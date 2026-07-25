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ZUS wypłaca gigantyczne pieniądze. Nowe stawki odszkodowań zwalają z nóg

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25 lipca 2026, 06:00
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
zus, pieniądze, świadczenie, odszkodowanie
ZUS wypłaca gigantyczne pieniądze. Nowe stawki odszkodowań zwalają z nóg
Shutterstock

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To rewolucja w portfelach wielu Polaków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych głęboko sięgnął do kieszeni i podniósł stawki świadczeń dla tysięcy osób. Nowe, rekordowo wysokie kwoty już obowiązują. W najbardziej dramatycznych sytuacjach poszkodowani lub ich rodziny mogą liczyć na przelewy przekraczające 160 tysięcy złotych. Kto ma prawo do tych pieniędzy? Kluczem do zdobycia gotówki są konkretne dokumenty. ZUS bezwzględnie odrzuci wnioski tych, którzy zapomną o jednym kluczowym formularzu.

Rekordowe kwoty od ZUS. Nawet 1781 zł za jeden procent

Nowy taryfikator wszedł w życie i będzie obowiązywał aż do 31 marca 2027 roku. Wyższe stawki dotyczą jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. To najczęściej wypłacane świadczenie tego typu w Polsce. Ostateczna kwota na koncie zależy od decyzji lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS. To oni oceniają procentowy uszczerbek na zdrowiu. Obecnie stawka za każdy 1 proc. stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi aż 1781 zł. W praktyce oznacza to potężne zastrzyki gotówki:

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  • Przy uznaniu 5 proc. uszczerbku na zdrowiu przelew wynosi 8 905 zł.
  • Przy uszczerbku na poziomie 10 proc. poszkodowany dostaje 17 810 zł.
  • Poważniejszy wypadek i 20 proc. uszczerbku to już 35 620 zł na koncie.

Tragedia w pracy? Świadczenia idą w setki tysięcy złotych

Przepisy przewidują jeszcze wyższe kwoty w sytuacjach, gdy wypadek przyniósł katastrofalne skutki dla zdrowia i życia.

Jeśli komisja orzeknie całkowitą niezdolność do pracy oraz brak możliwości samodzielnej egzystencji, ZUS wypłaci dodatkowo 31 162 zł. Zabezpieczone zostały także rodziny pracowników, którzy zginęli w wyniku wypadku. Małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego mogą ubiegać się o 60 264 zł. Dla innych członków rodziny ta kwota wynosi 80 132 zł. W sytuacji, gdy do wypłaty uprawniony jest jednocześnie współmałżonek i dzieci, kwota bazowa rośnie do astronomicznych 160 264 zł. Może ona zostać powiększona o kolejne 31 162 zł na każdą następną uprawnioną osobę.

Bez tego dokumentu nie zobaczysz ani grosza. ZUS jest nieubłagany

Samo przejście wypadku nie oznacza automatycznej wypłaty. Urzędnicy rygorystycznie sprawdzają formalności. Najważniejsza zasada: ocena stanu zdrowia następuje dopiero po pełnym zakończeniu leczenia oraz rehabilitacji. Aby ZUS w ogóle pochylił się nad sprawą, należy złożyć komplet dokumentów:

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  • Oficjalny wniosek o wypłatę jednorazowego odszkodowania.
  • Protokół powypadkowy lub oficjalny dokument potwierdzający chorobę zawodową.
  • Zaświadczenie o stanie zdrowia na formularzu OL-9.

To właśnie formularz OL-9 jest kluczowy. Musi go wystawić lekarz dopiero po zamknięciu historii leczenia. Brak tego jednego druku zamyka drogę do pieniędzy i drastycznie wydłuża procedury. Od momentu wyjaśnienia ostatnich okoliczności ZUS ma 14 dni na wydanie decyzji. Jeśli werdykt będzie pozytywny, pieniądze muszą trafić do poszkodowanego w ciągu 30 dni.

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Istnieją sytuacje, w których urzędnicy zablokują wypłatę, nawet jeśli uszczerbek na zdrowiu jest ogromny. Przepisy jasno określają sytuacje wyłączenia z prawa do odszkodowania. Pieniędzy nie otrzyma pracownik, jeśli wyłączną przyczyną wypadku było umyślne naruszenie przepisów BHP. ZUS odmówi pomocy także w przypadku rażącego niedbalstwa ze strony poszkodowanego. Absolutnym dyskwalifikatorem jest również stan po użyciu alkoholu lub środków odurzających w momencie zdarzenia. Jeśli substancje te przyczyniły się do wypadku, poszkodowany zostanie bez grosza. W przypadku decyzji odmownej pracownikowi przysługuje prawo do odwołania w ciągu 30 dni.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Ile wynosi stawka ZUS za 1 proc. uszczerbku przy jednorazowym odszkodowaniu?

Obecnie stawka za każdy 1 proc. stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 1781 zł. Nowy taryfikator będzie obowiązywał do 31 marca 2027 roku.

Jakie kwoty wypłaca ZUS przy 5, 10 i 20 proc. uszczerbku na zdrowiu?

Przy uznaniu 5 proc. uszczerbku na zdrowiu przelew wynosi 8 905 zł. Przy 10 proc. poszkodowany dostaje 17 810 zł, a przy 20 proc. uszczerbku 35 620 zł.

Jakie odszkodowanie ZUS przysługuje rodzinie pracownika zmarłego w wyniku wypadku?

Małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego mogą ubiegać się o 60 264 zł. Dla innych członków rodziny kwota wynosi 80 132 zł. Gdy uprawniony jest współmałżonek i dzieci, kwota bazowa rośnie do 160 264 zł.

Jakie dokumenty są potrzebne do jednorazowego odszkodowania ZUS po wypadku przy pracy?

Należy złożyć oficjalny wniosek, protokół powypadkowy lub dokument potwierdzający chorobę zawodową oraz zaświadczenie o stanie zdrowia na formularzu OL-9. Formularz OL-9 musi wystawić lekarz po zamknięciu leczenia.

Kiedy ZUS odmówi jednorazowego odszkodowania mimo uszczerbku na zdrowiu?

Pieniędzy nie otrzyma pracownik, jeśli wyłączną przyczyną wypadku było umyślne naruszenie przepisów BHP, rażące niedbalstwo albo stan po użyciu alkoholu lub środków odurzających, jeśli substancje te przyczyniły się do wypadku.

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Źródło: INFOR
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