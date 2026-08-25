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Zbieg emerytur z ZUS i KRUS. Jeden podpis w ciemno zablokuje wyższe pieniądze

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25 sierpnia 2026, 08:59
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
emerytura ZUS, emerytura KRUS, ZUS, KRUS
Zbieg emerytur z ZUS i KRUS. Jeden podpis w ciemno zablokuje wyższe pieniądze
vivooo, Kamil Zajaczkowski
Shutterstock

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Polacy, którzy w swoim życiu zawodowym łączyli pracę na etacie z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, stają w momencie przejścia na odpoczynek przed trudnym zadaniem. Zbieg praw do emerytury z ZUS oraz KRUS to jedna z najbardziej skomplikowanych nisz w polskim prawie. Urzędnicy obu instytucji rzadko informują ubezpieczonych o najbardziej opłacalnych ścieżkach, a złożenie wniosku bez wcześniejszej analizy może bezpowrotnie zablokować wypłatę znacznie wyższych pieniędzy.

Dwa systemy - kiedy dostaniesz dwie emerytury, a kiedy jedną?

Większość osób pracujących w miastach podlega wyłącznie pod powszechny system ubezpieczeń w ZUS. Z kolei rolnicy opłacają składki do KRUS. Problem pojawia się w przypadku tzw. dwuzawodowców, którzy przez część życia pracowali na etacie, a przez inną część prowadzili gospodarstwo. Współczesne przepisy są łaskawe dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Mogą one pobierać dwie pełne emerytury jednocześnie - jedną z ZUS i drugą z KRUS. Warunkiem jest jednak spełnienie samodzielnych kryteriów w każdym z tych systemów. Dla KRUS oznacza to konieczność opłacania składek przez minimum 25 lat. Sytuacja komplikuje się, gdy staż w jednym z urzędów jest zbyt krótki.

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Pułapka krótkiego stażu i ukryte algorytmy

Największe dylematy dotyczą osób, które zgromadziły zbyt krótki staż w KRUS, by uzyskać tam prawo do samodzielnej emerytury rolniczej. Przykładowo, jeśli kobieta opłacała składki rolnicze przez 14 lat, KRUS odmówi jej wypłaty osobnego świadczenia, ponieważ nie osiągnęła wymaganych 25 lat ubezpieczenia rolniczego. Co dzieje się w takiej sytuacji? Te lata nie przepadają, ale to od Twojej decyzji zależy, jak zostaną rozliczone:

  • Zwiększenie rolne w ZUS: Senior może złożyć wniosek do ZUS, aby ten doliczył 14 lat pracy w rolnictwie do emerytury powszechnej. ZUS wyliczy wtedy tzw. zwiększenie rolne na podstawie specjalnego algorytmu, co podniesie ostateczną kwotę comiesięcznego przelewu.
  • Ryzyko złego wniosku: Najważniejszym problemem jest fakt, że ani urzędnik w okienku ZUS, ani pracownik KRUS nie ma obowiązku sporządzania dla Ciebie automatycznej symulacji porównawczej. Urzędnicy przyjmują wniosek i realizują go według standardowych procedur. Jeśli podpiszesz dokumenty w ciemno, system wyda decyzję, od której po 30 dniach nie będzie już odwrotu.

Jak nie stracić na emeryturze? [KROK PO KROKU]

Aby nie oddać państwu ciężko wypracowanych pieniędzy, każdy dwuzawodowiec powinien działać według analitycznej strategii:

  1. Wystąp o dokładny przebieg ubezpieczenia - zanim złożysz oficjalny wniosek o emeryturę, poproś KRUS oraz ZUS o pisemne zestawienie wszystkich Twoich okresów składkowych. Musisz mieć pewność, ile dokładnie lat i miesięcy widnieje w każdym systemie.
  2. Złóż wniosek o symulację wysokości świadczenia - skorzystaj z pomocy doradcy emerytalnego w ZUS i poproś o wyliczenie emerytury hipotetycznej wraz ze zwiększeniem rolnym.
  3. Odwiedź placówkę KRUS - upewnij się w kasie rolniczej, czy na pewno nie kwalifikujesz się do osobnej emerytury rolniczej lub czy nie przysługują Ci inne prawa (np. zwrot składek w określonych, rzadkich przypadkach).
  4. Porównaj kwoty netto - dopiero mając w ręku oficjalne wyliczenia, zobaczysz, który wariant daje najwyższy przelew na rękę. Dopiero wtedy wypełnij i podpisz właściwy, docelowy formularz.
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Źródło: INFOR
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