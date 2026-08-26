Masz orzeczenie o niepełnosprawności? To jeszcze nie oznacza, że możesz otrzymać kartę parkingową. Znaczenie ma przede wszystkim to, co zostało wpisane do orzeczenia. Sprawdź, kto może dostać kartę, jakie symbole mają znaczenie, jakie uprawnienia daje dokument i co może się zmienić w związku z nowymi przepisami.

rozwiń >

Kto może dostać kartę parkingową? Liczy się nie tylko stopień niepełnosprawności

Karta parkingowa może zostać wydana osobie, która ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jeżeli w jej orzeczeniu znajduje się wskazanie do wydania karty parkingowej. Znaczenie ma więc nie tylko sam fakt posiadania orzeczenia, ale również jego treść. Kartę mogą otrzymać m.in.:

REKLAMA

REKLAMA

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności ,

, osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , jeżeli przyczyna niepełnosprawności odpowiada określonym symbolom i spełnione są ustawowe warunki,

, jeżeli przyczyna niepełnosprawności odpowiada określonym i spełnione są ustawowe warunki, osoby, które nie ukończyły 16. roku życia, jeżeli spełniają wymagania dotyczące ograniczenia samodzielnego poruszania się.

Masz orzeczenie? Nie każdy dostanie kartę parkingową. Sprawdź te symbole

W przypadku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności znaczenie ma symbol przyczyny niepełnosprawności. Wśród wskazywanych symboli znajdują się m.in.:

04-O - choroby narządu wzroku,

05-R - upośledzenie narządu ruchu,

10-N - choroby neurologiczne,

07-S - choroby układu oddechowego i krążenia.

Ważne Jeżeli orzeczenie nie zawiera wskazania do karty parkingowej, samo posiadanie orzeczenia nie daje prawa do jej otrzymania.

Karta parkingowa - gdzie złożyć wniosek?

Wniosek składa się do powiatowego albo miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Osoba z niepełnosprawnością musi złożyć wniosek osobiście. Są jednak wyjątki.

Karta parkingowa dla dziecka. Kto może złożyć wniosek w jego imieniu?

W przypadku osoby, która nie ukończyła 18 lat, wniosek składają rodzice albo ustanowieni przez sąd opiekunowie. Podobne rozwiązania dotyczą osób całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych. W zależności od sytuacji wniosek składa rodzic, opiekun albo kurator ustanowiony przez sąd. Jeżeli osoba nie może podpisać dokumentu, fakt ten może zostać odnotowany przez przewodniczącego zespołu.

REKLAMA

Karta parkingowa bez osobistej wizyty w urzędzie. Ministerstwo planuje dużą zmianę

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego zasady wydawania i zwrotu kart parkingowych. Dokument został ujęty w wykazie prac legislacyjnych pod numerem 100. Najważniejsza propozycja jest prosta: zniknąć ma obowiązek osobistego składania wniosku o wydanie karty parkingowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak wskazuje resort, obecne rozwiązanie w praktyce może uniemożliwiać uzyskanie karty osobom, które mają szczególnie duże trudności z samodzielnym poruszaniem się. Wymóg stawienia się w urzędzie może być dla nich barierą nieproporcjonalną do celu, jaki ma realizować procedura.

Jakie dokumenty są potrzebne do karty parkingowej? Sprawdź, co zabrać do urzędu

Przed wizytą w zespole orzekającym warto przygotować komplet dokumentów. Potrzebne są przede wszystkim:

wniosek o wydanie karty parkingowej,

aktualne zdjęcie o wymiarach 35 × 45 mm,

dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty,

prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień - do wglądu.

Gdzie złożyć wniosek o kartę parkingową

Wniosek można złożyć w wybranym powiatowym albo miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Kartę parkingową może otrzymać również placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnościami, jeżeli spełnia ustawowe warunki.

Ile kosztuje karta parkingowa w 2026 roku? Tyle trzeba zapłacić

Wydanie karty parkingowej kosztuje 21 zł. Sposób zapłaty może zależeć od konkretnego zespołu. Informację o numerze rachunku lub możliwości zapłaty w kasie najlepiej sprawdzić przed wizytą w urzędzie.

Brakuje dokumentu we wniosku o kartę parkingową? Jest tylko 7 dni na uzupełnienie

Jeżeli wniosek wymaga uzupełnienia, osoba składająca dokumenty zostanie wezwana do usunięcia braków. Na uzupełnienie jest 7 dni od doręczenia wezwania. Jeżeli termin minie bezskutecznie, wniosek pozostanie bez rozpoznania. Dlatego przed złożeniem dokumentów warto sprawdzić: czy orzeczenie jest prawomocne, czy zawiera wskazanie do karty parkingowej, czy zdjęcie ma prawidłowy format i czy została opłacona karta.

Ile czeka się na kartę parkingową? Urząd ma 30 dni na informację

Przewodniczący zespołu ma 30 dni od złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne na poinformowanie osoby niepełnosprawnej o terminie i miejscu odbioru karty albo o odmowie jej przyznania.

Odmowa wydania karty parkingowej. Czy można się odwołać?

W przypadku odmowy przyznania karty parkingowej nie przysługuje odwołanie w zwykłym trybie administracyjnym.

Jak długo ważna jest karta parkingowa? Jest ważny limit

Karta parkingowa jest ważna przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania orzeczenia, ale nie dłużej niż przez 5 lat. Po upływie terminu ważności nie można dalej korzystać z niej jako z ważnego dokumentu uprawniającego do parkowania na miejscach dla osób z niepełnosprawnościami.

Karta parkingowa traci ważność? PFRON chce ważnej zmiany dla kierowców

Jeżeli dotychczasowa karta traci ważność, a procedura uzyskania kolejnej się przedłuża, może powstać okres, w którym osoba nadal spełnia warunki do posiadania karty, ale nie ma ważnego dokumentu pozwalającego korzystać z określonych uprawnień.

W projekcie rozporządzenia, o którym wspomniano wyżej, PFRON zaproponował rozwiązanie pozwalające złożyć wniosek o kolejną kartę już 30 dni przed upływem ważności dotychczasowej. Ma to ograniczyć ryzyko powstawania takich przerw. Obecnie projekt jest na etapie opiniowania.

Co daje karta parkingowa? Nie chodzi tylko o parkowanie na „kopercie”

Najbardziej znanym uprawnieniem jest możliwość korzystania z miejsc parkingowych oznaczonych jako przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, czyli tzw. kopert. Karta może również pozwalać na niestosowanie się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju. Dotyczy to m.in. określonych znaków B-1, B-3, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39, na zasadach określonych w przepisach.

Co istotne, uprawnienie może dotyczyć nie tylko osoby z niepełnosprawnością prowadzącej samochód. W określonych sytuacjach korzysta z niego również kierowca przewożący osobę uprawnioną. Karta musi być umieszczona za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu, tak aby można było odczytać jej numer i termin ważności.

Europejska karta parkingowa od 2028 roku. Co zmieni się dla osób z niepełnosprawnościami?

Unijne przepisy przewidują wprowadzenie jednolitej europejskiej karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami. Nowy dokument ma mieć wspólny wzór i nowoczesne zabezpieczenia, w tym kod QR ułatwiający sprawdzenie jego autentyczności. Nowy wzór ma być stosowany od 5 czerwca 2028 r. Państwa członkowskie będą miały następnie czas na zastąpienie dotychczasowych krajowych kart europejskim dokumentem - najpóźniej do 5 grudnia 2029 r.

Masz kartę parkingową? Za ten błąd kierowca może dostać 2000 zł grzywny

Karta parkingowa nie jest przypisana do samochodu, lecz do osoby uprawnionej. Dlatego nie można po prostu pożyczyć dokumentu członkowi rodziny, który nie przewozi osoby uprawnionej.

Kartę należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w miejscu umożliwiającym odczytanie jej numeru i daty ważności. Jeżeli pojazd nie ma przedniej szyby, dokument powinien znajdować się w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu. Za korzystanie z karty parkingowej przez osobę nieuprawnioną, np. z karty należącej do osoby zmarłej, grozi grzywna do 2 tys. zł.