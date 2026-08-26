Co dalej z 800 plus? Resort rodziny zabrał głos. Padły konkretne daty, plany ws. progu dochodowego i waloryzacji

Nie ma aktualnie prac nad podwyższeniem świadczenia 800 plus, a rząd nie planuje wprowadzenia progu dochodowego dla najbogatszych – zapowiedział wiceminister rodziny Sebastian Gajewski. Wskazał, że w państwie zmagającym się z niską dzietnością wsparcie należy się każdemu rodzicowi, a brak kryteriów majątkowych pozwala utrzymać minimalne koszty obsługi programu. Przedstawiciel resortu uciął też spekulacje dotyczące waloryzacji w najbliższych latach.

Brak prac nad waloryzacją 800 plus: Ministerstwo wskazuje lata 2026 i 2027

W tej chwili nie prowadzimy prac nad waloryzacją świadczenia 800 plus - przekazał w środę wiceminister rodziny Sebastian Gajewski. Dodał też, że w państwie, które chce wspierać rodzicielstwo nie widzi możliwości i potrzeby wprowadzania progu dochodowego dla najbogatszych pobierających to świadczenie.

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Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej ocenił w Radiu Zet, że obecna kwota świadczenia 800 plus jest adekwatna, „natomiast na pewno w przyszłości czeka nas dyskusja o tym, czy takie świadczenie należy podwyższyć”.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że siła nabywcza pieniądza spada i pewnie przyjdzie taki moment, tak jak przyszedł w 2024 r., gdzie taką decyzję podjęliśmy, żeby zastanowić się, od kiedy i o ile podwyższyć świadczenie - powiedział.

Zastrzegł jednocześnie, że „nie mówimy o roku 2026, roku 2027”. - W tej chwili takich prac nie prowadzimy - dodał.

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Brak progu dochodowego dla najbogatszych. Niedostateczna dzietność kluczowym argumentem

Pytany, „czy rzeczywiście najbogatsi powinni pobierać 800 plus, skoro mamy deficyt budżetowy i należałoby szukać oszczędności”, odparł, że „w Polsce mamy bardzo niską dzietność”. Jego zdaniem w państwie, „w którym bardzo chcemy wspierać rodzicielstwo (...) każdemu z rodziców, którzy podejmują się trud urodzenia i wychowania dziecka, należy się pomoc państwa, bez względu na to, czy ten rodzic jest zamożny, średnio zamożny czy mniej zamożny”.

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Nie widzę możliwości ani potrzeby wprowadzania progu dochodowego właśnie z tego powodu, że każdy rodzic, który decyduje się w tych warunkach, gdzie bardzo dużo ludzi nie decyduje się na dzieci, zasługuje na docenienie, zasługuje na pomoc - ocenił.

Niskie koszty obsługi programu: Przelew bez wywiadów środowiskowych

Zwrócił też uwagę na aspekt finansowy. Wyjaśnił, że obsługą świadczenia 800 plus dla całej Polski zajmuje się kilkadziesiąt osób.

Dlaczego to jest możliwe? Dlatego, że nie mamy progu dochodowego, żadnych wywiadów środowiskowych, żadnych innych kryteriów. Mamy dziecko w określonym wieku, rodzica, prawidłowo złożony wniosek i idzie przelew. Dzięki temu to świadczenie może być bardzo tanie w obsłudze - wyjaśnił.

Dodał, że „jeśli zdecydowalibyśmy się na wprowadzenie mechanizmu progu dochodowego, jakichś dodatkowych kryteriów, badań, to koszty by były znacznie większe”.

Zasady przyznawania wsparcia i nowe wymogi aktywności zawodowej od 2026 roku

800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodów opiekuna. Wyjątek dotyczy uchodźców z Ukrainy. Zgodnie z przepisami mogą oni otrzymać świadczenie wychowawcze tylko na dzieci, które uczęszczają do polskiej szkoły lub tzw. zerówki. Tego warunku nie muszą spełniać młodsze dzieci, których nie dotyczy jeszcze obowiązek nauki.

Ponadto od lutego 2026 r. otrzymywanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR powiązane jest z podjęciem zatrudnienia. Podobne zasady odnoszące się do aktywności zawodowej zostały wprowadzone 1 czerwca 2026 roku także dla innych cudzoziemców spoza UE i EFTA, którzy legalnie przebywają w Polsce i mają dostęp do rynku pracy.

Z obowiązku spełnienia warunku zatrudnienia zwolnieni są m.in. rodzice dzieci z niepełnosprawnościami oraz osoby, które wnioskują o świadczenie na dziecko będące obywatelem Polski.