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Dla kogo bezpłatne parkowanie na "kopercie"? Kto może dostać kartę parkingową?

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04 sierpnia 2026, 13:48
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Kto może dostać kartę parkingową?
Shutterstock

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Karta parkingowa jest wystawiana osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności i ma ułatwić im poruszanie się w przestrzeni publicznej. Z karty może skorzystać także opiekun osoby niepełnosprawnej, który akurat ją przewozi. Dokument wydawany jest także placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Sprawdź, jak uzyskać kartę parkingową.

Kto może dostać kartę parkingową?

Karta parkingowa jest wydawana:

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  • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
  • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Kartę parkingową może uzyskać osoba zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u której stwierdzono znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, z przyczyną niepełnosprawności oznaczoną symbolem:

  • 04-O (choroby narządu wzroku),
  • 05-R (upośledzenie narządu ruchu),
  • 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia) lub
  • 10-N (choroba neurologiczna).

Karta parkingowa jest także wydawania placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Do czego uprawnia karta parkingowa?

Kierowcy z ważną kartą parkingową umieszczoną za szybą samochodu uprawnieni są do parkowania na tzw. „kopertach”, czyli miejscach przeznaczonych dla osób z ograniczoną mobilnością. Karta uprawnia także do korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej.

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Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju. Przykładowo są to:

  • znak B-1, czyli zakaz ruchu w obu stronach,
  • znak B-3, czyli zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych,
  • znak B-35, czyli zakaz postoju,
  • znak B-37, czyli zakaz postoju w dni nieparzyste,
  • znak B-39, czyli strefa ograniczonego postoju.

Takie uprawnienia ma także osoba:

  • kierująca pojazdem, która przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową,
  • kierująca pojazdem należącym do placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, przewożącego osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki.
Ważne

W niektórych miastach kierowcy posiadający kartę parkingową i stający na „kopercie”, są zwolnieni z opłaty parkingowej.

Jak osoba niepełnosprawna może uzyskać kartę parkingową?

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej. Wniosek należy złożyć do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:

  • osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej należy dołączyć fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Ponadto konieczny jest dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej oraz dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

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Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię przedstawiającą ją z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

Przy składaniu wniosku przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Formularz wniosku o wydanie karty parkingowej przedstawiamy poniżej:

Wniosek o kartę parkingową - część A

Wniosek o wydanie karty parkingowej - część A

INFOR

Wniosek o kartę parkingową - część B i C

Wniosek o wydanie karty parkingowej - część B i C

INFOR

Wniosek o kartę parkingową - część D

Wniosek o wydanie karty parkingowej - część D

INFOR

Wniosek o kartę parkingową dla placówki

Wniosek placówki składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na jej siedzibę. Wniosek składa osoba upoważniona do reprezentowania placówki. Do wniosku dołącza się dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej oraz dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

Składając wniosek, wnioskodawca oświadcza o:

  • posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;
  • prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej;
  • aktualności i zgodności ze stanem faktycznym danych podanych we wniosku.

Składając wniosek, przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Czy zmienią się przepisy o karcie parkingowej?

Od dłuższego czasu trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Projekt zakłada odstąpienie od obowiązku osobistego składania wniosku przez:

  • osobę, która nie ukończyła 18. roku życia,
  • osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie pozostającą pod władzą rodzicielską,
  • osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie niepozostającą pod władzą rodzicielską lub osobę ubezwłasnowolnioną częściowo.

Możliwe będzie podpisanie wniosku odpowiednio przez jednego z rodziców, ustanowionego przez sąd opiekuna lub ustanowionego przez sąd kuratora. Projektowana zmiana ma zapewnić dostępność procedury dla osób, które – z uwagi na znaczne trudności w samodzielnym poruszaniu się – nie są w stanie osobiście stawić się w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

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Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jednakże wnioski złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia będą rozpatrywane według dotychczasowych zasad.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1611)

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Źródło: INFOR
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