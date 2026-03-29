Niedziela handlowa 29 marca 2026. Czy dzisiaj sklepy są otwarte?

Planujesz duże zakupy przed Wielkanocą? Mamy dobrą wiadomość: 29 marca 2026 roku to niedziela handlowa. Tego dnia supermarkety i galerie handlowe będą otwarte dla wszystkich klientów. To jedna z niewielu okazji w roku, by spokojnie uzupełnić zapasy przed nadchodzącymi świętami. Sprawdź godziny otwarcia i dowiedz się, kiedy jeszcze w 2026 roku zrobisz zakupy w niedzielę.

Niedziela handlowa 29 marca 2026 roku. Czy dzisiaj zrobimy zakupy?

W Polsce w 2026 roku przewidziano siedem niedziel handlowych, czyli dni, w które większość sklepów i galerii handlowych jest otwarta mimo ogólnego zakazu handlu. Warto pamiętać, że za złamanie przepisów o ograniczeniu handlu grożą wysokie kary finansowe, dlatego sieci handlowe rygorystycznie przestrzegają wyznaczonego harmonogramu.

Czy 29 marca 2026 roku jest niedziela handlowa?

Tak, 29 marca 2026 roku to niedziela handlowa. Jest to jedna z najważniejszych dat w handlowym kalendarzu, ponieważ wypada na tydzień przed Wielkanocą (Niedziela Palmowa). Dzięki temu klienci mogą bez przeszkód zrobić większe zakupy spożywcze i domowe w dużych marketach, dyskontach (takich jak Biedronka, Lidl, Dino czy Auchan) oraz w galeriach handlowych. To doskonała okazja, aby uniknąć kolejek, które zazwyczaj pojawiają się w Wielki Tydzień. Następna szansa na niedzielne zakupy pojawi się dopiero pod koniec kwietnia.

Godziny otwarcia sklepów 29 marca 2026

Większość supermarketów i dyskontów (takich jak Biedronka, Lidl, Kaufland czy Netto) w niedzielę handlową pracuje w standardowych godzinach, najczęściej od 8:00 do 20:00 lub 21:00. Niektóre sieci, spodziewając się zwiększonego ruchu przed Wielkanocą, mogą zdecydować o wydłużeniu pracy wybranych placówek nawet do godziny 22:00 lub 23:00. Z kolei galerie handlowe zazwyczaj otwierają się o 10:00 i kończą pracę o 20:00. Warto sprawdzić godziny otwarcia konkretnego sklepu w aplikacji mobilnej danej sieci, aby uniknąć rozczarowania pod drzwiami.

Gdzie zrobimy zakupy, jeśli przegapimy niedzielę handlową?

Choć 29 marca sklepy są otwarte, warto pamiętać, że w niedziele niehandlowe zakaz nie dotyczy wszystkich placówek. Zawsze otwarte pozostają m.in.:

stacje paliw,

apteki i punkty apteczne,

kwiaciarnie oraz piekarnie, cukiernie i lodziarnie,

placówki pocztowe,

sklepy, w których za ladą stanie osobiście właściciel (np. wybrane sklepy sieci Żabka czy Carrefour Express),

placówki handlowe w hotelach oraz obiektach kultury i sportu.

Uwaga na Wielką Sobotę - zakupy tylko do południa

Planując przedświąteczne sprawunki, należy pamiętać, że dzisiejsza niedziela (29 marca) to ostatnia okazja na spokojne, całodniowe zakupy. W przyszłą sobotę, 4 kwietnia 2026 (Wielka Sobota), handel w Polsce podlega dodatkowym restrykcjom. Zgodnie z prawem, sklepy mogą być otwarte maksymalnie do godziny 14:00. Po tej godzinie większość marketów zostanie zamknięta, a pracownicy udadzą się na przerwę świąteczną, która potrwa aż do wtorku rano.

Harmonogram niedziel handlowych w 2026 roku

Zgodnie z ustawą, w 2026 roku handel będzie dozwolony w siedem niedziel:

25 stycznia,

29 marca (dzisiaj),

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

Podsumowując, dzisiejsza niedziela, 29 marca 2026, jest dniem handlowym. Wszystkie większe sklepy i centra handlowe pracują w standardowych godzinach, ułatwiając przygotowania do nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

