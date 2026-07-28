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Bezpłatne parkowanie. Kto może dostać kartę parkingową?

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28 lipca 2026, 09:07
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
niepełnosprawność karta parkingowa kierowcy parking
Bezpłatne parkowanie. Kto może dostać kartę parkingową?
Shutterstock

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Karta parkingowa jest wystawiana osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności i ma ułatwić im poruszanie się w przestrzeni publicznej. Z karty może skorzystać także opiekun osoby niepełnosprawnej, który akurat ją przewozi. Dokument wydawany jest także placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Sprawdź, jak uzyskać kartę parkingową.

Kto może uzyskać kartę parkingową

Karta parkingowa jest wydawana:

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  • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
  • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Kartę parkingową może uzyskać osoba zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u której stwierdzono znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, z przyczyną niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Karta parkingowa jest także wydawania placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Jakie uprawnienia daje karta parkingowa

Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju. Takie uprawnienia ma także osoba:

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  • kierująca pojazdem, która przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową,
  • kierująca pojazdem należącym do placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, przewożącego osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki.
Ważne

Posiadacze karty parkingowej uprawnieni są do parkowania na tzw. „kopertach”, czyli miejscach przeznaczonych dla osób z ograniczoną mobilnością.

Jak osoba niepełnosprawna może uzyskać kartę parkingową

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej. Wniosek należy złożyć do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

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Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:

  • osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej należy dołączyć fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Ponadto konieczny jest dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej oraz dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię przedstawiającą ją z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

Przy składaniu wniosku przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Wniosek o kartę parkingową dla placówki

Wniosek placówki składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na jej siedzibę. Wniosek składa osoba upoważniona do reprezentowania placówki. Do wniosku dołącza się dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej oraz dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

Składając wniosek, wnioskodawca oświadcza o:

  • posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;
  • prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej;
  • aktualności i zgodności ze stanem faktycznym danych podanych we wniosku.

Składając wniosek, przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

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Źródło: INFOR
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