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ZUS odpowiada na pytanie o przyszłość emerytur. Padły konkretne słowa

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27 lipca 2026, 09:34
ZUS odpowiada na pytanie o przyszłość emerytur. Padły konkretne słowa
ZUS odpowiada na pytanie o przyszłość emerytur. Padły konkretne słowa
fot. Materiały prasowe
Materiały prasowe

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Prezes ZUS Liwiusz Laska stwierdził w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej", że nie ma większych obaw o przyszłość systemu emerytalnego. Jak podkreślił w rozmowie nie widzi powodów do obaw o przyszłość systemu.

„Dziennik Gazeta Prawna” przypomniał w poniedziałek, że od 8 lipca obowiązują nowe zasady wymiany danych między ZUS, PIP i KAS.

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ZUS zyska nowe dane. Współpraca z PIP i KAS ma uszczelnić system

Z inspekcji (PIP) dostaliśmy na start ponad 16 tys. rekordów dotyczących nakazów zapłaty zaległych pensji czy nadgodzin, co pozwala nam zweryfikować, czy odprowadzono od nich składki. PIP będzie nas też informować o wyrokach sądowych i decyzjach. Zyskujemy lepszy dostęp do danych podatkowych, ale to PIP zyskuje najwięcej” - zauważył prezes ZUS Liwiusz Laska na łamach gazety. Jak dodał, Inspekcja widzi podmioty zatrudniające wyłącznie na umowach cywilnoprawnych i tzw. firmy-widma bez żadnego pracownika etatowego.

Prezes ZUS za pełnym oskładkowaniem umów cywilnoprawnych

Laska w rozmowie z dziennikarzami ocenił, że „prostą zachętą” do przechodzenia na etat jest „pełne oskładkowanie umów cywilnoprawnych i likwidacja odrębności”. „Pracodawcy optymalizują koszty, a potem pracownicy dziwią się, że dostają świadczenia o 1000 zł niższe, co szczególnie dotyka kobiety z powodu luki emerytalnej” - stwierdził szef ZUS.

Pytany, jakie są jego największe obawy, jeśli chodzi o przyszłość polskiego systemu emerytalnego, szef ZUS odpowiedział: „Nie mam większych obaw. Wszystko działa. Mamy zagwarantowane środki i nie ma zagrożeń, jeśli chodzi o wypłaty".

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W rozmowie z „DGP” Laska odniósł się też do sporów pracowniczych wewnątrz ZUS. Jak mówił, uznał spór zbiorowy i wyznaczył termin rozmów z pracownikami, a pierwsze rokowania odbyły się 15 i 16 lipca; kolejne zaplanowano w sierpniu.

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Spór zbiorowy w ZUS. Pracownicy dostali propozycję podwyżek

„W ZUS nie zarabia się rewelacyjnie, choć zarobki są porównywalne do wielu instytucji publicznych (...) Zrobiliśmy bilans i zaproponowaliśmy 220 zł miesięcznie podwyżki na osobę, co wraz z pochodnymi i kosztami układu zbiorowego daje realnie ponad 300 zł do pensji. Sam Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy generuje ogromne korzyści dla załogi, a kosztuje Zakład 1,34 mld zł rocznie” - wskazał. Dodał też, że pracownikom zaproponowano natychmiastową wypłatę 4 tys. zł, a podwyżka 220 zł miała być z wyrównaniem za 7 miesięcy. Miałoby to dać pracownikom „natychmiastowy zastrzyk rzędu 5540 zł jeszcze w lipcu”.

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Źródło: PAP
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