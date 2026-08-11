REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Koniec z dotychczasowymi wypłatami. ZUS szykuje rewolucję w emeryturach na 2027 rok

Koniec z dotychczasowymi wypłatami. ZUS szykuje rewolucję w emeryturach na 2027 rok

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 sierpnia 2026, 16:15
[Data aktualizacji 13 sierpnia 2026, 12:49]
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
2027, emerytury, emerytury w 2027
Wielkie zmiany w wypłatach z ZUS. Emerytury w 2027 roku mocno zaskoczą seniorów
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Miliony emerytów i rencistów w Polsce z niecierpliwością czekają na oficjalne decyzje dotyczące przyszłorocznej waloryzacji świadczeń. Choć minimalna emerytura po raz pierwszy w historii wyraźnie przekroczy barierę 2000 zł brutto, ostateczna skala podwyżek może okazać się dla wielu sporego rodzaju rozczarowaniem. Najnowsze analizy wskazują, że nadchodzący wzrost świadczeń będzie jednym z najniższych od wielu lat.

Rząd odkrywa karty. Tyle wyniesie minimalny wskaźnik

Zgodnie z oficjalnymi informacjami opublikowanymi na stronach rządowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rada Ministrów przyjęła propozycję, aby wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2027 roku wyniósł 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedniego. W praktyce oznacza to, że od 1 marca 2027 roku emerytury wzrosną o co najmniej 3,48%. Warto jednak zauważyć, że eksperci rynkowi, opierając się na najświeższych prognozach inflacyjnych Narodowego Banku Polskiego, sugerują scenariusz, w którym wskaźnik ten może ostatecznie lekko drgnąć w górę, osiągając poziom około 4,28%. Wszystko zależy od dynamiki wzrostu cen w nadchodzących miesiącach.

REKLAMA

REKLAMA

Wyliczenia dla portfela. Ile ZUS przeleje na konto?

Obecna prognoza oparta na minimalnym rządowym wskaźniku pozwala już teraz oszacować, jak zmienią się codzienne budżety domowe starszych osób. Oto wyliczenia pokazujące konkretne zmiany dla poszczególnych progów dochodowych:

  • Emerytura minimalna: Wzrośnie o 68,85 zł brutto. Przełoży się to na skok z obecnych 1978,49 zł brutto do poziomu 2047,34 zł brutto (około 1863 zł netto).
  • Świadczenie 2500 zł brutto: Po marcowej waloryzacji na konto wpłynie 2587,00 zł brutto.
  • Świadczenie 3000 zł brutto: Seniorzy pobierający tę kwotę zyskają dodatkowe 104,40 zł, co da 3104,40 zł brutto.
  • Świadczenie 4000 zł brutto: Wzrost wyniesie dokładnie 139,20 zł brutto, co oznacza nową wypłatę na poziomie 4139,20 zł brutto (około 3570 zł netto).

Wszystkie procedury zostaną przeprowadzone w pełni automatycznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczeniobiorcy nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków ani dokumentów, aby otrzymać wyższe kwoty w swoich tradycyjnych terminach płatności.

Koniec ery rekordowych podwyżek. Dlaczego wzrost hamuje?

Wyraźne wyhamowanie tempa waloryzacji wynika z poprawiającej się sytuacji makroekonomicznej i stabilizacji rynkowej. Jak przypominają analitycy, w latach ubiegłych polscy emeryci otrzymywali bezprecedensowe podwyżki (14,8% w 2023 roku oraz 12,12% w 2024 roku), które były bezpośrednią reakcją na potężną presję inflacyjną. Obecne prognozy zakładają powrót inflacji w okolice zdrowego poziomu 2,5%, co automatycznie przekłada się na niższy wskaźnik korekty świadczeń. Przeciwko takiemu poziomowi podwyżek protestują już centrale związkowe, postulując zmianę mechanizmu i podniesienie udziału realnego wzrostu płac do 50%. Taki krok przyniósłby waloryzację na poziomie przekraczającym 4%.

REKLAMA

Pułapka w dodatkowych świadczeniach. Kto straci 14. emeryturę?

Wzrost podstawowej emerytury niesie za sobą istotne konsekwencje dla tzw. świadczeń dodatkowych. Zarówno 13. emerytura, jak i maksymalna kwota 14. emerytury są prawnie powiązane z wysokością emerytury minimalnej, więc w 2027 roku wyniosą one szacunkowo 2047,34 zł brutto. Pojawia się tu jednak poważny problem systemowy. Sztywny próg dochodowy dla czternastki od lat pozostaje na niezmienionym poziomie 2900 zł brutto. Przez to, że podstawowe emerytury co roku rosną, coraz większa grupa seniorów przekracza ten limit. W rezultacie, stosując zasadę „złotówka za złotówkę”, ich dodatkowa gratyfikacja finansowa będzie drastycznie pomniejszana lub w niektórych przypadkach całkowicie przepadnie. Ostateczny kształt i twarde dane makroekonomiczne poznamy na początku roku po oficjalnym komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Powiązane
40 lat pracy i emerytura. Ile dostanie kobieta zarabiająca najniższą krajową? Oto wyliczenia
40 lat pracy i emerytura. Ile dostanie kobieta zarabiająca najniższą krajową? Oto wyliczenia
Bon senioralny 2026. Kto dostanie wsparcie i na jakich zasadach?
Bon senioralny 2026. Kto dostanie wsparcie i na jakich zasadach?
Wdowy w wieku 45–49 lat mogą zyskać nowe uprawnienia? Ministerstwo odpowiada
Wdowy w wieku 45–49 lat mogą zyskać nowe uprawnienia? Ministerstwo odpowiada
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Firmy z Pomorza mogą dostać nawet 2 mln zł. Rusza nabór na projekty B+R
13 sie 2026

