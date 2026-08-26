Pobieranie renty rodzinnej po zmarłym rodzicu otwiera drogę do ubiegania się o dodatkowy zastrzyk gotówki z ZUS. Świadczenie dla sieroty zupełnej wynosi obecnie 689,17 zł miesięcznie i w niektórych przypadkach może trafiać na konto świadczeniobiorcy bez względu na jego wiek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przyznaje jednak tych pieniędzy automatycznie – aby skorzystać ze wsparcia, należy dopełnić konkretnych formalności. Wyjaśniamy, kto ma prawo do dopłaty, jakie warunki trzeba spełnić i jak poprawnie złożyć wniosek ERRD.

Dodatek dla sieroty zupełnej to specyficzne świadczenie pieniężne, które ściśle wiąże się z pobieraniem renty rodzinnej i nie funkcjonuje jako samodzielny zasiłek. Prawo do ubiegania się o te pieniądze mają wyłącznie te osoby, którym ZUS formalnie przyznał rentę po zmarłym rodzicu i które aktualnie ją pobierają.

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Co kluczowe, świadczenie przysługuje osobom, których oboje rodzice nie żyją, bądź też matka nie żyje, a ojciec od urodzenia pozostawał nieznany. Ustawa wyraźnie rozgranicza jednak uprawnionych – świadczenia tego w żadnym wypadku nie otrzymają wdowy oraz wdowcy, którzy pobierają rentę rodzinną po zmarłym małżonku.

Obecność w pieczy zastępczej nie blokuje dostępu do finansowania. Jak podkreśla Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim, fakt przebywania sieroty zupełnej w rodzinie zastępczej nie stanowi żadnej przeszkody w uzyskaniu dodatku.

Choć dodatek kojarzy się z małoletnimi, przepisy pozwalają na jego wypłatę również osobom dorosłym, bez względu na ich obecny wiek. Warunkiem koniecznym jest jednak posiadanie prawa do renty rodzinnej po rodzicu, do której prawo nabyto z powodu całkowitej niezdolności do pracy powstałej:

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przed ukończeniem 16. roku życia,

przed ukończeniem 25. roku życia – w przypadku ciągłej nauki w szkole lub na uczelni.

Kwota świadczenia nie jest stała i podlega corocznej waloryzacji, która przeprowadzana jest zawsze w marcu. Od ostatniej waloryzacji dodatek wynosi dokładnie 689,17 zł miesięcznie.

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Istotną zaletą tego świadczenia jest sposób jego rozdzielania w przypadku liczniejszego rodzeństwa. Jeśli do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach uprawnionych jest kilka osób będących sierotami zupełnymi, ZUS nie dzieli jednej kwoty na części – każda z tych osób otrzymuje dodatek w pełnej wysokości (689,17 zł dla każdego uprawnionego).

Wniosek ERRD i dokumenty: ZUS nie przyzna pieniędzy z urzędu

Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie – Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaci go bez wyraźnej inicjatywy ze strony świadczeniobiorcy. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć w placówce lub elektronicznie wniosek ERRD.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednią dokumentację:

dokumenty potwierdzające daty zgonu obojga rodziców,

w przypadku, gdy ojciec jest nieznany – dokument potwierdzający datę zgonu matki oraz akt urodzenia, z którego jednoznacznie wynika brak danych ojca.

Dla udogodnienia wnioskodawców ZUS oferuje pomoc formalną – na indywidualną prośbę osoby składającej wniosek, Zakład może samodzielnie pozyskać skrócony akt zgonu lub akt urodzenia z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego.