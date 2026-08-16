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2400 zł wpłynie w sierpniu na konta Polaków. ZUS wypłaci pieniądze bez względu na dochód. Kto dostanie wyrównanie świadczenia?

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16 sierpnia 2026, 13:44
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
ZUS wypłaci nawet 2400 zł do końca sierpnia 2026. Kto dostanie wyrównanie 800 plus?
ZUS wypłaci nawet 2400 zł do końca sierpnia 2026. Kto dostanie wyrównanie 800 plus?
CatwalkPhotos
Shutterstock

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Nie każdy rodzic otrzymał 800 plus już w czerwcu, choć właśnie wtedy rozpoczął się nowy okres świadczeniowy. W części przypadków oznacza to przesuniecie wypłaty, ale może też oznaczać utratę pieniędzy. ZUS ma określony czas na rozliczenie środków, a granicą decydującą o wyrównaniu, albo stracie jest konkretny termin złożenia wniosku. Wyjaśniamy, kto dostanie wyrównanie 800 plus w sierpniu.

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Nawet 2400 zł z ZUS. Kto może dostać taką kwotę w sierpniu?

Nowy okres świadczeniowy programu Rodzina 800 plus rozpoczął się 1 czerwca 2026 i potrwa do 31 maja 2027. Rodzice, którzy chcieli pobierać pieniądze przez cały ten okres, musieli złożyć nowy wniosek. Świadczenie nie jest przedłużane na kolejny rok.

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Osoby, które przesłały prawidłowo wypełniony wniosek w czerwcu 2026, zachowały prawo do świadczenia od początku nowego okresu, czyli 1 czerwca. ZUS ma jednak czas na rozpatrzenie takiego wniosku i wypłatę należności do 31 sierpnia.

Jeśli rodzic nie otrzymał jeszcze pieniędzy za czerwiec i lipiec, do rozliczenia pozostają:

  • 800 zł za czerwiec,
  • 800 zł za lipiec,
  • 800 zł za sierpień.

Łącznie daje to 2400 zł na jedno dziecko. Przy dwojgu dzieci kwota wynosi 4800 zł, a przy trojgu 7200 zł. Wyrównanie takie nie jest premią ani nowym dodatkiem dla rodziców. Są to zaległe pieniądze za miesiące, za które świadczenie przysługiwało, ale nie zostało jeszcze wypłacone z powodu późniejszego złożenia wniosku.

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Kiedy złożono wniosek, a kiedy ZUS wypłaci pieniądze?

Moment złożenia wniosku wpływa zarówno na termin wypłaty, jak i na to, od którego miesiąca przysługuje świadczenie.

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Termin złożenia wniosku

Od kiedy przysługuje 800 plus?

Maksymalny termin wypłaty

1 lutego-30 kwietnia 2026

od czerwca

do 30 czerwca

1-31 maja 2026

od czerwca

do 31 lipca, z wyrównaniem za czerwiec

1-30 czerwca

od czerwca

do 31 sierpnia, z wyrównaniem za czerwiec i lipiec

1-31 lipca

od lipca

do 30 września, bez pieniędzy za czerwiec

1-31 sierpnia

od sierpnia

do 31 października, bez pieniędzy za czerwiec i lipiec

Złożenie wniosku do 30 kwietnia zapewniało ciągłość przelewów. Wnioski z maja i czerwca również pozwalały zachować pełną kwotę od początku nowego okresu, ale ZUS miał więcej czasu na ich rozpatrzenie.

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Wniosek o 800 plus po 30 czerwca oznacza utratę części pieniędzy

30 czerwca był ostatnim dniem, w którym można było złożyć wniosek i zachować prawo do 800 plus od początku czerwca. Po tej dacie pieniądze są przyznawane od miesiąca, w którym formularz trafił do ZUS. Skutki opóźnienia łatwo policzyć:

  • wniosek złożony w lipcu - brak 800 zł za czerwiec,
  • wniosek złożony w sierpniu - brak 1600 zł za czerwiec i lipiec,
  • Wniosek złożony we wrześniu - brak 2400 zł za czerwiec, lipiec i sierpień.

Są to kwoty przypadające na jedno dziecko.

Rodzice noworodków mają inny termin

Zasada utraty wcześniejszych wypłat po 30 czerwca nie zawsze ma zastosowanie. Najważniejszy wyjątek dotyczy dzieci, które dopiero się urodziły. Rodzice mają trzy miesiące od dnia narodzin dziecka na złożenie wniosku 800 plus. Jeśli dotrzymają tego terminu, ZUS przyzna świadczenie z wyrównaniem od dnia urodzenia. Za pierwszy, niepełny miesiąc kwota zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni, za które świadczenie przysługuje.

Podobna trzymiesięczna zasada obowiązuje między innymi po objęciu dziecka opieką, jego przysposobieniu albo umieszczeniu w pieczy zastępczej. W takich sytuacjach początek prawa do świadczenia jest związany z datą objęcia dziecka opieką.

Nie każdy otrzyma pełne 800 zł miesięcznie

Standardowa kwota świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko, niezależnie od dochodów rodziny. ZUS wypłaci mniej za miesiąc, w którym dziecko się urodziło lub ukończyło 18 lat. Kwotę za niepełny miesiąc oblicza się proporcjonalnie do liczby dni.

Inna sytuacja występuje przy opiece naprzemiennej orzeczonej przez sąd. Jeżeli dziecko przebywa u obojga rodziców w porównywalnych i powtarzających się okresach, każde z nich może otrzymywać połowę świadczenia, czyli po 400 zł miesięcznie.

Co zrobić, jeśli wniosek został złożony w czerwcu, a pieniędzy nadal nie ma?

Brak przelewu na początku sierpnia nie musi oznaczać odmowy. W przypadku prawidłowych wniosków złożonych w czerwcu maksymalny termin wypłaty upływa 31 sierpnia 2026. Rodzic powinien jednak sprawdzić korespondencję na swoim profilu eZUS. Jeśli formularz zawiera błąd, ZUS wzywa do jego poprawienia w ciągu 14 dni. Przy braku wymaganych dokumentów wyznacza termin od 14 do 30 dni na ich dostarczenie. Nieuzupełnienie wniosku może spowodować pozostawienie go bez rozpatrzenia.

Trzeba też sprawdzić numer rachunku bankowego wskazany we wniosku. Świadczenie jest przekazywane wyłącznie bezgotówkowo.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Wnioski są przyjmowane wyłącznie przez internet. Można je przesłać za pomocą:

  • platformy PUE/eZUS,
  • aplikacji mobilnej mZUS,
  • portalu Emp@tia,
  • bankowości elektronicznej.

Podstawa prawna: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz informacje ZUS o świadczeniu wychowawczym.

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Źródło: INFOR
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