Pomorskie firmy mogą sięgnąć po od 600 tys. do 2 mln zł dofinansowania na projekty badawczo-rozwojowe. Agencja Rozwoju Pomorza przeznaczyła na drugi nabór 30 mln zł, a wnioski będzie można składać od 31 sierpnia do 28 października 2026 r. Kto może ubiegać się o pieniądze i na jakie projekty można je przeznaczyć?
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – jakie stawki za opiekę?
13 sie 2026

Usługi opiekuńcze przysługują osobie, która wymaga pomocy innych osób z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn. Nowe przepisy porządkują i standaryzują świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. To koniec sytuacji, w której sposób świadczenia pomocy zależał głównie od praktyki konkretnej gminy.
Rok szkolny 2026/2027 z nowościami. Rusza obowiązkowa edukacja zdrowotna. Co ze zdrowiem seksualnym?
13 sie 2026

Jakie nowości czekają na uczniów i nauczycieli w roku szkolnym 2026/2027? Między innymi w podstawie programowej znajdzie się obowiązkowa edukacja zdrowotna, która jeszcze niedawno wzbudzała w czasie debaty publicznej bardzo dużo negatywnych emocji.
Pracujesz dłużej? ZUS podkręci Twoją emeryturę. Możesz zyskać nawet 80 proc. więcej
13 sie 2026

Złożenie wniosku o emeryturę w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego to dla wielu seniorów finansowy błąd. ZUS opublikował najnowsze, twarde wyliczenia, które pokazują, jak gigantyczne zyski przynosi odłożenie decyzji o zakończeniu kariery. Okazuje się, że każdy dodatkowy rok na rynku pracy to potężny skok wysokości comiesięcznego przelewu. Ci, którzy zdecydują się popracować kilka lat dłużej, mogą liczyć na świadczenie wyższe o niemal sto procent. Polacy zaczynają to dostrzegać - już co czwarta osoba świadomie odracza moment przejścia na odpoczynek.

REKLAMA

Technologia w pożyczkach: jak modele ryzyka, automatyzacja i AI chronią klienta przed nadmiernym zadłużeniem
13 sie 2026

Automatyzacja, zaawansowana analiza danych oraz, coraz częściej, rozwiązania wykorzystujące AI wspierają dziś procesy oceny ryzyka kredytowego. Systemy wykorzystywane do oceny ryzyka działają w ramach określonych zasad i procesu decyzyjnego oraz analizują dane istotne z punktu widzenia zdolności kredytowej klienta, takie jak dochody, koszty utrzymania czy aktualne zobowiązania. Dzięki temu proces jest szybszy, bardziej spójny i mniej podatny na przypadkowe błędy niż tradycyjna, ręczna analiza.
Odwołany koncert, zmieniony program występów, popsute nagłośnienie? Sprawdź, jakie masz prawa
13 sie 2026

Jakie prawa przysługują w przypadku odwołanego koncertu? Co, gdy nie wystąpiła gwiazda wieczoru? A jeśli zawiodło nagłośnienie albo sprzedano dwa bilety na to samo miejsce? Specjaliści z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotowali specjalny przewodnik, w którym znajdują się odpowiedzi na takie pytania.

Polacy zmienili podejście do mieszkań. Te lokale znikają z rynku najszybciej
13 sie 2026

Kupujący coraz rzadziej szukają największego mieszkania, na jakie mogą sobie pozwolić. Dziś liczy się przede wszystkim lokal, który da się bezpiecznie sfinansować i wygodnie wykorzystać na co dzień. Dane z pierwszych miesięcy 2026 r. pokazują, które mieszkania są dziś najbardziej poszukiwane i dlaczego deweloperzy nie zawsze nadążają z ich ofertą.
Koniec sprzedaży niektórych używanych aut bez dodatkowych dokumentów. Nowe przepisy UE obejmą także Polskę
13 sie 2026

Unia Europejska zmienia zasady dotyczące używanych samochodów. Nowe przepisy obejmują m.in. sprzedaż pojazdów, które mogą zostać uznane za wycofane z eksploatacji, a także ich wywóz poza UE. Dla części sprzedających oznacza to konieczność posiadania dokumentacji potwierdzającej status samochodu. Nie każdy właściciel używanego auta będzie jednak musiał przedstawiać takie dokumenty. Kluczowe znaczenie ma to, kto sprzedaje pojazd i w jaki sposób dochodzi do transakcji.

REKLAMA

Czy 15 sierpnia są otwarte sklepy, czy wszystko jest zamknięte?
13 sie 2026

15 sierpnia to święto ustawowo wolne od pracy. Czy w związku z tym w najbliższą sobotę wszystko jest zamknięte? Czy tego dnia będą otwarte sklepy? Ustawa o zakazie handlu w niedziele i święta przewiduje liczne wyjątki.
Orzeczenie o niepełnosprawności. Jak długo się czeka w 2026 roku?
13 sie 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło dane dotyczące terminów rozpatrywania orzeczeń przez powiatowe (PZON) i wojewódzkie (WZON) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ze statystyk wynika, iż większość spraw w ostatnim czasie komisje rozpatrywały w terminach dłuższych niż jeden miesiąc.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA