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Emeryci dostaną wyższe świadczenie we wrześniu 2026. ZUS wypłaci emeryturę i dodatek do emerytury. Najwięcej zyskają osoby pobierające niższe świadczenia

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16 sierpnia 2026, 13:45
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Emeryci dostaną wyższe świadczenie we wrześniu 2026. ZUS wypłaci dwa świadczenia jednocześnie
Emeryci dostaną wyższe świadczenie we wrześniu 2026. ZUS wypłaci dwa świadczenia jednocześnie
zdjęcie powstało z wykorzystaniem AI
Materiały prasowe

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Wrześniowa wypłata dla wielu emerytów i rencistów będzie znacznie wyższa niż zazwyczaj. Na rachunkach seniorów może pojawić się nawet niemal dwukrotność podstawowego świadczenia. Najwięcej zyskają osoby pobierające niższe emerytury. Jednak nie każdy otrzyma pełną dodatkową kwotę. Część seniorów dostanie ją pomniejszoną, a niektórzy nie zobaczą dodatkowych pieniędzy wcale.

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Dlaczego wrześniowy przelew dla emerytów będzie wyższy?

Wrzesień może przynieść wielu seniorom wyraźną poprawę domowego budżetu. Do podstawowej emerytury lub renty ma bowiem zostać dołączone dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Chodzi o 14. emeryturę, która od 2023 roku jest rozwiązaniem stałym. Miesiąc jej wypłaty ustala każdego roku Rada Ministrów w rozporządzeniu. Zgodnie z nim w 2026 roku czternastka trafi do seniorów w wrześniu.

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Dodatkowych pieniędzy nie trzeba będzie szukać w osobnym przelewie. Czternasta emerytura jest wypłacana z urzędu razem z podstawową emeryturą lub rentą, zgodnie z terminem, w którym dana osoba zwykle otrzymuje swoje świadczenie. Oznacza to, że wielu emerytów dostanie dwa świadczenia w ramach jednej wrześniowej wypłaty.

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Ile wyniesie 14. emerytura w 2026 roku?

Pełna czternasta emerytura odpowiada wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. W 2026 r. minimalna emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Tyle wyniesie więc pełna czternastka.

Najważniejszy pozostaje próg dochodowy. Pełne 1978,49 zł brutto otrzymają osoby, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie.

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Senior pobierający przykładowo 2200 zł brutto emerytury otrzyma zatem:

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  • 2200 zł brutto podstawowego świadczenia,
  • 1978,49 zł brutto czternastej emerytury,
  • w sumie wrześniowa wypłata wyniesie 4178,49 zł brutto.

Osoba z emeryturą wynoszącą dokładnie 2900 zł brutto otrzyma łącznie 4878,49 zł brutto.

Kwoty netto będą niższe gdyż zależą między innymi od pobranej składki zdrowotnej, zaliczki na podatek oraz od tego, czy emeryt złożył w ZUS wniosek EPD-21 o niepobieranie zaliczek na podatek przy dochodach nieprzekraczających 30 tys. zł rocznie.

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Najwięcej zyskają osoby pobierające niższe emerytury

Pełna czternastka trafi przede wszystkim do osób pobierających niskie i średnie świadczenia, nieprzekraczające 2900 zł brutto. To właśnie one otrzymają podstawową emeryturę oraz całe dodatkowe świadczenie. Nie oznacza to jednak, że najniższa emerytura da najwyższą łączną wypłatę. Największą sumę w grupie osób uprawnionych do pełnej czternastki otrzyma senior pobierający świadczenie podstawowe w wysokości 2900 zł brutto. Do tej kwoty zostanie bowiem doliczona cała czternastka, czyli 1978,49 zł brutto.

Warto pamiętać, że czternasta emerytura przysługuje nie tylko osobom pobierającym zwykłą emeryturę. Mogą ją dostać również osoby uprawnione do określonych rent i innych długoterminowych świadczeń.

Emerytura wyższa niż 2900 zł? Czternastka zacznie maleć

Przekroczenie progu 2900 zł brutto nie oznacza natychmiastowej utraty dodatkowego świadczenia. Czternastka zostanie jednak zmniejszona zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Za każdą złotówkę, o którą podstawowa emerytura przekracza próg 2900 zł brutto, dodatkowe świadczenie będzie niższe o złotówkę.

Przykładowo:

  • przy emeryturze 3000 zł brutto czternastka zostanie pomniejszona o 100 zł i wyniesie 1878,49 zł brutto,
  • przy emeryturze 3500 zł brutto zostanie pomniejszona o 600 zł i wyniesie 1378,49 zł brutto,
  • przy emeryturze 4000 zł brutto wyniesie 878,49 zł brutto,
  • przy emeryturze 4500 zł brutto wyniesie 378,49 zł brutto.

Nie wszyscy emeryci dostaną dwa świadczenia

Najmniejsza możliwa czternasta emerytura wynosi 50 zł brutto. Jeżeli po zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę” wyliczona kwota byłaby niższa, dodatkowe świadczenie nie zostanie wypłacone.

Przy pełnej czternastce wynoszącej 1978,49 zł brutto graniczna wysokość podstawowej emerytury to 4828,49 zł brutto. Osoba otrzymująca dokładnie taką kwotę może dostać jeszcze minimalne 50 zł brutto. Po przekroczeniu tego poziomu czternastka już nie przysługuje.

Dodatkowych pieniędzy nie otrzymają również osoby, których prawo do podstawowej emerytury lub renty będzie zawieszone w dniu, od którego sprawdzane jest prawo do czternastki. Jeśli świadczenie zostanie wypłacone we wrześniu, decydująca będzie sytuacja seniora na 31 sierpnia 2026 roku.

Czy trzeba składać wniosek o czternastą emeryturę?

Seniorzy nie muszą składać wniosku ani osobiście zgłaszać się do ZUS. Czternasta emerytura jest przyznawana automatycznie na podstawie danych posiadanych przez organ wypłacający świadczenie. Osoby otrzymujące świadczenie na rachunek bankowy dostaną wyższą wypłatę na konto. Tym, którym świadczenia przynosi listonosz, dodatkowa kwota zostanie przekazana wraz z wrześniową wypłatą.

Źródło: INFOR
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