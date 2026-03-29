Niedziela handlowa 29 marca 2026. Czy dzisiaj sklepy są otwarte?

Niedziela handlowa 29 marca 2026. Czy dzisiaj sklepy są otwarte?

29 marca 2026, 06:00
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
niedziela handlowa, sklep, zakupy
Niedziela handlowa 29 marca 2026. Czy dzisiaj sklepy są otwarte?
Planujesz duże zakupy przed Wielkanocą? Mamy dobrą wiadomość: 29 marca 2026 roku to niedziela handlowa. Tego dnia supermarkety i galerie handlowe będą otwarte dla wszystkich klientów. To jedna z niewielu okazji w roku, by spokojnie uzupełnić zapasy przed nadchodzącymi świętami. Sprawdź godziny otwarcia i dowiedz się, kiedy jeszcze w 2026 roku zrobisz zakupy w niedzielę.

Niedziela handlowa 29 marca 2026 roku. Czy dzisiaj zrobimy zakupy?

W Polsce w 2026 roku przewidziano siedem niedziel handlowych, czyli dni, w które większość sklepów i galerii handlowych jest otwarta mimo ogólnego zakazu handlu. Warto pamiętać, że za złamanie przepisów o ograniczeniu handlu grożą wysokie kary finansowe, dlatego sieci handlowe rygorystycznie przestrzegają wyznaczonego harmonogramu.

Czy 29 marca 2026 roku jest niedziela handlowa?

Tak, 29 marca 2026 roku to niedziela handlowa. Jest to jedna z najważniejszych dat w handlowym kalendarzu, ponieważ wypada na tydzień przed Wielkanocą (Niedziela Palmowa). Dzięki temu klienci mogą bez przeszkód zrobić większe zakupy spożywcze i domowe w dużych marketach, dyskontach (takich jak Biedronka, Lidl, Dino czy Auchan) oraz w galeriach handlowych. To doskonała okazja, aby uniknąć kolejek, które zazwyczaj pojawiają się w Wielki Tydzień. Następna szansa na niedzielne zakupy pojawi się dopiero pod koniec kwietnia.

Godziny otwarcia sklepów 29 marca 2026

Większość supermarketów i dyskontów (takich jak Biedronka, Lidl, Kaufland czy Netto) w niedzielę handlową pracuje w standardowych godzinach, najczęściej od 8:00 do 20:00 lub 21:00. Niektóre sieci, spodziewając się zwiększonego ruchu przed Wielkanocą, mogą zdecydować o wydłużeniu pracy wybranych placówek nawet do godziny 22:00 lub 23:00. Z kolei galerie handlowe zazwyczaj otwierają się o 10:00 i kończą pracę o 20:00. Warto sprawdzić godziny otwarcia konkretnego sklepu w aplikacji mobilnej danej sieci, aby uniknąć rozczarowania pod drzwiami.

Gdzie zrobimy zakupy, jeśli przegapimy niedzielę handlową?

Choć 29 marca sklepy są otwarte, warto pamiętać, że w niedziele niehandlowe zakaz nie dotyczy wszystkich placówek. Zawsze otwarte pozostają m.in.:

  • stacje paliw,
  • apteki i punkty apteczne,
  • kwiaciarnie oraz piekarnie, cukiernie i lodziarnie,
  • placówki pocztowe,
  • sklepy, w których za ladą stanie osobiście właściciel (np. wybrane sklepy sieci Żabka czy Carrefour Express),
  • placówki handlowe w hotelach oraz obiektach kultury i sportu.

Uwaga na Wielką Sobotę - zakupy tylko do południa

Planując przedświąteczne sprawunki, należy pamiętać, że dzisiejsza niedziela (29 marca) to ostatnia okazja na spokojne, całodniowe zakupy. W przyszłą sobotę, 4 kwietnia 2026 (Wielka Sobota), handel w Polsce podlega dodatkowym restrykcjom. Zgodnie z prawem, sklepy mogą być otwarte maksymalnie do godziny 14:00. Po tej godzinie większość marketów zostanie zamknięta, a pracownicy udadzą się na przerwę świąteczną, która potrwa aż do wtorku rano.

