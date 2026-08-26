REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Masz jeszcze stary dowód-książeczkę? ZUS może dopłacić Ci kilkaset złotych do emerytury

Masz jeszcze stary dowód-książeczkę? ZUS może dopłacić Ci kilkaset złotych do emerytury

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 sierpnia 2026, 10:12
oprac. Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
senior, dokument, praca, zaskoczony, emeryt
Masz jeszcze stary dowód-książeczkę? ZUS może dopłacić Ci kilkaset złotych do emerytury
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Stary, książeczkowy dowód osobisty leży zapomniany w Twojej szufladzie? Nie traktuj go jak zwykłej pamiątki, bo ten zielony dokument może drastycznie podnieść Twoją emeryturę z ZUS. Zawiera on kluczowe informacje z dawnych lat pracy, które urzędnicy przeliczą na dodatkowe kilkaset złotych do każdego przelewu.

rozwiń >

Nie wyrzucaj zielonego dowodu osobistego! Może zwiększyć Twoją emeryturę o kilkaset złotych

Choć od 2001 roku posługujemy się plastikowymi kartami, stary, książeczkowy dowód osobisty (z zieloną okładką) wciąż może być wart fortunę. Nie chodzi o jego wartość kolekcjonerską, ale o zawarte w nim wpisy, które dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są kluczowym dowodem w sprawie Twoich pieniędzy.

REKLAMA

REKLAMA

Dlaczego "książeczka" jest tak ważna?

Dla osób, które pracowały przed 1 stycznia 1999 roku, ZUS wylicza tzw. kapitał początkowy. W tamtym okresie nie istniały cyfrowe bazy danych, a wiele zakładów pracy zostało zlikwidowanych, co doprowadziło do zagubienia lub zniszczenia dokumentacji płacowej. Jeśli brakuje Ci świadectw pracy z tamtych lat, to właśnie wpisy w starym dowodzie osobistym są dla ZUS-u wiarygodnym potwierdzeniem:

  • Dat rozpoczęcia i zakończenia pracy,
  • Twojego stażu ubezpieczeniowego,
  • Faktu odprowadzania składek.

Nawet kilkaset złotych więcej do emerytury

Jeśli ZUS nie posiadał wcześniej informacji o danym okresie Twojej pracy, doliczenie go na podstawie starego dowodu może realnie podnieść świadczenie. Nawet jeśli w dowodzie nie ma podanej kwoty zarobków, ZUS przyjmie za ten czas wynagrodzenie minimalne. To znacznie lepsze rozwiązanie niż "dziura" w stażu, która przy wyliczaniu kapitału początkowego liczona jest jako 0 zł.

Dwie ważne, ale różne sprawy

Warto rozróżnić dwie kwestie, które często są mylone:

REKLAMA

  • Dowód jako dokument tożsamości: W marcu 2026 r. wielu Polaków kończy proces wymiany plastikowych dowodów wydanych w 2015 i 2016 roku (ich 10-letnia ważność upływa). Pamiętaj, że posługiwanie się nieważnym dowodem grozi karą do 5000 zł.
  • Dowód jako dowód w ZUS: Stary zielony dowód "z orzełkiem" nie służy już do legitymowania się, ale jest dokumentem archiwalnym. Jeśli go masz - zachowaj go na zawsze w domowym archiwum, nawet jeśli masz już przyznaną emeryturę (zawsze możesz złożyć wniosek o jej ponowne przeliczenie).

Co zrobić, jeśli nie masz starego dowodu?

Jeśli dokument zaginął, a zakład pracy nie istnieje, możesz szukać pomocy w:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Bazie zlikwidowanych zakładów pracy dostępnej na stronach ZUS oraz Archiwum Państwowego,
  • Książeczkach zdrowia (dawniej również tam wpisywano okresy zatrudnienia),
  • Legitymacjach ubezpieczeniowych i związkowych.

Podsumowanie: Nie daj się zwieść, że "stary dowód to śmieć". Zielona książeczka to często jedyny klucz do odzyskania pieniędzy za lata ciężkiej pracy, których ZUS nie ma w swoim systemie.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Dlaczego stary książeczkowy dowód osobisty z zieloną okładką może być ważny dla ZUS?

