Od 1 stycznia 2026 r. – w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 maja 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw – zmieniła się kwota zasiłku pogrzebowego oraz wprowadzono zasadę, zgodnie z którą świadczenie to podlega waloryzacji od marca każdego roku, jeżeli wskaźnik waloryzacji zasiłku będzie wyższy niż 105. Na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie inflacji w pierwszym półroczu 2026 r. oraz rządowych wieloletnich założeń makroekonomicznych – już dziś, można oszacować czy jest szansa na kolejną podwyżkę zasiłku pogrzebowego od 1 marca 2027 r.

Zasiłek pogrzebowy – co to za świadczenie i komu przysługuje pomoc w pokryciu kosztów pogrzebu, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami?

Zasiłek pogrzebowy, to świadczenie, które przysługuje na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którego celem jest pokrycie kosztów pogrzebu. Świadczenie to, może otrzymać każdy (niezależnie od osiąganego dochodu), kto pokrył koszty pogrzebu osoby, która spełniała jeden z poniższych warunków:

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była objęta ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobierała emeryturę lub rentę, a wnioskujący o zasiłek był członkiem jej rodziny, była objęta ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobierała emeryturę lub rentę albo spełniała warunki, żeby uzyskać emeryturę lub rentę, nie była ubezpieczona, ale po ustaniu ubezpieczenia pobierała zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne.

Za członków rodziny, o których mowa powyżej, uznaje się przy tym:

małżonka (wdowę, wdowca, a także małżonka pozostającego w separacji),

rodziców, ojczyma, macochę oraz osobę przysposabiającą,

dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,

dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,

inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,

rodzeństwo,

dziadków,

wnuki oraz

osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Zasiłek pogrzebowy może otrzymać zarówno osoba z rodziny zmarłego, ale także osoba obca spoza rodziny (np. sąsiad, przyjaciel, partner życiowy albo konkubent/konkubina) lub instytucja (pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związek wyznaniowy), jeżeli pokryła koszty pogrzebu.

Jakie są obecnie koszty pogrzebu w Polsce (w których pokryciu ma pomóc zasiłek pogrzebowy)?

Do kosztów pogrzebu zalicza się te koszty, które mają związek z pochówkiem, a więc ze złożeniem ciała lub prochów do grobu. Koszty te, mogą znacząco różnić się w zależności od regionu, a w większych miastach, ceny są zwykle wyższe niż na wsi czy w mniejszych miejscowościach. W treści uzasadnienia projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (która – od 1 stycznia 2026 r. – wprowadziła zmiany w wysokości zasiłku pogrzebowego), MRPiPS podało, iż – za zwykły pogrzeb w Polsce, trzeba obecnie zapłacić minimum 8-10 tys. zł. Z „Analizy kosztów pogrzeby w Polsce” z dnia 24 czerwca 2024 r., która stanowiła załącznik do ww. projektu ustawy, wynikały jednak jeszcze wyższe kwoty – „Szacunkowy całkowity koszt pogrzebu z kremacją i nagrobkiem granitowym w 2024 r. wyniósł od ok. 11,3 tys. zł w województwie podkarpackim i podlaskim do 13,3 tys. zł w województwie łódzkim. Szacunkowy koszt pogrzebu bez kremacji i nagrobkiem granitowym w 2024 r. wyniósł od 12,1 tys. zł w województwie podlaskim, podkarpackim i lubelskim do 14,3 tys. zł w województwie łódzkim.”

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Powyższe dane – niezależnie od tego czy za realny, najniższy możliwy koszt pogrzebu w Polsce, przyjmiemy podane w uzasadnieniu projektu ustawy 8 tys. zł, czy wynikające ze szczegółowej analizy – co najmniej 11,3 tys. zł – nie pozostawiały wątpliwości, że obowiązująca do dnia 31 grudnia 2025 r. kwota zasiłku pogrzebowego (tj. 4000 zł), nie była w stanie tych kosztów pokryć. Problem ten pogłębiała dodatkowo okoliczność, iż kwota tego świadczenia, nie była objęta mechanizmem waloryzacji.

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Zasiłek pogrzebowy – ile obecnie wynosi świadczenie, które ma pomóc w pokryciu kosztów pogrzebu i czy podlega ono corocznej waloryzacji?

Ważne Celem zmniejszenia obciążenia finansowego osób pokrywających koszty pogrzebu – w dniu 9 maja 2025 r. została przyjęta ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r., poz. 718), która zwiększyła kwotę zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł. Ponadto – wprowadziła ona coroczną waloryzację ww. świadczenia od dnia 1 marca, ale tylko jeżeli wskaźnik waloryzacji będzie wyższy niż 105. Wskaźnikiem ww. waloryzacji został przy tym przyjęty – średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłoszony przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W ramach waloryzacji – wysokość zasiłku pogrzebowego, ulegać ma zwiększeniu o wskaźnik waloryzacji i podlegać ogłoszeniu przez Prezesa ZUS, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji.

Zgodnie z ww. nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – zmianie nie uległy natomiast zasady przyznawania zasiłku członkom rodziny zmarłego i pozostałym osobom oraz instytucjom, tzn. – członkowie rodziny nadal mogą liczyć na świadczenie w pełnej kwocie, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu, a pozostałe osoby i instytucje, które poniosły koszt pogrzebu – mogą otrzymać świadczenie w wysokości stanowiącej równowartość poniesionych (udokumentowanych) kosztów pogrzebu, nie więcej jednak niż 7000 zł.

Ważny komunikat GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2026 r. – czy w marcu 2027 r. można spodziewać się podwyżki kwoty zasiłku pogrzebowego (w związku z waloryzacją świadczenia)?