Harmonogram niedziel handlowych w 2026 roku

Zgodnie z ustawą, w 2026 roku handel będzie dozwolony w siedem niedziel:

  • 25 stycznia,
  • 29 marca (dzisiaj),
  • 26 kwietnia,
  • 28 czerwca,
  • 30 sierpnia,
  • 13 grudnia,
  • 20 grudnia.

Podsumowując, dzisiejsza niedziela, 29 marca 2026, jest dniem handlowym. Wszystkie większe sklepy i centra handlowe pracują w standardowych godzinach, ułatwiając przygotowania do nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy 29 marca 2026 to niedziela handlowa i czy sklepy są otwarte?

Tak, 29 marca 2026 roku to niedziela handlowa. Supermarkety, dyskonty (Biedronka, Lidl, Dino, Auchan) i galerie handlowe są otwarte.

Jakie są godziny otwarcia sklepów w niedzielę handlową 29 marca 2026?

Większość supermarketów i dyskontów działa 8:00–20:00 lub 21:00, część nawet do 22:00–23:00. Galerie handlowe zwykle 10:00–20:00. Warto sprawdzić godziny w aplikacji danej sieci.

Gdzie zrobimy zakupy w niedziele niehandlowe w Polsce w 2026 roku?

W niedziele niehandlowe otwarte są m.in. stacje paliw, apteki i punkty apteczne, kwiaciarnie, piekarnie, cukiernie i lodziarnie, placówki pocztowe, sklepy, w których za ladą stoi osobiście właściciel (np. wybrane Żabka czy Carrefour Express) oraz placówki w hotelach i obiektach kultury i sportu.

Jakie zasady handlu obowiązują w Wielką Sobotę 4 kwietnia 2026 w Polsce?

W Wielką Sobotę, 4 kwietnia 2026, sklepy mogą być otwarte maksymalnie do 14:00. Po tej godzinie większość marketów będzie zamknięta, a przerwa świąteczna potrwa do wtorku rano.

Jaki jest harmonogram niedziel handlowych w 2026 roku w Polsce?

W 2026 roku handel będzie dozwolony w siedem niedziel: 25 stycznia, 29 marca, 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 13 grudnia, 20 grudnia.

Powiązane
Zasiłek rodzinny 2026. Ile wynosi i komu przysługuje? Zobacz nowe kwoty i progi dochodowe
Zasiłek rodzinny 2026. Ile wynosi i komu przysługuje? Zobacz nowe kwoty i progi dochodowe
Emerytura bez stażu pracy? Tak, to możliwe. Sprawdź, czy masz prawo do świadczenia z ZUS
Emerytura bez stażu pracy? Tak, to możliwe. Sprawdź, czy masz prawo do świadczenia z ZUS
Wyższa emerytura bez wychodzenia z domu. Jak złożyć wniosek ERPO przez internet?
Wyższa emerytura bez wychodzenia z domu. Jak złożyć wniosek ERPO przez internet?
Skarbówka zabrała głos w sprawie darowizny od ojca. Ta interpretacja zmienia spojrzenie na pieniądze z zagranicy i obowiązki podatkowe w Polsce
28 mar 2026

Darowizna od najbliższej rodziny, przekazana za granicą i w gotówce, może wydawać się prostą sprawą, ale gdy w grę wchodzi skarbówka, pojawia się szereg pytań. Czy takie pieniądze trzeba rozliczyć w Polsce? Czy mogą zostać uznane za przychód i objęte PIT? Najnowsza interpretacja pokazuje, jak jeden szczegół – miejsce zamieszkania podatnika – może całkowicie zmienić sytuację i przesądzić o braku podatku.
Świadczenie pielęgnacyjne ponownie dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami, ale – wniosek tylko do 27 kwietnia 2026 r. [PODSTAWA PRAWNA WNIOSKU]
28 mar 2026

Do 31 grudnia 2023 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało również opiekunom dorosłych osób z niepełnosprawnościami, ale jednym z warunków była rezygnacja przez nich z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. W wyroku z dnia 25 marca 2026 r. Trybunał Konstytucyjny uznał powyższą przesłanką za niegodną z Konstytucją, w związku z czym – istnieje teraz możliwość wznowienia postępowań w sprawie świadczenia, w których doszło do odmowy jego przyznania w oparciu o ww. niekonstytucyjny przepis. I o ww. wznowienie (i wypłatę świadczenia) mogą starać się nie tylko rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych dzieci, ale również – opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Na wystąpienie z wnioskiem jest jednak niewiele czasu.
KSeF zmieni wszystko. Ekspert ostrzega: jeden błąd w fakturze może drogo kosztować firmę
28 mar 2026

