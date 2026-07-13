Masz dom lub mieszkanie? Nie przegap tej daty. Za spóźnienie grozi nawet 64 tys. zł kary

Właściciele nieruchomości muszą pamiętać o kolejnym obowiązku wobec fiskusa. 15 września mija termin zapłaty trzeciej raty podatku od nieruchomości. Spóźnienie może oznaczać naliczenie odsetek za zwłokę, a przy dłuższych zaległościach również wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Warto sprawdzić, kto musi zapłacić podatek i co zrobić, gdy decyzja podatkowa dotrze z opóźnieniem.

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Trzecia rata podatku już we wrześniu

Podatek od nieruchomości to obowiązek, który co roku obejmuje miliony właścicieli domów, mieszkań, gruntów oraz innych nieruchomości. Każdy podatnik otrzymuje z gminy decyzję określającą wysokość należności oraz terminy jej uregulowania.

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Jeżeli roczna kwota podatku przekracza 100 zł, można ją opłacić w czterech ratach. Przypadają one odpowiednio na 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Gdy podatek nie przekracza 100 zł, należy uiścić go jednorazowo przy pierwszym terminie płatności.

Najbliższą datą, o której nie powinni zapominać podatnicy, jest 15 września. To właśnie wtedy upływa termin zapłaty trzeciej raty.

Decyzja z gminy jest podstawą do zapłaty

Informację o wysokości podatku właściciele nieruchomości otrzymują w formie decyzji wydawanej przez właściwy urząd gminy lub miasta. Dokument zawiera zarówno wysokość zobowiązania, jak i harmonogram płatności.

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Choć terminy są znane od początku roku, część podatników zapomina o kolejnych ratach. Najczęściej wynika to z przeoczenia korespondencji lub odkładania płatności na później.

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Co zrobić, jeśli decyzja dotrze po terminie?

Przepisy przewidują sytuacje, w których decyzja podatkowa zostaje doręczona już po upływie terminu płatności. W takim przypadku podatnik nie traci prawa do uregulowania należności bez natychmiastowych konsekwencji.

Od dnia doręczenia decyzji ma 14 dni na zapłatę podatku. Nie oznacza to jednak zwolnienia z obowiązku jego uiszczenia. Po otrzymaniu dokumentu należność trzeba uregulować w wyznaczonym terminie.

Zwłoka oznacza dodatkowe koszty

Nieopłacenie podatku w terminie skutkuje powstaniem zaległości podatkowej. Od takiej zaległości naliczane są odsetki za zwłokę, które zwiększają kwotę do zapłaty wraz z upływem czasu.

Jeżeli zobowiązanie przez dłuższy czas pozostaje nieuregulowane, sprawa może zostać skierowana do egzekucji administracyjnej. Wówczas urząd skarbowy lub gmina mogą podjąć działania zmierzające do odzyskania należności.

Przepisy przewidują również możliwość nałożenia grzywny. W skrajnych przypadkach sankcje finansowe mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Od czego zależy wysokość podatku?

Stawki podatku od nieruchomości ustalają rady gmin, jednak nie mogą one przekroczyć maksymalnych limitów ogłaszanych każdego roku przez Ministerstwo Finansów.

W 2026 roku najwyższa dopuszczalna stawka dla budynków mieszkalnych wynosi 1,25 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. W przypadku nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej maksymalna stawka to 35,53 zł za metr kwadratowy, natomiast dla pozostałych budynków – 12 zł za metr kwadratowy.

Wysokość podatku od gruntów uzależniona jest od ich przeznaczenia. W zależności od rodzaju nieruchomości stawki mogą wynosić od kilkudziesięciu groszy do kilku złotych za metr kwadratowy.

Kogo dotyczy obowiązek podatkowy?

Podatek od nieruchomości płacą przede wszystkim właściciele domów, mieszkań i działek. Obowiązek obejmuje także użytkowników wieczystych gruntów oraz osoby korzystające z nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w przypadkach przewidzianych przez przepisy.

Inaczej wygląda sytuacja najemców. Sam fakt wynajmowania mieszkania lub domu nie oznacza obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. Odpowiedzialność za jego uregulowanie spoczywa na właścicielu lokalu.

15 września to termin, którego lepiej nie przegapić

Trzecia rata podatku od nieruchomości musi zostać opłacona najpóźniej do 15 września. Nawet niewielkie opóźnienie może prowadzić do naliczenia odsetek, a przy długotrwałych zaległościach także do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Regularne sprawdzanie terminów wskazanych w decyzji podatkowej i terminowe regulowanie należności pozwala uniknąć dodatkowych kosztów oraz problemów z urzędem.