż późniejsza naprawa całego napędu.

Czy klucz dynamometryczny jest potrzebny do każdego roweru?

Nie zawsze, ale jest szczególnie przydatny w rowerach z elementami karbonowymi oraz wszędzie tam, gdzie producent określa dokładny moment dokręcenia śruby.

Czy rower używany zimą wymaga dodatkowej pielęgnacji?

Tak. Wilgoć, błoto i sól drogowa przyspieszają korozję oraz zużycie napędu. Po jeździe w takich warunkach rower należy częściej czyścić, osuszać i odpowiednio smarować.

Źródło: Würth Polska

Würth Polska jest liderem w technice zamocowań i dystrybucji produktów dla profesjonalistów, obecnym na polskim rynku ponad 35 lat. To nowoczesna firma i wiarygodny, stabilny pracodawca, który zatrudnia ponad 800 pracowników, z czego ponad 500 w Dziale Sprzedaży podzielonym na 8 obszarów – Auto, Cargo (w tym Agro), Drewno, Budownictwo, Metal, Instalacje, Budownictwo i Inwestycje. Würth Polska posiada 51 sklepów stacjonarnych oraz rozbudowany sklep internetowy, który zapewnia możliwość zakupów 24h na dobę bez wychodzenia z domu. Centrala firmy i nowoczesne centrum logistyczne znajdują się w Warszawie. Koncern prowadzi sprzedaż wyłącznie firmom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Grupa Würth została założona w 1945 r. w Niemczech. Obecnie składa się z ponad 400 samodzielnych firm, rozmieszczonych w ponad 80 krajach na wszystkich kontynentach. Zatrudnia ponad 87 tys. osób, z czego ponad 33 tys. to przedstawiciele handlowi. Zgodnie z rocznym sprawozdaniem finansowym, w 2024 r. Grupa Würth osiągnęła łączną sprzedaż na poziomie 20,2 mld EUR.

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Źródło: INFOR
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