W dniu 15 lipca 2026 r. GUS wydał komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2026 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2025 r., który wyniósł – 102,7 (wzrost cen o 2,7%).

Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2026 r.) jednak – o waloryzacji zasiłku pogrzebowego przesądza średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym (czyli – w marcu 2027 r. decydujący będzie średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2026 r.), a nie – wskaźnik za pierwsze półrocze poprzedniego roku kalendarzowego (który został podany przez GUS w dniu 15 lipca 2026 r.). Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2026 r. – należy spodziewać się dopiero w styczniu 2027 r.

Już dzisiaj jednak – w związku z danymi na temat inflacji w pierwszym półroczu 2026 r. (wynikającymi ze wspomnianego powyżej komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2026 r., zgodnie z którym – w pierwszym półroczy 2026 r. został odnotowany wzrost cen na poziomie 2,7% ) – prognozy średniorocznej inflacji w 2026 r. są takie, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie przekroczy 105 (tj. nie zostanie odnotowany wzrost cen na poziomie przekraczającym 5%). Osiągnięcie średniorocznej inflacji powyżej 5% wymagałoby bardzo gwałtownego przyspieszenia cen w ostatnich miesiącach roku, a prawdopodobieństwo tego jest niskie. Tym samym – niskie jest prawdopodobieństwo, że zasiłek pogrzebowy zostanie zwaloryzowany w marcu 2027 r. i kwota świadczenia wzrośnie powyżej 7000 zł. Powyższe potwierdzają również rządowe wieloletnie założenia makroekonomiczne z 28 kwietnia 2026 r. (tj. „Wieloletnie założenia makroekonomiczne na lata 2026–2030”), które zakładają, że inflacja w 2026 r. wyniesie średnio 2,5%.

Zasiłek pogrzebowy, to jednak nie wszystko – na pokrycie kosztów pogrzebu można uzyskać również inne świadczenie (tzw. zasiłek celowy z pomocy społecznej, który jest niezależny od dochodu)

Poza zasiłkiem pogrzebowym – na pokrycie kosztów pogrzebu, można uzyskać również inne świadczenie, a mianowicie – zasiłek celowy z pomocy społecznej, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ustawą z dnia 9 maja 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie od 1 stycznia 2026 r. – uszczegółowiono przesłanki przyznawania ww. zasiłku z tytułu zdarzenia, jakim jest pogrzeb. Zgodnie z powyższym – zasiłek celowy jest obecnie przyznawany:

na pokrycie (uzasadnionych i udokumentowanych) kosztów pogrzebu osobie, która pokryła koszty pogrzebu, jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy , jak również

(uzasadnionych i udokumentowanych) osobie, która pokryła koszty pogrzebu, , jak również osobie, która pokryła koszty pogrzebu i jest uprawniona do zasiłku pogrzebowego oraz poniosła w związku z pogrzebem nadzwyczajne, trudne do przewidzenia koszty, niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego.

Jak wyjaśnił resort rodziny, pracy i polityki społecznej w uzasadnieniu powyższej regulacji (na etapie jej projektowania) – „doświadczenie życiowe wskazuje, że niekiedy powstają nietypowe, trudne do przewidzenia koszty pogrzebu, które są niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego i innych źródeł przysługujących w związku ze śmiercią zmarłego (np. ze środków na rachunku oszczędnościowym zmarłego, ubezpieczenia). Można zaliczyć do nich choćby koszty transportu zwłok z odległego miejsca (np. z zagranicy, minimalny koszt z reguły wynosi ok. 6-7 tys. zł) czy dłuższego przechowywania zwłok w chłodni.”

Zasiłek celowy przysługuje:

niezależnie od dochodu (tj. bez kryterium dochodowego ) oraz

(tj. ) oraz bez ograniczenia wysokości (ani do kwoty wskazanej liczbą bezwzględną, ani do kwoty kryterium dochodowego).

Ważne Jest jednak jeden niezbędny warunek, który trzeba spełnić, aby zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu (przewyższających zasiłek pogrzebowy, a więc właśnie np. na kosztowny transport zwłok z zagranicy czy dłuższe przechowywanie zwłok w chłodni) został przyznany – trzeba złożyć pisemne zobowiązanie do zwrotu części lub całości kwoty zasiłku: jeżeli po osobie zmarłej zostanie wypłacone świadczenie od innej instytucji lub osoby ( z wyłączeniem zasiłku pogrzebowego ) lub

( ) lub z masy spadkowej (jeżeli osoba ta jest spadkobiercą). Zasiłek celowy podlega zatem zwrotowi w całości albo w części – jeżeli te nadzwyczajne koszty pogrzebu znajdą pokrycie w spadku lub w innych świadczeniach z tytułu śmierci (np. świadczeniach z ubezpieczenia gospodarczego).

W ustawie znalazło się ponadto zastrzeżenie, że zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu nie będzie również przyznawany, jeżeli po osobie zmarłej – świadczenie od innej instytucji lub osoby (z wyłączeniem zasiłku pogrzebowego) – zostało już wypłacone.

Należy również podkreślić, że zasiłek celowy nie ma charakteru roszczeniowego i jest przyznawany w ramach uznania administracyjnego zarówno w zakresie przyznania prawa, jak i wysokości kwoty. Jak wyjaśniło MRPiPS – rozwiązanie to, ma umożliwić gminom przyznanie zasiłku z tego tytułu zarówno osobom spełniającym kryterium dochodowe, jak i go niespełniającym, tzn. osobom samotnie gospodarującym lub osobom w rodzinie. Gminy realizują to zadanie w ramach posiadanych środków finansowych na ten cel.

Podstawa prawna :