Przeszczep włosów Turcja w 2024 r.

Przed poddaniem się zabiegowi, ważne jest, aby zrozumieć, jaki będzie wynik przeszczepu włosów. Jeśli linia włosów mocno podniosła się do góry, przeszczep włosów może pomóc przywrócić jej dawny kształt.

Jeśli z czasem na czole utworzyła się łysa plama, zabieg przeszczepu doskonale poradzi sobie również z tym problemem. Nawet w przypadku, gdy łysina na czole jest masywna i całkowicie pokryła czubek głowy.

W 30% przypadków utrata włosów występuje na szczycie głowy, w okolicy korony. Przeszczep włosów rozwiązuje również ten problem.

Stambuł ma najlepszych lekarzy od przeszczepu włosów

Jednym z najlepszych specjalistów od przeszczepu włosów jest dr Levent Acar. Jest wielokrotnym laureatem Whatclinic Service Award, międzynarodowej nagrody przyznawanej za szczególne zasługi i najlepsze wyniki medyczne. Od 2005 roku z powodzeniem wykonał przeszczepy włosów w liczbie ponad 20 000.

Dr Levent Acar jest jednym z głównych mówców na głównych kongresach transplantacji włosów, gdzie dzieli się swoimi doświadczeniami i innowacjami z uczestnikami wydarzenia. Lekarz nie tylko wymyśla nowe metody przeszczepu włosów, ale także promuje te najbardziej skuteczne. Jest członkiem International Hair Restoration Association ISHRS.

Nowoczesne metody

Po zabiegu przeszczepu włosów w Stambule pacjent nie ma żadnych blizn (ponieważ jest on wykonywany metodą bezszwową). Ważne jest, aby zauważyć, że procedura jest łatwo tolerowana i w ciągu zaledwie kilku dni można wrócić do swojego życia społecznego.

Przy bezszwowym przeszczepie włosów metodą FUE (Follicular Unit Extraction) nie są już usuwane całe obszary skóry (jak w przypadku metody FUT), co pozostawia widoczne blizny. W przeszczepie włosów FUE, mieszki włosowe dawcze (grafty, przeszczepy), składające się z 3-8 korzeni włosów, są ostrożnie pobierane z obszaru dawczego i przeszczepiane na łysiejące obszary głowy. W ten sposób przeszczepione włosy wyglądają w efekcie końcowym naturalnie i dobrze.

Bardziej zaawansowany jest przeszczep włosów metodą Sapphire DHI (z wykorzystaniem szafirowych ostrzy i pióra do implantów). Polega on na pobraniu mieszków włosowych dawczych za pomocą specjalnego narzędzia FUE, następnie otwierane są kanały na skórze głowy za pomocą szafirowego ostrza, po czym włosy są wprowadzane za pomocą pióra implantacyjnego.

Nowoczesne kliniki

W Stambule znajdują się najlepsze kliniki przeszczepu włosów. Cosmedica jest uważana za najbardziej wiarygodną klinikę przeszczepu włosów w Stambule według ocen, recenzji i usług. Klinika posiada ponad 1000 pozytywnych recenzji w Google, a na międzynarodowych portalach medycznych ma ocenę 8,7 na 10.

Klinika co roku otrzymuje nagrody i jest uznawana za jedną z najlepszych klinik w Turcji. Istnieje tam polskojęzyczny zespół, który jest przeszkolony dla pacjentów z Polski. Od pierwszej konsultacji, poprzez pobyt w Stambule, aż do 12 miesięcy opieki pooperacyjnej pacjent zawsze będzie komunikował się ze specjalistą w swoim języku.

Organizacja wyjazdu pod klucz

Klinika organizuje cały wyjazd i pobyt w Stambule pod klucz. Pacjent otrzyma pomoc w wyborze i zakupie biletów lotniczych. Personel kliniki spotyka się z pacjentem na lotnisku. Bezpłatny transfer zawozi pacjenta do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu i transfery są wliczone w cenę pakietu.

Cena pakietu obejmuje: transfer, hotel 5* na czas pobytu z wyżywieniem, badanie lekarskie i bezpłatną konsultację, transplantację włosów według wybranej metody, wszystkie niezbędne leki, znieczulenie miejscowe, preparaty i środki do pielęgnacji włosów. Cena obejmuje również 12-miesięczne wsparcie pracownika, który jest zawsze dostępny i wspiera pacjenta aż do osiągnięcia wcześniej ustalonego wyniku. Wszyscy pacjenci otrzymują gwarancję na przeszczep włosów, z której można skorzystać w dowolnym momencie.

Ceny przeszczepu włosów w Turcji

Dla mężczyzn przeszczep włosów w Turcji ceny zaczynają się od 2300 euro za all-inclusive przeszczep włosów z metodą micro FUE oraz od 2790 euro za przeszczep włosów metodą DHI, również za pakiet all-inclusive. Jest to co najmniej 2 razy tańsza opcja w porównaniu do polskich klinik. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen i tego, co jest zawarte w pakiecie all-inclusive, proszę kliknąć w ten link: przeszczep włosów w Turcji ceny.

