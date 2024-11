Kup teraz, zapłać później. Korzystasz z tej metody płatności, sprawdź jakich pułapek unikać

Kupujesz teraz, a płacisz później? Sprawdź, którzy dostawcy usługi BNPL zaraportują cię do BIK-u, co może obniżyć wiarygodność finansową a nawet utrudnić zawieranie poważnych umów. Można tego uniknąć, decydując się na zmianę instytucji rozliczeniowej w trakcie finalizowania zakupu.

Zakupy online stały się integralną częścią codziennych nawyków wielu Polaków. Wraz z rozwojem e-commerce rośnie także popularność płatności odroczonych, które oferują klientom większą swobodę zakupową.

Należy jednak pamiętać, że u większości, choć nie u wszystkich, podmiotów dających dostęp do takiej metody płatności odroczone mają charakter kredytu konsumenckiego.

Korzystając z usług firm, działających w takim modelu, należy mieć świadomość, że mają one obowiązek raportować transakcje do Biura Informacji Kredytowej, a w przypadku ich nieuregulowania, powoduje to obniżenie zdolności do spłaty zobowiązań finansowych.

Pułapka płatności odroczonych: dziś kupują, a jutro… lądują w BIK-u na czerwono

Kup teraz, zapłać później – BNPL, staje się coraz bardziej cenionym rozwiązaniem na polskim rynku. Dokonywanie zakupów online i przesunięcie terminu spłaty na dogodniejszy moment, to dzięki płatnościom odroczonym szansa na odciążenie finansów i lepsze zarządzanie budżetem.

Jednak w pogoni za wygodniejszym regulowaniem należności oraz potrzebą maksymalnego uproszczenia procesu płatności, polscy konsumenci mogą wpaść w pułapkę, która będzie ich wiele kosztować.

Na rynku istnieje sporo firm dających możliwość zapłaty za zakupione produkty lub usługi w modelu płatności odroczonych. Wiele z nich, oferując tego typu rozwiązanie, działa jednak na zasadach kredytu konsumenckiego. Oznacza to, że gdy użytkownik nie spłaci zobowiązania na czas, zostaje wpisany do Biura Informacji Kredytowej (BIK), co może negatywnie wpłynąć na jego zdolność kredytową, ale nie tylko.

Niski scoring w BIK przysparza również problemów m.in. z wynajmem mieszkania czy podpisaniem umowy na abonament z operatorem komórkowym.

Osoby, które często korzystają z płatności odroczonych oferowanych przez dostawców działających na zasadach kredytu konsumenckiego, mogą narazić się więc na obniżenie zdolności kredytowej i trudności finansowe.

Aby tego uniknąć, kluczowe jest zatem, by konsumenci nie tylko byli świadomi, na jakich warunkach funkcjonują tego typu rozwiązania, ale również, aby z rozwagą wybierali dostawcę samej metody.

Nie każda płatność odroczona to kredyt konsumencki

Podmioty działające w modelu BNPL (ang. Buy Now, Pay Later), które przekazują informacje o Twoich transakcjach do BIK-u to m.in. PayPo, Twisto, PragmaPay czy BLIK Płacę Później.

Oznacza to, że każdorazowo po dokonaniu zakupów i skorzystaniu z oferowanej przez te firmy metody płatności odroczonych, do Biura Informacji Kredytowej zostanie przesłany raport o aktywności kupującego.

Co więcej, w przypadku niespłacenia należności na czas, naraża się on na budowanie negatywnej historii kredytowej.

Z kolei dostawcy płatności odroczonych, tacy jak Klarna nie podlegają ustawie o kredycie konsumenckim i funkcjonują na rynku na zasadzie usługi finansowej, co oznacza, że nie raportują transakcji zakupowych na zasadzie BNPL do BIK-u. Tym samym, korzystanie z formy płatności kup teraz, zapłać później od takich dostawców pozwala konsumentom na uregulowanie należności za zakupy, bez obawy o konsekwencje związane z ich negatywną oceną wiarygodności finansowej.

Zakupy z odroczoną płatnością: jakich pułapek unikać

Według raportu „Shopping Pulse” przygotowanego przez Klarnę, aż 60 proc. Polaków twierdzi, że potrafi dobrze zorganizować swoje finanse, ale tylko 45 proc. z nich rzeczywiście korzysta z technologicznych narzędzi wspierających ich kontrolowanie.

Tymczasem, to właśnie innowacyjne rozwiązania oraz firmy, które je proponują, pozwalają nie tylko na lepsze planowanie, ale również na szybsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe.

Transparentność firm świadczących usługi z zakresu BNPL pozwala konsumentom świadomie zarządzać swoimi zobowiązaniami.

Zanim dokonamy wyboru podmiotu, który zapewni nam możliwość zakupów z odroczonym terminem spłaty, warto zwrócić uwagę, jakie warunki są przedstawiane, jeszcze zanim dokonamy zamówienia.

Jakie są ewentualne opłaty za opóźnienia w płatnościach, jakie limity na odroczenia oraz czy jest możliwość podziału płatności na raty.

Wybierając odpowiedzialne i przejrzyste modele płatności odroczonych, konsumenci mogą wtedy skutecznie zarządzać swoim budżetem, jednocześnie unikając zadłużenia.