Dziecko potrzebuje pomocy, ale jej nie dostanie poza godzinami pracy opieki ani w weekend

Dziecko doznaje przemocy w rodzinie w piątek wieczorem. Policja interweniuje – ale pracownik socjalny nie odbiera telefonu, bo OPS jest już zamknięty do poniedziałku. W efekcie mały pokrzywdzony nie może zostać umieszczony u babci czy wujostwa. Trafia do placówki interwencyjnej. Takie sytuacje – jak wynika z ustaleń RPO – nie są w Polsce wyjątkiem. Pełnomocnik Rządu ds. Równości uznała je za niedopuszczalne i zaapelowała o pilne zmiany w organizacji pracy OPS.

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O tym przeczytasz poniżej: Poza godzinami pracy ośrodków pomocy społecznej pracownicy socjalni w wielu miejscach nie biorą udziału w interwencyjnym odbiorze dziecka – ofiary przemocy domowej

W efekcie dziecko po godzinach urzędowania OPS może trafić najczęściej tylko do placówki interwencyjnej, a nie do najbliższej rodziny (np. dziadków czy wujostwa)

Pełnomocnik Rządu ds. Równości Katarzyna Kotula uznała te praktyki za niedopuszczalne i wystąpiła do wojewódzkich koordynatorów rządowego programu przeciwdziałania przemocy

Rekomendowane rozwiązania to zmianowa praca OPS lub dyżury domowe pracowników socjalnych z użyciem urządzeń teleinformatycznych

Co mówi prawo o interwencji w sytuacji gdy dziecko wymaga pomocy?

Kluczowy jest art. 12a ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Przepis stanowi, że w razie zagrożenia życia lub zdrowia dziecka związku z przemocą domową pracownik socjalny zapewnia mu ochronę przez umieszczenie u niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej – dającej gwarancję bezpieczeństwa i opieki. Dopiero gdy takiej opcji nie ma – dziecko trafia do rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

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Ustawa wymaga też, by decyzja o odbiorze była podejmowana wspólnie przez trzy służby:

pracownika socjalnego,

funkcjonariusza Policji,

lekarza, ratownika medycznego lub pielęgniarki.

Ważne Ten potrójny mechanizm zabezpieczający – jak podkreśla Pełnomocnik Rządu ds. Równości – ma zapewnić interdyscyplinarną, wszechstronną ocenę sytuacji dziecka.

Co się dzieje w praktyce z dzieckiem, gdy potrzebuje pomocy pracownika socjalnego?

RPO przeanalizował sprawę na wniosek Prezesa Sądu Rejonowego w Chodzieży. Skierował pytania do czterech wybranych sądów okręgowych oraz do Komendanta Głównego Policji. Wnioski są niepokojące.

Problemy z realizacją procedury zgłosili prezesi kilku sądów rejonowych – m.in. w Chodzieży, Kartuzach, Kościerzynie, Stargardzie Gdańskim, Wejherowie i Sokółce. Najczęściej wskazywany problem to brak dyżurów pracowników socjalnych poza godzinami urzędowania OPS i odmowa udziału w procedurze umieszczenia dziecka u osoby najbliższej.

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Skrajny przykład podał Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim. Wskazał, że w większości podległych mu obszarów pracownicy socjalni w zasadzie nie uczestniczą w procedurze po godzinach pracy. Wyjątkiem są Gorzów Wielkopolski (zespół interwencyjny do godz. 20:00) i Kostrzyn nad Odrą (całodobowo). Pozytywnym przykładem są też Gliwice, gdzie pracownicy OPS pracują w trybie dyżurowym. To jednak nie jest standardem.

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Dziecko trafia do placówki zamiast do dziadków, bo brakuje pracownika socjalnego

Konsekwencja braku pracownika socjalnego jest bardzo konkretna. Policja, działając bez niego, nie ma prawnej możliwości umieszczenia dziecka u osoby najbliższej – bo to uprawnienie wynikające wyłącznie z art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Jedyna opcja to placówka opiekuńczo-wychowawcza o charakterze interwencyjnym (na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

RPO ujmuje to wprost:

"W przypadku ujawnienia zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą domową sytuacja dziecka jest zależna od pory ujawnienia przemocy – po godzinach pracy pracowników socjalnych dziecko może zostać umieszczone jedynie w placówce."

Ważne Tymczasem możliwość umieszczenia u babci, dziadka czy wujostwa ogranicza traumę dziecka i minimalizuje stres związany ze zmianą środowiska.

Policja: nie mamy nawet fotelików i pojazdów, żeby przewieźć dziecko. Musi jechać radiowozem jak jakiś przestępca

Komendant Główny Policji, odpowiadając na wystąpienie RPO, potwierdził skalę problemu. Przyznał, że policyjne interwencje bez pracowników socjalnych mają miejsce w całym kraju, głównie wieczorami, nocą i w dni wolne.

Powołał się na art. 72 Konstytucji RP (ochrona praw dziecka) jako podstawę samodzielnego działania funkcjonariuszy. Wskazał, że wiele gmin próbowało wprowadzić zmianowość lub dyżury pracowników socjalnych, ale w większości przypadków spotykało się z odmową.

