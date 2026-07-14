Dofinansowanie do wczasów 2026 dla seniorów i posiadaczy Karty Dużej Rodziny 2026. Dostaną nawet 600 zł, ale jest kilka ważnych warunków

W 2026 roku wiele osób może liczyć na dofinansowanie do wczasów. Rusza nowy program „Czek Turystyczny”. To dopłata do wypoczynku w Polsce, z której skorzystają dwie grupy: seniorzy po 60. roku życia oraz osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny. Wsparcie nie będzie jednak wypłacane na konto. Ma mieć formę elektronicznego kodu, którym będzie można obniżyć koszt pobytu w wybranym obiekcie hotelarskim. Program zapowiedziało Ministerstwo Sportu i Turystyki, a jego budżet wynosi 6 mln zł.

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Dofinansowanie do wczasów 2026. Dla kogo będzie czek turystyczny?

Z programu będą mogły skorzystać osoby, które ukończyły 60 lat, oraz osoby pełnoletnie posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny. To oznacza, że dopłata nie jest skierowana wyłącznie do emerytów. Czek ma być jednorazowy. Nie będzie można wymienić go na gotówkę ani wykorzystać kilka razy.

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Ile wyniesie dofinansowanie do wczasów 2026?

Wartość czeku turystycznego ma wynosić od 300 do 600 zł. Do dziś nie wiadomo dokładnie od czego będzie zależała ostateczna kwota, natomiast wiele źródeł podaje, że od miesiąca i rodzaju wybranego obiektu, który przystąpi do systemu. Ministerstwo wskazuje, że dopłata będzie przeznaczona wyłącznie na usługi hotelarskie obejmujące minimum dwa noclegi.

To oznacza, że nie będzie można wykorzystać czeku np. na jednodniową wycieczkę, sam przejazd, bilety wstępu czy zakupy podczas urlopu. Pieniądze mają pomóc przede wszystkim w opłaceniu pobytu.

Kiedy ruszy "Czek Turystyczny" 2026?

Program ma być realizowany od września do listopada 2026 roku. To nieprzypadkowy termin. Chodzi o wsparcie turystyki poza głównym sezonem wakacyjnym i zachęcenie do wyjazdów jesienią. Ponadto program ma wspierać przede wszystkim wschodnie regiony przygraniczne i miejsca, które odczuły spadek ruchu turystycznego w związku z sytuacją geopolityczną. Ministerstwo podkreśla, że celem jest odbudowa potencjału turystycznego tych obszarów i promocja ich jako bezpiecznych kierunków podróży w Polsce.

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Gdzie będzie można wykorzystać czek turystyczny?

Czek będzie można wykorzystać tylko w obiektach uczestniczących w programie. Na razie nie podano jeszcze dokładnej daty uruchomienia systemu dla turystów, w której ma być opublikowana pełna lista obiektów, w których będzie można wykorzystać czek.

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Jak zarezerwować hotel z czekiem turystycznym krok po kroku?

Na dziś najpewniejszy schemat wygląda tak:

Uprawniona osoba generuje czek w systemie internetowym lub aplikacji. System ma sprawdzić uprawnienia i wygenerować indywidualny kod. W systemie ma być lista obiektów hotelarskich biorących udział w programie. Czek będzie można zrealizować tylko w tych miejscach. Być może trzeba będzie już na tym etapie zaznaczyć jaki hotel został wybrany. Rezerwację trzeba będzie zrobić samodzielnie i bezpośrednio w obiekcie, czyli np. telefonicznie, mailowo albo przez kontakt wskazany przez hotel/pensjonat. Ministerstwo pisze wprost, że uczestnicy będą dokonywać rezerwacji „samodzielnie bezpośrednio w obiektach hotelarskich”. Przy rezerwacji trzeba będzie podać kod czeku. Czek działa jako dopłata do pobytu, a nie jako przelew na konto. Można go wykorzystać tylko raz i tylko na usługę hotelarską obejmującą minimum 2 noclegi. W hotelu prawdopodobnie trzeba będzie okazać dokumenty do weryfikacji, czyli kod czeku, dowód osobisty, a przy KDR także ważną Kartę Dużej Rodziny.

To wynika z opisów na stronie gov.pl, ale szczegółowy regulamin dla turystów nie został jeszcze opublikowany.

Program ma być realizowany w kilku turach, a środki są ograniczone

Wszystko wskazuje na to, że program będzie realizowany w kilku turach (wrzesień, październik, listopad). Zainteresowanie dopłatami do wypoczynku może być jednak bardzo duże, dlatego warto na bieżąco śledzić komunikaty Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz oficjalne informacje o terminach generowania czeków. W praktyce może obowiązywać zasada, "kto pierwszy ten lepszy", ponieważ liczba dostępnych czeków będzie ograniczona.