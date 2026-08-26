Pułapka na pracujących emerytów od 1 września. Jeden błąd i ZUS wstrzyma wypłatę pieniędzy

ZUS zapowiada intensywne kontrole, które rozpoczną się już we wrześniu 2026 roku. Urzędnicy wezmą pod lupę przede wszystkim osoby, które łączą pobieranie świadczeń emerytalnych z aktywnością zawodową. Nowoczesne systemy informatyczne pozwalają urzędowi na błyskawiczne wychwycenie wszelkich nieprawidłowości w deklarowanych przychodach. Jeden mały błąd w rozliczeniach z pracodawcą może skutkować natychmiastowym wstrzymaniem wypłat, a w skrajnych przypadkach - nakazem zwrotu pobranych pieniędzy wraz z karnymi odsetkami.

Kto znajduje się na celowniku urzędników?

Wbrew powszechnej opinii, kontrole nie obejmą wszystkich seniorów bez wyjątku. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny - czyli sześćdziesiąt lat dla kobiet oraz sześćdziesiąt pięć lat dla mężczyzn - mogą spać spokojnie. Przepisy pozwalają im na dorabianie do domowego budżetu bez żadnych ograniczeń kwotowych i bez konieczności informowania o tym urzędu. Głównym celem wrześniowej akcji ZUS są osoby pobierające tak zwane wcześniejsze emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne. W przypadku tych grup prawo ubezpieczeń społecznych wyraźnie uzależnia prawo do wypłaty świadczenia od wysokości dodatkowych zarobków. To właśnie tutaj urzędnicy spodziewają się wykryć najwięcej uchybień i celowych nadużyć.

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Nowe limity i pułapka przekroczenia progu

Warto pamiętać, że od pierwszego września wchodzą w życie zaktualizowane limity dorabiania, które ZUS wylicza na podstawie najnowszych danych o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce. Te sztywne progi procentowe są kluczowe dla zachowania pełnej kwoty świadczenia:

Przekroczenie progu 70 procent przeciętnego wynagrodzenia skutkuje proporcjonalnym pomniejszeniem wypłacanej przez ZUS emerytury lub renty.

Przekroczenie progu 130 procent tego wynagrodzenia oznacza najsurowszą karę, czyli całkowite zawieszenie wypłaty świadczenia na dany okres.

Najczęstszym błędem popełnianym przez pracujących wcześniejszych emerytów jest brak bieżącej kontroli swoich zarobków brutto na umowach zlecenie lub umowach o pracę. Wielu z nich patrzy wyłącznie na kwotę netto, która wpływa na konto, zapominając, że ZUS bierze pod uwagę pełną podstawę wymiaru składek. Jeśli we wrześniu Twoja pensja u pracodawcy wzrośnie choćby o kilkadziesiąt złotych i przesunie Cię powyżej limitu stu trzydziestu procent, system ZUS automatycznie wychwyci ten fakt dzięki miesięcznym raportom rozliczeniowym przesyłanym przez firmy.

Konsekwencje wykrycia nieprawidłowości [KROK PO KROKU]

Co dzieje się w sytuacji, gdy urzędnicy podczas kontroli wykażą, że przekroczyłeś limity i nie zgłosiłeś tego faktu do oddziału ZUS? Procedura urzędowa rusza natychmiast:

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Wszczęcie postępowania wyjaśniającego - ZUS wysyła oficjalne pismo z żądaniem dostarczenia dokładnych zaświadczeń o przychodach od pracodawcy za wskazane miesiące. Wydanie decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach - jeśli podejrzenia się potwierdzą, urząd wylicza kwotę, o jaką emerytura powinna zostać pomniejszona lub zawieszona. Wezwanie do zwrotu gotówki - senior otrzymuje oficjalny nakaz wpłaty wyliczonej różnicy na konto ZUS. Kwoty te potrafią sięgać kilku tysięcy złotych, a urząd nalicza od nich karne odsetki od dnia, w którym pieniądze zostały bezprawnie pobrane.

Aby uniknąć stresu i poważnych kłopotów finansowych, każdy dorabiający wcześniejszy emeryt powinien przed końcem sierpnia dokładnie przeanalizować swoje umowy z pracodawcą. Jeśli widzisz ryzyko zbliżenia się do niebezpiecznej granicy zarobków, warto porozmawiać w kadrach o przesunięciu części wypłaty lub premii na inny miesiąc, by zachować czyste konto w oczach kontrolerów ZUS.