Zwrócił też uwagę na kwestię techniczną: Policja nie ma pojazdów przystosowanych do przewozu dzieci ani fotelików samochodowych. Używanie zwykłych radiowozów do przewozu małoletnich może narazić ich na dodatkową traumę – a w razie kolizji na uszczerbek na zdrowiu.

Rząd reaguje: to niedopuszczalne, dziecko musi otrzymać pomoc o każdej porze od pracownika socjalnego

Sprawa trafiła ostatecznie do Pełnomocnik Rządu ds. Równości Katarzyny Kotuli. W odpowiedzi na wystąpienie RPO z 30 lipca 2026 r. wskazała jednoznacznie:

"Dla mnie, jako Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równości, niedopuszczalna jest zgoda na stosowanie przytoczonych w wystąpieniu praktyk."

Ważne Podkreśliła, że przesłanka czasowa – czyli koniec godzin pracy OPS – nie może usprawiedliwiać odstępowania od ustawowych procedur. "Bezpieczeństwo dziecka nie może być warunkowane godzinami pracy urzędu" - dodaje.

Konkretne rekomendacje dla samorządów - muszą zadbać o dostępność pracowników socjalnych całodobowo

W piśmie do wojewódzkich koordynatorów rządowego programu przeciwdziałania przemocy domowej z 2 lipca 2026 r. Pełnomocnik wskazała dwa konkretne rozwiązania, które mogą wprowadzić gminy:

Zmianowy tryb pracy w ośrodkach pomocy społecznej – tak by zapewnić ciągłość funkcjonowania. Dyżury domowe pracowników socjalnych z użyciem urządzeń teleinformatycznych – pracownik socjalny w nagłych przypadkach pozostaje w kontakcie z Policją i służbami medycznymi, gotowy do wspólnej realizacji zadania.

Ważne Katarzyna Kotula przypomniała też, że do pracowników socjalnych stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. Zgodnie z art. 42 ust. 2 tej ustawy, jeśli wymagają tego potrzeby jednostki, na polecenie przełożonego pracownik może wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych – także w porze nocnej, w niedziele i święta.

Skala zjawiska - jak wiele dzieci nie dostaje pomocy socjalnej ze względu na porę lub dni wolne pracowników OPS?

Choć problem ma poważny wymiar systemowy, dane pokazują, że interwencji z art. 12a ustawy nie ma na szczęście w ilościach masowych. To jednak wciąż są liczby znacznie ponad tysiąc rocznie. Departament ds. Równego Traktowania podał:

w 2023 r. zabezpieczono na podstawie art. 12a 1 663 dzieci,

zabezpieczono na podstawie art. 12a w 2024 r. (dane niepełne) – 1 865 dzieci.

Ważne Jak podkreśla Pełnomocnik: "W skali kraju nie są to dane nastręczające trudności oraz uniemożliwiające realizację tego zadania przez pracowników socjalnych". Innymi słowy – gminy stać na to, by zorganizować dyżury.

Czy pracownicy socjalni OPS-ów będą dostępni całodobowo dla dzieci?

Sprawa jest w toku. RPO poddał pod rozwagę Ministra Sprawiedliwości zainicjowanie zmian w przepisach, tak by interwencje odbywały się bez wątpliwości co do ich legalności. Ewentualnie – wprowadzenie zmian organizacyjnych.

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało sprawę do KPRM, skąd trafiła do Departamentu ds. Równego Traktowania. Ten – jak widać z pisma z 30 lipca 2026 r. – uznał praktyki za niedopuszczalne i zaapelował do wojewódzkich koordynatorów o działanie.

Ważne Dla samorządów oznacza to jasny sygnał: rząd oczekuje wprowadzenia dyżurów lub zmianowej pracy w OPS. Dla rodzin – że po ewentualnej interwencji dziecko trafi tam, gdzie powinno: do najbliższych, którzy dają gwarancję bezpieczeństwa.

Interwencje pracowników socjalnych OPS w sprawach dzieci - pytania i odpowiedzi (FAQ)

Co mówi art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w kwestii dzieci i dlaczego jest ważny?

Nakazuje, by w razie zagrożenia życia lub zdrowia dziecka pracownik socjalny umieścił je u niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej. Decyzja musi być podjęta wspólnie z policjantem oraz przedstawicielem służb medycznych.

Dlaczego dziecko trafia do placówki, a nie do dziadków?

Bo tylko procedura z art. 12a daje możliwość umieszczenia u osoby najbliższej. Policja bez pracownika socjalnego może działać jedynie na podstawie przepisów o pieczy zastępczej – a te przewidują wyłącznie placówkę interwencyjną.

Czy pracownik socjalny musi pełnić dyżur?

Przepisy prawa nie nakładają wprost takiego obowiązku. Ale zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych może być zobowiązany do pracy w godzinach nadliczbowych, także w nocy i w weekendy. Może także pełnić dyżur telefoniczny i reagować w razie potrzeby na konkretne wezwanie.

Ile dzieci rocznie jest zabezpieczanych w tej procedurze i jaka jest skala problemu?

W 2023 r. – 1 663 dzieci. W 2024 r. (dane wstępne) – 1 865 dzieci.

Kto powinien wprowadzić dyżury w OPS lub pracę zmianową?

Samorządy i ich jednostki organizcyjne – w drodze aktów prawa miejscowego i zapisów w umowach o pracę pracowników oraz regulaminach.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich