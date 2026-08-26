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Niespodzianka od ZUS we wrześniu. Te rodziny dostaną 800 plus na konto kilka dni wcześniej

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26 sierpnia 2026, 09:38
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
800 plus
Niespodzianka od ZUS we wrześniu. Te rodziny dostaną 800 plus na konto kilka dni wcześniej
Shutterstock

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Początek roku szkolnego to dla rodziców potężne wyzwanie finansowe. Zakup podręczników, ubrań i opłacenie ubezpieczeń potrafi błyskawicznie opróżnić portfel. Na szczęście ZUS podjął decyzję, która ułatwi planowanie domowego budżetu. Część rodzin otrzyma przelew 800 plus szybciej niż zwykle. Jak kalendarz wpłynie na Twoje finanse w tym miesiącu i jak odebrać dodatkowe pieniądze na wyprawkę?

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Finansowy zastrzyk na powrót do szkoły. Połącz 800 plus z programem "Dobry Start"

Wrzesień to tradycyjnie czas największych wydatków w roku dla rodzin z dziećmi. "Gorączka powrotu do szkół" sprawia, że każda dodatkowa złotówka na koncie jest teraz na wagę złota. Warto pamiętać, że wcześniejszy przelew z ZUS zbiega się w czasie z ostatnim momentem na zakupy szkolne. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, wykorzystaj ten moment i zaloguj się do systemu, aby złożyć wniosek o program "Dobry Start" (czyli dodatkowe 300 zł na wyprawkę). Połączenie tych dwóch świadczeń pomoże Ci całkowicie sfinansować szkolne zakupy bez nadmiernego naruszania bieżących oszczędności.

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Jak działa mechanizm wcześniejszych wypłat 800 plus? Wszystko przez system ELIXIR

Z reguły ZUS wysyła pieniądze w 10 stałych terminach w miesiącu. We wrześniu urzędnicy musieli jednak zmodyfikować ten grafik. Dlaczego tak się stało? Powodem jest działanie międzybankowego systemu rozliczeniowego ELIXIR. Banki komercyjne oraz ZUS nie realizują standardowych przelewów w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. Polskie prawo nakazuje w takich sytuacjach ochronę beneficjenta. Jeśli stały dzień wypłaty przypada na weekend, ZUS musi wysłać środki w ostatni dzień roboczy przed tym terminem. Najbardziej zyskają osoby, które zazwyczaj czekają na fundusze do 20. dnia miesiąca. Ponieważ ta data wypada we wrześniu w niedzielę, ZUS przeleje pieniądze już w piątek, 18 września.

Wrześniowy rozkład jazdy ZUS. Kiedy pieniądze będą na koncie?

Zamiast standardowego grafiku, we wrześniu transakcje z programu Rodzina 800 plus będą realizowane w następujące dni:

  • 2 września - środa,
  • 4 września - piątek,
  • 7 września - poniedziałek,
  • 9 września - środa,
  • 14 września - poniedziałek,
  • 16 września - środa,
  • 18 września - piątek (w tym dniu pieniądze otrzymają także osoby z niedzieli 20 września),
  • 22 września - wtorek.

Większość osób przypisanych do dni roboczych otrzyma środki zgodnie ze swoim stałym harmonogramem. Jedynie beneficjenci z 20. dnia miesiąca muszą przygotować się na wcześniejszy zastrzyk gotówki.

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Instrukcja krok po kroku: Jak sprawdzić swój termin w mZUS?

Nie pamiętasz, który dzień miesiąca został na stałe przypisany do Twojego wniosku? Nie musisz dzwonić na infolinię ani czekać w kolejkach. Możesz to sprawdzić w 30 sekund na swoim smartfonie:

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  1. Otwórz aplikację mobilną mZUS lub zaloguj się do portalu PUE/eZUS.
  2. Wejdź w zakładkę dotyczącą świadczeń wychowawczych.
  3. Wybierz aktualny okres rozliczeniowy.
  4. W szczegółach złożonego wniosku znajdziesz dokładną datę planowanego przelewu.

Przypominamy, że dokumenty o wsparcie można składać wyłącznie online - przez e-bankowość, aplikację mZUS, platformę PUE/eZUS lub rządowy portal Emp@tia.

Pułapki w przepisach. Kiedy ZUS wstrzyma 800 plus?

Samo posiadanie dziecka nie zawsze oznacza automatyczną wypłatę do 18. roku życia. Przepisy jasno określają sytuacje, w których urzędnicy natychmiast zablokują środki. Świadczenie nie zostanie przyznane, jeżeli:

  • Nastolatek wejdzie w formalny związek małżeński.
  • Dziecko trafi do placówki zapewniającej pełne, darmowe utrzymanie (np. szkoły wojskowej, schroniska dla nieletnich czy zakładu karnego).
  • Pełnoletni uczeń sam zostanie rodzicem i zacznie pobierać 800 plus na własne dziecko.
  • Rodzina pobiera już podobny zasiłek za granicą (uwaga: obostrzenie to nie dotyczy krajów UE, EFTA oraz Wielkiej Brytanii).

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy muszę składać nowy wniosek o 800 plus we wrześniu?

Nie. Obecny okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku. Wrzesień jest automatyczną kontynuacją wypłat.

Czy komornik może zabrać 800 plus na poczet długów?

Nie. Pieniądze te są całkowicie chronione przed egzekucją komorniczą i trafiają na specjalne subkonta.

Czy od 800 plus płaci się podatek dochodowy?

Nie. Świadczenie jest w całości zwolnione z jakichkolwiek podatków (PIT).

Co zrobić, jeśli przelew nie dotrze w wyznaczonym terminie?

Najlepiej natychmiast zweryfikować status wniosku na swoim profilu eZUS, aby upewnić się, czy dokumenty nie wymagały dodatkowej korekty lub uzupełnienia danych.

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Źródło: INFOR
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