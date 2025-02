Zakupy ze smartfonem: starsi dla wygody, najmłodsi z nawyku. Kto i co kupuje teraz poprzez aplikacje mobilne

Aplikacje zakupowe w smartfonach ułatwiają robienie zakupów konsumentom w różnym wieku, choć nieco inne są motywy skłaniające różne osoby do wydawania pieniędzy w taki sposób. Poza wygodą i łatwością ważne znaczenie ma kategoria produktów kupowanych najchętniej online.

Dynamiczny wzrost zakupów mobilnych obejmuje wszystkie pokolenia – wynika z danych przedstawionych przez Klarnę, Jako wiodąca platforma elastycznych płatności i zakupów, Klarna odnotowała wzrost zainteresowania swoją aplikacją, przy czym konsumenci w każdym wieku doceniają wygodę i korzyści płynące z handlu mobilnego.

Wygoda to argument nie do odrzucenia, zwłaszcza dla seniorów

Szczególnie imponujące wyniki odnotowali nabywcy wchodzący w wiek seniorski – tak zwani baby boomers, którzy szybko przystosowali się do m-commerce, zwiększając częstotliwość swoich zakupów przez aplikację Klarna o 120 proc. rok do roku.

To pokazuje, że handel mobilny przestał być domeną wyłącznie młodszych pokoleń. Ekspertka Klarny wyjaśnia, jak różne generacje modelują mobilne doświadczenia zakupowe.

W odpowiedzi na rosnącą popularność zakupów przez smartfony, Klarna przeanalizowała zachowania użytkowników korzystających z jej aplikacji mobilnej. W ujęciu rok do roku (2023 vs 2024), w IV kwartale częstotliwość dokonywanych zamówień łącznie u wszystkich pokoleń wzrosła ponad dwukrotnie, a ich liczba zwiększyła się czterokrotnie.

Zakupy przez smartfona: starsze pokolenia przodują w zakupach domowych

Dane Klarny wskazują, że największy wzrost zamówień rok do roku odnotowano wśród najstarszego pokolenia, baby boomers (+308 proc.) oraz pokolenia X (+281 proc.).

Chociaż produkty do domu i ogrodu dominowały w zakupach wszystkich pokoleń, najstarsi użytkownicy Klarny (powyżej 61 lat) kupowali najwięcej, wyróżniając się aż 13-krotnym wzrostem liczby zamówień rok do roku właśnie w tej kategorii. Pokolenie X również pokazało swoją siłę nabywczą, zajmując drugie miejsce pod względem ogólnego wzrostu zamówień (+423 proc. rdr). Zainteresowaniem cieszyły się także ubrania i buty, na które suma wydatków rdr. zwiększyła się blisko 5-krotnie wśród baby boomers oraz ponad 4-krotnie wśród osób z pokolenia X.

– Obserwujemy, że starsze pokolenia czują się coraz bardziej swobodnie w przestrzeni zakupów cyfrowych, doceniając ich kluczowe zalety, jak szybkość, wygodę i elastyczne opcje płatności – powiedziała Aleksandra Ippohorska-Lenkiewicz, CEE Klarna Media Manager.

– Szczególne znaczenia ma dla nich także personalizacja. Indywidualnie dobrane oferty, rekomendacje oparte na wcześniejszych zakupach, a także zniżki i programy lojalnościowe sprawiają, że zakupy w aplikacji stają się nie tylko łatwe, ale i precyzyjnie dopasowane do ich preferencji. Wraz z ponad 10 tys. partnerów, w tym takimi jak Zalando czy eObuwie, Klarna redefiniuje sposób, w jaki Polacy dokonują zamówień, oferując płynne i inteligentniejsze doświadczenia zakupowe – dodała Aleksandra Ippohorska-Lenkiewicz.

Smartfon i zakupy: mobilne zakupy młodszych konsumentów – z pokolenia X

Konsumenci z pokolenia X przodowali w zakupach produktów zdrowotnych i kosmetycznych, odnotowując największe wzrosty zarówno w wolumenie zamówień (+73 proc. ) jak i wydatkach (+78%).

Może to wynikać z rosnącej świadomości wobec znaczenia zdrowia w tej grupie wiekowej oraz chęci inwestowania w produkty wspierające dobre samopoczucie.

Pod względem wydatków, wśród osób z tego pokolenia w wieku 55-60 lat dominowała biżuteria (+140 proc. rdr.).

– Z kolei najmłodsze pokolenie wykazało szczególne zainteresowanie kategorią sport i rekreacja, podczas gdy millenialsi znacząco zwiększyli wydatki w kategorii rozrywka, gdzie liczba zakupów wzrosła dziewięciokrotnie – wyjaśniła Aleksandra Ippohorska-Lenkiewicz.

Smartfon i zakupy: mężczyźni przodują w mobilnych wydatkach na dom i ogród

Dane Klarny wskazują także na różnice w zachowaniach zakupowych w aplikacji mobilnej w zależności od płci konsumentów.

Wydatki kobiet i mężczyzn na odzież i obuwie rosły w podobnym tempie rok do roku (+421 proc. vs. +424 proc.), jednak w kategorii dom i ogród mężczyźni złożyli więcej zamówień rok do roku niż kobiety (+525 proc. vs. +467 proc.).

Szybki rozwój m-commerce w Polsce, z Klarną na czele, zmienia sposób, w jaki konsumenci w każdym wieku robią zakupy online.

Opcje płatności i narzędzia zarządzania finansami oferowane przez markę czynią ją preferowanym wyborem dla Polaków poszukujących wygodnych, elastycznych i inteligentniejszych opcji płatności.

Dane Klarny sugerują, że starsi użytkownicy coraz częściej eksplorują zakupy mobilne, doceniając ich wygodę i korzyści finansowe, takie jak zniżki i cashback. Wzrost w kategoriach związanych z domem, zdrowiem i rekreacją wskazuje, że konsumenci coraz częściej postrzegają zakupy online nie tylko jako narzędzie oszczędzające czas, ale jako sposób na dostęp do produktów poprawiających jakość życia.

Dowodzi to, że przyszłość handlu mobilnego poprzez aplikacje będzie kształtowana przez różnorodne potrzeby użytkowników, niezależnie od wieku.