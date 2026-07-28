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Emerytalny kosmos w ZUS. Pracował ponad 65 lat. Zobacz, jaką kwotę przelewa mu urząd

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28 lipca 2026, 07:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
emeryt, senior, zdziwienie
Emerytalny kosmos w ZUS. Pracował ponad 65 lat. Zobacz, jaką kwotę przelewa mu urząd
Shutterstock

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Ponad 54 tysiące złotych miesięcznie - tyle wynosi absolutny rekord emerytalny w Polsce, wypracowany przez mężczyznę, który spędził na rynku pracy ponad 65 lat. Ta oszałamiająca kwota rozbudza wyobraźnię tysięcy Polaków, którzy zastanawiają się, ile można zyskać, odkładając decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej.

Czy gra jest warta świeczki i jak zbliżyć się do krajowych rekordzistów? Polski system emerytalny opiera się na prostym, ale niezwykle skutecznym algorytmie: zgromadzony na koncie kapitał dzieli się przez prognozowaną liczbę miesięcy dalszego życia. Osoby, które decydują się pracować przez ponad pół wieku, całkowicie odwracają tę statystykę na swoją korzyść. Z jednej strony ich konto pęcznieje od dekad odkładanych składek, z drugiej - oficjalny wskaźnik dalszego trwania życia drastycznie maleje, co owocuje gigantycznymi wypłatami.

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Jak system ZUS nagradza wytrwałych pracoholików?

Seniorzy, którzy przechodzą na emeryturę w wieku ponad 80 lat, otrzymują świadczenia liczone w dziesiątkach tysięcy złotych. Najlepszym przykładem jest rekordzista ze Śląska, który przepracował 67 lat bez ani jednego dnia zwolnienia lekarskiego i zakończył karierę jako 86-latek z kwotą przekraczającą 54 000 zł brutto. Wśród kobiet rekord należy do seniorki z Bydgoszczy, która po ponad 60 latach pracy inkasuje około 42 000 zł miesięcznie. To pokazuje, że czas spędzony na rynku pracy ma kluczowe znaczenie.

Magiczny bonus - ile daje jeden dodatkowy rok pracy?

Eksperci nie pozostawiają złudzeń. Pracując po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), fundujemy sobie potężny wzrost przyszłych wypłat. Szacuje się, że każdy dodatkowy rok spędzony w pracy podnosi kwotę świadczenia o 8 do 12 procent. Wynika to bezpośrednio z faktu, że skrócony czas pobierania emerytury generuje znacznie wyższą wypłatę cząstkową. Dodatkowo, pracując dłużej, unika się tzw. "pułapki inflacyjnej", ponieważ zgromadzone na kontach ZUS pieniądze podlegają potężnym, corocznym waloryzacjom.

Lipcowy mechanizm, czyli dlaczego lato to najlepszy moment na wniosek

Wybór miesiąca, w którym składamy dokumenty do ZUS, ma kolosalne znaczenie dla portfela. Lipiec 2026 roku to moment, w którym na kontach przyszłych emerytów widać już pełne efekty gigantycznej, czerwcowej waloryzacji składek i subkont. Złożenie wniosku właśnie w lipcu gwarantuje, że cała historia ubezpieczeniowa zostanie przeliczona na podstawie najnowszych, znacznie wyższych wskaźników. Osoby, które zwlekają z decyzją o odejściu na emeryturę do drugiej połowy roku, na starcie zyskują przewagę w postaci wyższej bazy początkowej.

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Automatyczne podwyżki po 65. roku życia dla kobiet

Wiek 65 lat ma również inne, ukryte znaczenie w polskim prawie. Dotyczy ono kobiet, które zdecydowały się przejść na emeryturę dokładnie w wieku 60 lat i nabyły prawo do tzw. okresowej emerytury kapitałowej. Z chwilą ukończenia 65 lat to tymczasowe świadczenie wygasa, a ZUS z urzędu - bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków przez seniorkę - przelicza całą emeryturę na nowo. Wykorzystuje się do tego aktualne tablice średniego trwania życia, co dla większości kobiet oznacza natychmiastowy wzrost comiesięcznej wypłaty o kilkaset złotych.

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Często zadawane pytania (FAQ)

Czy do stażu pracy wliczają się okresy nieskładkowe, np. studia?

Tak, okresy nieskładkowe, takie jak studia wyższe, są uwzględniane przy ustalaniu stażu pracy, jednak ich łączny wymiar nie może przekroczyć jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

Czy można pracować dłużej i nie pobierać emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego?

Tak, osiągnięcie wieku emerytalnego to prawo, a nie obowiązek. Nie trzeba składać wniosku do ZUS, a dalsza praca bez pobierania świadczenia najsilniej zwiększa przyszłą emeryturę.

Jak ZUS dowiaduje się o ukończeniu 65 lat przez kobietę pobierającą emeryturę kapitałową?

System ZUS monitoruje wiek ubezpieczonych automatycznie. Proces ponownego przeliczenia i zamiany emerytury okresowej na docelową następuje z urzędu w miesiącu 65. urodzin.

Czy wysokie zarobki są konieczne, aby mieć wysoką emeryturę po wielu latach pracy?

Długi staż pracy jest kluczowy, ale wysokość zarobków bezpośrednio wpływa na kwotę odkładanych składek. Rekordowe emerytury rzędu 40-50 tysięcy złotych są efektem połączenia ponadprzeciętnych zarobków i ekstremalnie długiego stażu.

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Źródło: INFOR
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