Stary książeczkowy dowód osobisty zawiera wpisy, które dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą być kluczowym dowodem przy wyliczaniu kapitału początkowego dla osób pracujących przed 1 stycznia 1999 roku.

Jakie informacje ze starego dowodu osobistego może uznać ZUS?

Wpisy w starym dowodzie osobistym mogą potwierdzać daty rozpoczęcia i zakończenia pracy, staż ubezpieczeniowy oraz fakt odprowadzania składek.

Co zrobi ZUS, jeśli w starym dowodzie osobistym nie ma kwoty zarobków?

Jeśli w starym dowodzie osobistym nie ma podanej kwoty zarobków, ZUS przyjmie za ten czas wynagrodzenie minimalne. To lepsze niż „dziura” w stażu liczona przy kapitale początkowym jako 0 zł.

Czy stary zielony dowód osobisty służy jeszcze do legitymowania się?

Stary zielony dowód „z orzełkiem” nie służy już do legitymowania się, ale jest dokumentem archiwalnym. Jeśli jest dostępny, warto zachować go na zawsze w domowym archiwum.

Gdzie szukać potwierdzenia zatrudnienia, jeśli stary dowód osobisty zaginął?

Jeśli stary dowód osobisty zaginął, można szukać pomocy w bazie zlikwidowanych zakładów pracy na stronach ZUS oraz Archiwum Państwowego, książeczkach zdrowia, legitymacjach ubezpieczeniowych i związkowych.

Powiązane
Nawet 5000 zł miesięcznie za opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członka rodziny w 2026 roku. Sprawdź nowe limity dni
Nawet 5000 zł miesięcznie za opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członka rodziny w 2026 roku. Sprawdź nowe limity dni
Chcesz 2150 zł na pomoc dla seniora? Oto jak i gdzie złożyć dokumenty
Chcesz 2150 zł na pomoc dla seniora? Oto jak i gdzie złożyć dokumenty
To najwyższy dodatek, jaki można otrzymać z ZUS. Niemal 7000 zł miesięcznie! Sprawdź nowe kwoty od 1 marca
To najwyższy dodatek, jaki można otrzymać z ZUS. Niemal 7000 zł miesięcznie! Sprawdź nowe kwoty od 1 marca
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Po 60 roku życia przeciętna dopłata 1 tys. zł miesięcznie dla matki czwórki dzieci. Kiedy i w jakiej wysokości przysługuje rodzicielskie świadczenie uzupełniające? [Przykłady]
26 sie 2026

Przeciętna dopłata 1 tys. zł miesięcznie dla matki czwórki dzieci należy się po 60 roku życia. Komu dokładnie i w jakiej wysokości przysługuje rodzicielskie świadczenie uzupełniające? Oto kilka praktycznych przykładów.
Co dalej z 800 plus? Resort rodziny zabrał głos. Padły konkretne daty, plany ws. progu dochodowego i waloryzacji
26 sie 2026

Nie ma aktualnie prac nad podwyższeniem świadczenia 800 plus, a rząd nie planuje wprowadzenia progu dochodowego dla najbogatszych – zapowiedział wiceminister rodziny Sebastian Gajewski. Wskazał, że w państwie zmagającym się z niską dzietnością wsparcie należy się każdemu rodzicowi, a brak kryteriów majątkowych pozwala utrzymać minimalne koszty obsługi programu. Przedstawiciel resortu uciął też spekulacje dotyczące waloryzacji w najbliższych latach.
Kolejne zmiany w pracach domowych. Nowe zasady w szkołach podstawowych od 1 września 2026 r.
26 sie 2026

Od 1 września 2026 r. zmienią się zasady dotyczące prac domowych w szkołach podstawowych. Nowe przepisy określają również, czemu mają służyć pisemne prace domowe i co nauczyciel musi zrobić po ich wykonaniu przez ucznia. Zmiany obejmą także zasady ustalania oceny z zachowania.
Wygaśnięcie mandatu sołtysa 2026: nowa ustawa i uwagi do zmian w samorządzie gminnym
26 sie 2026

Nowa ustawa o samorządzie gminnym ma uregulować, kiedy sołtys czy członek rady osiedla traci swój mandat. Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił jednak poważne zastrzeżenia do senackiej komisji: zainteresowana osoba nie dostanie szybkiej ścieżki odwołania do sądu, jaką od lat mają radni gminni. Drugi problem? Ustawa wciąż nie mówi, jak w ogóle można odwołać sołtysa z funkcji przed końcem kadencji.

