REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Wypoczynek » Dofinansowanie do wczasów 2026 dla seniorów i posiadaczy Karty Dużej Rodziny 2026. Dostaną nawet 600 zł, ale jest kilka ważnych warunków

Dofinansowanie do wczasów 2026 dla seniorów i posiadaczy Karty Dużej Rodziny 2026. Dostaną nawet 600 zł, ale jest kilka ważnych warunków

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 lipca 2026, 17:43
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Dofinansowanie do wczasów 2026 dla seniorów i posiadaczy Karty Dużej Rodziny
Dofinansowanie do wczasów 2026 dla seniorów i posiadaczy Karty Dużej Rodziny
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2026 roku wiele osób może liczyć na dofinansowanie do wczasów. Rusza nowy program „Czek Turystyczny”. To dopłata do wypoczynku w Polsce, z której skorzystają dwie grupy: seniorzy po 60. roku życia oraz osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny. Wsparcie nie będzie jednak wypłacane na konto. Ma mieć formę elektronicznego kodu, którym będzie można obniżyć koszt pobytu w wybranym obiekcie hotelarskim. Program zapowiedziało Ministerstwo Sportu i Turystyki, a jego budżet wynosi 6 mln zł.

rozwiń >

Dofinansowanie do wczasów 2026. Dla kogo będzie czek turystyczny?

Z programu będą mogły skorzystać osoby, które ukończyły 60 lat, oraz osoby pełnoletnie posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny. To oznacza, że dopłata nie jest skierowana wyłącznie do emerytów. Czek ma być jednorazowy. Nie będzie można wymienić go na gotówkę ani wykorzystać kilka razy.

REKLAMA

REKLAMA

Ile wyniesie dofinansowanie do wczasów 2026?

Wartość czeku turystycznego ma wynosić od 300 do 600 zł. Do dziś nie wiadomo dokładnie od czego będzie zależała ostateczna kwota, natomiast wiele źródeł podaje, że od miesiąca i rodzaju wybranego obiektu, który przystąpi do systemu. Ministerstwo wskazuje, że dopłata będzie przeznaczona wyłącznie na usługi hotelarskie obejmujące minimum dwa noclegi.

To oznacza, że nie będzie można wykorzystać czeku np. na jednodniową wycieczkę, sam przejazd, bilety wstępu czy zakupy podczas urlopu. Pieniądze mają pomóc przede wszystkim w opłaceniu pobytu.

Zobacz również:

Kiedy ruszy "Czek Turystyczny" 2026?

Program ma być realizowany od września do listopada 2026 roku. To nieprzypadkowy termin. Chodzi o wsparcie turystyki poza głównym sezonem wakacyjnym i zachęcenie do wyjazdów jesienią. Ponadto program ma wspierać przede wszystkim wschodnie regiony przygraniczne i miejsca, które odczuły spadek ruchu turystycznego w związku z sytuacją geopolityczną. Ministerstwo podkreśla, że celem jest odbudowa potencjału turystycznego tych obszarów i promocja ich jako bezpiecznych kierunków podróży w Polsce.

REKLAMA

Gdzie będzie można wykorzystać czek turystyczny?

Czek będzie można wykorzystać tylko w obiektach uczestniczących w programie. Na razie nie podano jeszcze dokładnej daty uruchomienia systemu dla turystów, w której ma być opublikowana pełna lista obiektów, w których będzie można wykorzystać czek.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak zarezerwować hotel z czekiem turystycznym krok po kroku?

Na dziś najpewniejszy schemat wygląda tak:

  1. Uprawniona osoba generuje czek w systemie internetowym lub aplikacji. System ma sprawdzić uprawnienia i wygenerować indywidualny kod.
  2. W systemie ma być lista obiektów hotelarskich biorących udział w programie. Czek będzie można zrealizować tylko w tych miejscach. Być może trzeba będzie już na tym etapie zaznaczyć jaki hotel został wybrany.
  3. Rezerwację trzeba będzie zrobić samodzielnie i bezpośrednio w obiekcie, czyli np. telefonicznie, mailowo albo przez kontakt wskazany przez hotel/pensjonat. Ministerstwo pisze wprost, że uczestnicy będą dokonywać rezerwacji „samodzielnie bezpośrednio w obiektach hotelarskich”.
  4. Przy rezerwacji trzeba będzie podać kod czeku. Czek działa jako dopłata do pobytu, a nie jako przelew na konto. Można go wykorzystać tylko raz i tylko na usługę hotelarską obejmującą minimum 2 noclegi.
  5. W hotelu prawdopodobnie trzeba będzie okazać dokumenty do weryfikacji, czyli kod czeku, dowód osobisty, a przy KDR także ważną Kartę Dużej Rodziny.

To wynika z opisów na stronie gov.pl, ale szczegółowy regulamin dla turystów nie został jeszcze opublikowany.

Program ma być realizowany w kilku turach, a środki są ograniczone

Wszystko wskazuje na to, że program będzie realizowany w kilku turach (wrzesień, październik, listopad). Zainteresowanie dopłatami do wypoczynku może być jednak bardzo duże, dlatego warto na bieżąco śledzić komunikaty Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz oficjalne informacje o terminach generowania czeków. W praktyce może obowiązywać zasada, "kto pierwszy ten lepszy", ponieważ liczba dostępnych czeków będzie ograniczona.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Prof. Modzelewski: III RP kończy się - widać to w trwonionych pieniądzach publicznych i nieefektywnym fiskalizmie. Jaka powinna być Czwarta Rzeczypospolita?
15 lip 2026

Absurdalny i nieefektywny fiskalizm i trwonienie publicznych pieniędzy to najważniejsze symptomy końca epoki III Rzeczypospolitej – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski. Zdaniem Profesora czasy III RP dobiegają końca i czas pomyśleć o Czwartej Rzeczypospolitej rządzonej w interesie jej obywateli oraz dla dobra publicznego. Bo na obecną wersję ustroju po prostu nas już nie stać.
Od zakazów do odpowiedzialności. Nowa strategia UE wobec mediów społecznościowych
15 lip 2026

Zakaz social mediów dla dzieci poniżej 15. roku życia to temat gorąco dyskutowany w mediach, szkołach i salach sejmowych. Już po wakacjach czekają nas nowe regulacje UE, a w nich prawdopodobnie brak jednoznacznego zakazu. Co zamiast niego? Do odpowiedzialności pociągnięci zostaną gracze technologiczni. Pora na wyegzekwowanie od platform obowiązku tworzenia bezpiecznie zaprojektowanych przestrzeni, które nie monetyzują dziecięcej uwagi i nie wykorzystują mechanizmów uzależniających od scrollowania treści.
Kredyty frankowe. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę Rzecznika Finansowego
15 lip 2026

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Rzecznika Finansowego w sprawie kredytu frankowego i uchylił niekorzystny dla konsumentów wyrok sądu pierwszej instancji. Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania – poinformował w środę Rzecznik Finansowy.
ZUS wypłaca 2000 zł osobom po 60. i 65. roku życia w 2026. Wystarczy złożyć wniosek. Mało kto wie o tym świadczeniu
15 lip 2026

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że wychowanie co najmniej czwórki dzieci może dać prawo do specjalnego świadczenia z ZUS. W ramach programu Mama 4+ miesięczna wypłata wnosi niemal 2000 zł brutto. Z pomocy mogą skorzystać nie tylko kobiety, ale w określonych przypadkach także mężczyźni. Sprawdzamy, komu przysługuje świadczenie i jakie warunki trzeba spełnić.

REKLAMA

MS: Chcemy zmienić sposób myślenia o sprawach rodzinnych [WYWIAD]
15 lip 2026

Alimenty podstawowe, nowe przepisy dotyczące pieczy współdzielonej, brak orzekania o winie w sprawach rozwodowych - to niektóre z elementów reformy, proponowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. O szczegółach pakietu „Prawo do dzieciństwa” opowiadają eksperci resortu: Dorota Łopalewska (sędzia rodzinna i dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich - DSRiN), Małgorzata Wojciechowska (biegła psycholog i ekspertka z DSRiN) oraz Mateusz Korzeniowski (kurator sądowy, Zastępca Dyrektora DSRiN).
Zarobki w budownictwie 2026. Nawet 36 tys. zł miesięcznie dla kierownika
15 lip 2026

Zarobki w budownictwie 2026 sięgają 36 tys. zł brutto miesięcznie, a przy umowie o pracę może to oznaczać nawet ok. 20,7 tys. zł na rękę. Najwięcej płacą projekty energetyczne, wysokich napięć i duże kontrakty. Sprawdzamy pełną tabelę stawek dla kierowników, inżynierów, projektantów i specjalistów.
Wynagrodzenia lekarzy są za wysokie? Polacy oceniają to jednoznacznie [SONDAŻ]
15 lip 2026

Ponad trzy czwarte Polaków uważa, że rząd powinien wprowadzić maksymalne wynagrodzenia dla lekarzy zatrudnionych w publicznej służbie zdrowia. Takiego rozwiązania oczekuje 77,4 proc. badanych – wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej”.
Co dalej ze stopami procentowymi i ratami kredytów? Nowa prognoza
15 lip 2026

Przejściowy wzrost inflacji powyżej 3,5 proc. może być jednym z powodów utrzymania stóp procentowych na obecnym poziomie do końca roku – ocenili ekonomiści PKO BP, komentując najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego.

REKLAMA

KE szykuje reformę systemu ETS. Są pierwsze szczegóły
15 lip 2026

Komisja Europejska ma w piątek przedstawić propozycję reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji ETS. Zgodnie z planem darmowe uprawnienia mają pokrywać 78 proc. emisji w sektorze przemysłowym, a Bruksela rozważa także spowolnienie tempa ograniczania liczby pozwoleń dostępnych na aukcjach.
Limit zwolnienia z PIT (1000 zł) świadczeń z zfśs nie zmienił się od 9 lat. RPO: sprawiedliwe byłoby 2000 zł; budżet korzysta na pomocy socjalnej. Jest odpowiedź Ministerstwa Finansów
15 lip 2026

Rzecznika Praw Obywatelskich uważa, że podniesienie do 2000 zł limitu zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) rzeczowych świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – byłoby realizacją konstytucyjnej zasady sprawiedliwości podatkowej i jednocześnie przyczyniłaby się do poprawy sytuacji finansowej polskich rodzin. Jednak Ministerstwo Finansów nie widzi obecnie możliwości, by podnieść obecny limit zwolnienia (1000 zł), obowiązujący od 2018 roku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA