1000 zł na dziecko dostanie więcej rodzin - od października 2026 próg w górę o 456 zł

Dla tysięcy rodzin w Polsce to podstawa domowego budżetu. Mowa o świadczeniu z funduszu alimentacyjnego - pieniądzach, które gmina wypłaca dziecku, gdy jego rodzic uchyla się od alimentów, a komornik nie może ich ściągnąć. W 2026 r. maksymalna kwota to nadal 1000 zł miesięcznie na dziecko, ale od 1 października kryterium dochodowe wzrasta z 1209 zł do 1665 zł netto na osobę. To zmiana o 456 zł, dzięki której świadczenie dostanie znacznie więcej rodzin.

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Ile pieniędzy dostaniesz co miesiąc na dziecko z tego świadczenia?

Maksymalna kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosi 1000 zł miesięcznie na jedno dziecko. Ta stawka obowiązuje od 1 października 2024 r. i pozostaje aktualna w 2026 r. Ale uwaga - to kwota maksymalna. W praktyce dostaniesz tyle, ile wynoszą zasądzone alimenty - nie więcej. Jeśli sąd zasądził 700 zł miesięcznie, gmina wypłaci 700 zł. Jeśli zasądził 1500 zł - dostaniesz maksymalnie 1000 zł. Pieniądze trafiają na konto bankowe (numer podajesz we wniosku) albo przekazem pocztowym. Świadczenie jest zwolnione z podatku - kwota wpływa na konto w całości.

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Nowe kryterium dochodowe to 1665 zł już od 1 października 2026 (było 1209 zł)- kto teraz się załapie?

To najważniejsza zmiana w 2026 r. Kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego jest waloryzowane co 3 lata. Ostatnia zmiana miała miejsce w październiku 2023 r. - wtedy próg wzrósł z 900 zł do 1209 zł. Teraz przyszedł czas na kolejny skok.

Ważne Od 1 października 2026 r. kryterium dochodowe wzrasta do 1665 zł netto na osobę w rodzinie. To wzrost o 456 zł - prawie 38 procent w górę.

Co to oznacza w praktyce? Wiele rodzin, które do tej pory przekraczały dotychczasowy próg 1209 zł, teraz otrzyma pieniądze. To istotna zmiana, która realnie otwiera fundusz alimentacyjny dla nowej grupy odbiorców - szczególnie rodzin z jednym dzieckiem, w których dochód rodzica-samotnika mieści się w przedziale 1209–1665 zł na osobę.

Do tej pory było (i nadal jest) tak, że obowiązuje zasada złotówka za złotówkę - czyli przekroczenie progu 1209 zł nie oznaczało braku świadczenia, ale jego pomniejszenie o każdą złotówkę ponad próg. Jednak podwyższenie progu oznacza brak pomniejszenia - bo nastąpi ono znacznie później przy wyższej kwocie.

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Przykład Konkretny przykład: samotna matka wychowuje jedno dziecko. Zarabia 3000 zł netto na rękę. Dochód na osobę w tej dwuosobowej rodzinie to 1500 zł. Do 30 września 2026 r. - przekracza próg o 291 zł i gdy była uprawniona do 1000 zł, to wypłata była pomniejszana do 709 zł. Od 1 października - mieści się normalnie w kryterium i otrzyma pełne 1000 zł miesięcznie. Realna podwyżka świadczenia to dla niej 291 zł.

Trochę przekraczasz próg dochodowy? I tak składaj wniosek o świadczenie, bo jest zasada "złotówka za złotówkę"

Tak jak wspomniałem wcześniej: nawet jeśli twoje dochody nieznacznie przekraczają kryterium (od października - 1665 zł), nie oznacza to automatycznie odmowy. Gmina zastosuje mechanizm „złotówka za złotówkę" - świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę, o którą przekraczasz próg.

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Przykład Przykład: nowy próg wynosi 1665 zł. Twój dochód na osobę to 1800 zł. Przekraczasz go o 135 zł. Świadczenie zostanie więc pomniejszone o 135 zł - ale wciąż je dostaniesz. A przy progu obowiązującym jeszcze do końca września - przekroczenie wynosi 591 zł. Z 1000 zł zostaje więc tylko 409 zł. Od 1 października będzie zaś zostawało 865 zł. Zysk po zmianie 1 października to zatem dodatkowe 456 zł.

Ważne Nie warto rezygnować z wniosku nawet jak przekraczasz próg. Nawet przy przekroczeniu kryterium zawsze warto złożyć wniosek i sprawdzić, co wyliczy gmina. Najwyżej dostaniesz odmowę, a możesz zyskać po prostu obniżone świadczenie - to zawsze dodatkowy pieniądz.

Kiedy w ogóle możesz się starać o 1000 zł świadczenia z funduszu?

Muszą być spełnione dwa warunki jednocześnie.

Pierwszy: bezskuteczna egzekucja alimentów.

Komornik nie daje rady ściągnąć zasądzonych pieniędzy od rodzica-dłużnika. Konkretnie - organowi egzekucyjnemu w ciągu ostatnich dwóch miesięcy nie udało się wyegzekwować pełnej należności za bieżące lub zaległe alimenty. Egzekucja jest też uznawana za bezskuteczną, gdy rodzic-dłużnik jest za granicą, a nie ma podstawy prawnej do działań w jego kraju albo jego miejsce pobytu jest nieznane.

Drugi: kryterium dochodowe.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać:

1209 zł netto – do 30 września 2026 r.,

1665 zł netto – od 1 października 2026 r.

Ważne Liczy się rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy - składając wniosek jesienią 2026 r., patrzy się na dochody z 2025 r. Ale nadal obowiązuje zasada złotówka za złotówkę - czyli przekroczenie progu nie oznacza automatycznie odmowy. Wciąż możesz otrzymać świadczenie, tylko pomniejszone.

Do jakiego wieku dziecka dostanę pieniądze?

Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do alimentów:

do ukończenia 18. roku życia ,

, do ukończenia 25. roku życia – jeśli uczy się w szkole lub szkole wyższej,

– jeśli w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczenia wieku – jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kiedy pieniędzy nie dostaniesz w ogóle?

Są sytuacje, w których świadczenie nie przysługuje – nawet jeśli formalnie spełnia się kryterium dochodowe i egzekucja jest bezskuteczna. Chodzi o przypadki, gdy osoba uprawniona do alimentów:

przebywa w instytucji zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie (dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, szkoła wojskowa),

(dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, szkoła wojskowa), jest w pieczy zastępczej,

zawarła związek małżeński.

Kiedy złożyć wniosek, żeby nie stracić pieniędzy?

Tu jest największa pułapka. Nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy trwa od 1 lipca do 31 października. Okres świadczeniowy zaczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku. Oznacza to, że raz złożony wniosek zapewnia świadczenie do końca września przyszłego roku.

Terminy wypłat zależą wprost od miesiąca złożenia wniosku:

Wniosek złożony w lipcu lub sierpniu - wypłata do 31 października (i dalej przez rok do końca września następnego roku)

(i dalej przez rok do końca września następnego roku) Wniosek złożony we wrześniu - wypłata do 30 listopada i pełne wyrównanie od października

Wniosek w październiku - wypłata do 31 grudnia z wyrównaniem od października

- wypłata od października Wniosek w listopadzie - wypłata do 31 stycznia z wyrównaniem od października

- wypłata od października Wniosek w grudniu lub styczniu roku następnego - wypłata do końca lutego z wyrównaniem od października

Ważne Wniosek można też złożyć poza tym oknem naborowym - w trakcie okresu świadczeniowego. Ale wtedy nie dostaniesz wyrównania za wcześniejsze miesiące! Pieniądze zaczną wpływać dopiero od miesiąca złożenia wniosku.

Im wcześniej złożysz wniosek, tym więcej dostaniesz pieniędzy. Czekanie oznacza realną stratę, jeżeli będziesz zwlekać za długo, poza okres naborowy. A jeżeli chcesz mieć pieniądze na koncie już w październiku i nie czekać na wyrównanie, wniosek musisz złożyć najpóźniej w sierpniu.

Jak złożyć wniosek - najszybszy sposób

Najprościej i najszybciej - przez Internet, na portalu Emp@tia. Trzeba mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Cała procedura zajmuje kilkanaście minut.

Instrukcja wniosku przez Internet krok po kroku:

Wejdź na portal Emp@tia. Zaloguj się (profil zaufany lub podpis kwalifikowany). Wybierz „Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego". Wypełnij formularz. Załącz dokumenty (skany lub zdjęcia). Wyślij.

Ważne Można też złożyć wniosek osobiście - w urzędzie miasta, urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej właściwym dla twojego miejsca zamieszkania.

Co musisz przygotować do wniosku?

Do wniosku dołącz:

tytuł wykonawczy - wyrok sądu zasądzający alimenty, odpis protokołu z treścią ugody sądowej lub ugody przed mediatorem,

- wyrok sądu zasądzający alimenty, odpis protokołu z treścią ugody sądowej lub ugody przed mediatorem, zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji (od komornika) albo oświadczenie w tej sprawie,

(od komornika) albo oświadczenie w tej sprawie, dokumenty potwierdzające dochód - jeśli masz dochody nieopodatkowane lub z gospodarstwa rolnego,

- jeśli masz dochody nieopodatkowane lub z gospodarstwa rolnego, kartę pobytu - jeśli jesteś cudzoziemcem,

- jeśli jesteś cudzoziemcem, orzeczenie sądu rodzinnego - jeśli jesteś opiekunem prawnym,

- jeśli jesteś opiekunem prawnym, dokumenty o zmianie dochodu - jeśli utraciłeś pracę lub zyskałeś nową w trakcie roku.

Ważne Warto też wcześniej przygotować numery PESEL wszystkich członków rodziny, informacje o nauce (jeśli dziecko ma 18–25 lat) i numer rachunku bankowego.

Gmina odmówiła? Możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję odmowną, masz 14 dni od jej doręczenia na złożenie odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie jest bezpłatne. Składa się je za pośrednictwem tej samej instytucji, która wydała decyzję odmowną - osobiście lub pocztą (listem poleconym, z potwierdzeniem nadania dla wykazania zachowania terminu).

Ważne dla cudzoziemców

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje nie tylko obywatelom polskim, ale też cudzoziemcom mieszkającym w Polsce – jeśli posiadają:

zezwolenie na pobyt stały,

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,

status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Podsumowanie - co warto zapamiętać?

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego to realna pomoc dla rodzin, w których jeden z rodziców uchyla się od alimentów. 1000 zł miesięcznie na dziecko to konkretna kwota, która może zdecydować o domowym budżecie.

Trzy rzeczy, o których nie wolno zapomnieć:

Od 1 października 2026 r. kryterium dochodowe wzrasta z 1209 zł do 1665 zł netto na osobę - to szansa dla rodzin, które wcześniej nie kwalifikowały się na świadczenie, a także na mniejszą kwotę obniżenia, gdy kryterium było przekraczane i działał mechanizm "złotówka za złotówkę".

- to szansa dla rodzin, które wcześniej nie kwalifikowały się na świadczenie, a także na mniejszą kwotę obniżenia, gdy kryterium było przekraczane i działał mechanizm "złotówka za złotówkę". Nie odpuszczaj wniosku, jeśli przekraczasz próg o niewiele - działa mechanizm "złotówka za złotówkę".

- działa mechanizm "złotówka za złotówkę". Złóż wniosek jak najwcześniej - najlepiej jeszcze w sierpniu, żeby dostać pieniądze już w październiku.