REKLAMA

12 i 32 proc. oraz stawka pomostowa 24 proc. Reforma ma podnieść próg, ale jest jeden problem
26 sie 2026

Próg podatkowy ma wzrosnąć ze 120 do 130 tys. zł, a między stawkami 12 i 32 proc. ma pojawić się stawka pomostowa 24 proc. Dla części podatników oznacza to niższe obciążenia, ale zapowiadane zmiany nie rozwiązują podstawowego problemu polskiej skali podatkowej. Maksymalna stawka nadal będzie osiągana przy stosunkowo niskim poziomie dochodów, a planowana reforma może jednocześnie ograniczyć możliwości korzystania z ryczałtu i odsunąć w czasie podwyższenie kwoty wolnej od podatku.
Europa przegrywa wyścig o AI? Padła mocna diagnoza. „Ten pociąg już odjechał”
26 sie 2026

Europa inwestuje w sztuczną inteligencję, centra danych i infrastrukturę, ale w najbardziej zaawansowanych technologiach nadal wyraźnie ustępuje Stanom Zjednoczonym i Chinom. Zdaniem europosła Tobiasza Bocheńskiego problemem nie są tylko pieniądze, lecz także regulacje, energia i warunki dla firm technologicznych. Tymczasem Europa odpowiada za około 5 proc. globalnych mocy obliczeniowych, choć jej udział w światowym PKB wynosi około 15 proc. Czy unijne plany wystarczą, by zmniejszyć tę różnicę?
Polacy mają 4,1 bln zł. Ten kapitał może trafić na rynek nieruchomości komercyjnych
26 sie 2026

Polacy mają ponad 4,1 bln zł aktywów finansowych, ale stosunkowo niewielka część tego kapitału trafia na rynek inwestycyjny. Tymczasem w Polsce zaczynają pojawiać się nowe możliwości inwestowania w nieruchomości komercyjne za pośrednictwem funduszy. Czy 2026 rok może być początkiem przełomu i otworzyć prywatnemu kapitałowi dostęp do rynku, na którym od lat mocno obecni są zagraniczni inwestorzy?
Ministerstwo otwiera drogę do nowych kredytów dla rolników. Jest limit i konkretne zasady
26 sie 2026

W IV kwartale 2026 r. zostanie uruchomiony dla rolników niskooprocentowany kredyt obrotowy na zakup m.in. nawozów, pasz i materiału siewnego. Maksymalna kwota kredytu wyniesie 200 tys. zł – poinformowało MRiRW. Resort przekazał, że kredyt ma być objęty gwarancją oraz dopłatą do oprocentowania.

REKLAMA

Kwota wolna kontra progi PIT. Polacy wskazali, czego oczekują od rządu
26 sie 2026

Niespełna 41 proc. badanych, odpowiadając na pytanie o najbardziej potrzebną zmianę w PIT, wskazało podniesienie kwoty wolnej od podatku - to wynik sondażu opublikowanego we wtorkowym Dzienniku Gazecie Prawnej, przeprowadzonego przez CBOS. Respondenci ocenili również przedstawione przez rząd propozycje zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Sprawdź, czy dostaniesz kartę parkingową. Liczy się jeden szczegół
26 sie 2026

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? To jeszcze nie oznacza, że możesz otrzymać kartę parkingową. Znaczenie ma przede wszystkim to, co zostało wpisane do orzeczenia. Sprawdź, kto może dostać kartę, jakie symbole mają znaczenie, jakie uprawnienia daje dokument i co może się zmienić w związku z nowymi przepisami.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA