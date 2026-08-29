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ZUS chciał zlikwidować emerytury od listonosza. Ministerstwo podjęło ostateczną decyzję

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29 sierpnia 2026, 10:43
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
zus, emerytura, pieniądze, koperta
ZUS chciał zlikwidować emerytury od listonosza. Ministerstwo podjęło ostateczną decyzję
Shutterstock

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ZUS podjął próbę rewolucyjnej zmiany w sposobie wypłaty świadczeń i zaproponował całkowitą likwidację przekazów pocztowych. Zgodnie z planem urzędników, emerytury i renty miały trafiać wyłącznie na rachunki bankowe. Projekt wywołał ogromny niepokój wśród setek tysięcy seniorów, którzy wciąż odbierają gotówkę z rąk listonosza. W sprawę wmieszało się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które podjęło ostateczną decyzję w sprawie przyszłości tradycyjnych wypłat.

Dyskusja wokół cyfryzacji usług publicznych i ograniczenia obrotu gotówkowego w Polsce wkroczyła na nowy poziom. Przy okazji prac nad projektem ustawy oznaczonym numerem UDER75, ZUS wyszedł z radykalną propozycją systemową. Urzędnicy dążyli do tego, aby prawo do wyboru formy wypłaty świadczenia zostało zniesione, a system bezgotówkowy stał się jedynym obowiązującym standardem. Choć pomysł argumentowano gigantycznymi oszczędnościami dla budżetu państwa, wywołał on falę krytyki ze strony organizacji zrzeszających seniorów oraz ekspertów społecznych.

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Finansowe tło rewolucji. Dlaczego ZUS walczy z gotówką?

Głównym motorem napędowym propozycji ZUS były ogromne różnice w kosztach operacyjnych obsługi poszczególnych form płatności. Statystyki pokazują, że aż 81,8 proc. świadczeniobiorców w Polsce korzysta już z bezpiecznych i szybkich przelewów elektronicznych. Jednak niemal co piąty emeryt i rencista wciąż oczekuje na wizytę listonosza. Dla państwowej kasy to gigantyczne obciążenie. Pojedynczy przelew na konto bankowe kosztuje ZUS zaledwie około 9 groszy, podczas gdy koszt nadania jednego tradycyjnego przekazu pocztowego zbliża się obecnie do granicy 20 złotych. Zaoszczędzone w ten sposób miliony złotych urząd planował przeznaczyć na modernizację systemów informatycznych oraz rozwój cyfrowych narzędzi obsługi obywateli.

Kwestia bezpieczeństwa kontra wykluczenie cyfrowe

Poza argumentami czysto ekonomicznymi, ZUS kładł duży nacisk na aspekty bezpieczeństwa. Fizyczny transport oraz doręczanie gotówki bezpośrednio do domów wiąże się z podwyższonym ryzykiem kradzieży lub oszustw, których ofiarami padają często starsze, samotne osoby. Z drugiej strony eksperci alarmowali, że przymusowe otwarcie kont bankowych uderzy w najsłabszych. Problem dotyczy głównie najstarszych seniorów, osób z ograniczoną sprawnością ruchową oraz mieszkańców mniejszych miejscowości i terenów wiejskich, gdzie dostęp do placówek bankowych czy sieci bankomatów jest drastycznie utrudniony. Dla tej grupy przymusowa cyfryzacja stałaby się barierą nie do pokonania.

Ministerstwo stawia veto. Przepisy bez zmian

Ostateczny los propozycji rozstrzygnął się na szczeblu rządowym. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odrzuciło wniosek ZUS i nie uwzględniło likwidacji gotówki w projekcie ustawy UDER75. Resort stanął na stanowisku, że tak fundamentalna zmiana sposobu wypłacania emerytur i rent zdecydowanie wykracza poza ramy obecnych prac legislacyjnych. Oznacza to, że obowiązująca ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nadal gwarantuje Polakom pełną swobodę wyboru. Seniorzy, którzy cenią tradycyjne rozwiązania, nie muszą obawiać się zmian i nie mają obowiązku zakładania rachunków bankowych.

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Tradycyjny kalendarz wypłat ZUS na koniec lata

Bieżące działania urzędów potwierdzają, że system dwutorowy działa bez zakłóceń. ZUS standardowo realizuje wypłaty w sześciu sztywnych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia każdego miesiąca. Jeśli dany termin przypada w dzień wolny od pracy, pieniądze wysyłane są odpowiednio wcześniej. Wszyscy seniorzy korzystający z przekazów pocztowych mogą być spokojni - ich świadczenia będą dostarczane przez operatorów pocztowych na dotychczasowych zasadach. Rząd nie wyklucza jednak, że temat pełnej cyfryzacji świadczeń może w przyszłości powrócić w ramach zupełnie odrębnych projektów ustaw.

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Likwidacja emerytur w gotówce: Najczęstsze pytania (FAQ)

Czy od września muszę założyć konto w banku, aby dostać emeryturę?

Nie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odrzuciło propozycję ZUS dotyczącą likwidacji gotówki. Przepisy prawa pozostają bez zmian, co oznacza, że seniorzy nadal mają pełne prawo wybierać, czy chcą otrzymywać pieniądze na konto, czy przez listonosza.

Ile kosztuje ZUS wysłanie emerytury przez listonosza?

Różnica w kosztach jest ogromna i to właśnie ona była powodem propozycji zmian. Podczas gdy realizacja jednego przelewu bankowego to dla ZUS koszt rzędu zaledwie 9 groszy, wysłanie tych samych pieniędzy tradycyjnym przekazem pocztowym kosztuje budżet państwa prawie 20 złotych za każdym razem.

Ilu emerytów w Polsce nadal pobiera pieniądze w gotówce?

Zgodnie z oficjalnymi danymi przedstawionymi przez ZUS, obecnie około 81,8 proc. wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych trafia na rachunki bankowe. Oznacza to, że prawie co piąty senior (ponad 18 proc. świadczeniobiorców) wciąż korzysta z tradycyjnych przekazów dostarczanych przez pocztę.

Co się stanie, jeśli termin mojej emerytury wypada w sobotę lub niedzielę?

ZUS ściśle trzyma się zasady, że pieniądze nie mogą trafić do świadczeniobiorcy z opóźnieniem. Jeśli standardowy dzień wypłaty (np. 15. lub 25. dzień miesiąca) przypada w weekend lub święto ustawowo wolne od pracy, urzędnicy z wyprzedzeniem przekazują środki do banków oraz na pocztę, tak aby pieniądze dotarły do rąk seniora przed tym terminem.

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Źródło: INFOR
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