Cyfrowa rewolucja w księgowości przyspiesza, ale wraz z nią rośnie ryzyko. W erze KSeF i e-Ksiąg kluczowe staje się jedno: jakość danych. Bez rzetelnej weryfikacji faktur przedsiębiorcy mogą narazić się na poważne konsekwencje finansowe i prawne.
Mediacje w sprawach medycznych. Jak chronić reputację, czas i budżet placówki?
28 mar 2026

W dzisiejszych realiach mediacja w sporach medycznych to coś więcej niż tylko sposób na cięcie kosztów czy oszczędność czasu. To przede wszystkim szansa na odzyskanie nici porozumienia między pacjentem a lekarzem w momentach, gdy zaufanie będące fundamentem w tej relacji zostało już nadszarpnięte.

REKLAMA

Podwyżkowy armagedon. Od 1 kwietnia idą w górę opłaty za wywóz śmieci. Już wiadomo o ile wzrosną miesięczne rachunki
28 mar 2026

To już fala podwyżek. Domowe budżety demolują coraz wyższe opłaty za prąd, gaz, coraz więcej trzeba płacić za żywność… teraz są kolejne złe wieści. Od kwietnia mieszkańców wielu polskich miast dotknie wzrost opłat za wywóz śmieci. I nic nie wskazuje na to, to chwilowy trend. Samorządy tłumaczą podwyżki nie tylko inflacją, kosztami transportu czy energii, ale też zmianami systemowymi, które wpływają na cały rynek odpadów. Jednym z nich jest system kaucyjny, który – jak przekonują urzędnicy – zmienia ekonomię gospodarki odpadami.
Podatek od deszczu: zapłać, odwołaj się, oszczędź
28 mar 2026

Każdy właściciel nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m², której więcej niż 70 proc. terenu jest trwale uszczelnione, musi uiszczać opłatę retencyjną. Obowiązek ten wynika wprost z ustawy Prawo wodne i egzekwują go gminy - często z błędami. Dobra wiadomość jest taka, że prawo daje możliwość skutecznego odwołania się od nienależnie nałożonej lub zawyżonej opłaty, a odpowiednia inwestycja w retencję może obniżyć obciążenie nawet dziesięciokrotnie.
Zapłacił z majątku wspólnego, a i tak musi oddać ulgę termomodernizacyjną. Interpretacja KIS zaskoczy wielu małżonków!
28 mar 2026

Małżonek, który w chwili złożenia zeznania podatkowego nie figurował w księdze wieczystej jako właściciel lub współwłaściciel domu, nie może skorzystać z odliczenia wydatków termomodernizacyjnych - nawet jeśli inwestycję sfinansował z majątku wspólnego. Tak orzekł Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 27 marca 2026 r.
Oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych - koniec marca 2026 [Ranking - tabela]
27 mar 2026

W marcu 2026 r. przybyło wiele złych informacji dla osób oszczędzających. Inflacja spowodowana konfliktem na Bliskim Wschodzie już zaczyna drenować nasze portfele, a żeby tego było mało w marcu oprocentowanie lokat dalej wyraźnie spadało. Niższe oprocentowanie detalicznych obligacji skarbowych w kwietniu zapowiedział już też Minister Finansów. Nawet wobec ogłoszonego przez rząd programu interwencyjnego (tzw. „CPN”) oszczędzający mogą mieć mieszane uczucia - pisze Bartosz Turek.

REKLAMA

Jawność płac: rewolucja czy krok w dobrą stronę? [Gość Infor.pl]
27 mar 2026

Od kilku miesięcy temat jawności wynagrodzeń budzi sporo emocji. Jedni mówią o nadchodzącej rewolucji na rynku pracy, inni widzą w tym raczej naturalną zmianę. Jak będzie naprawdę? Wiele wskazuje na to, że czeka nas raczej ewolucja, choć dla części firm może ona oznaczać poważne przetasowania.
Niewykorzystane talenty na rynku pracy. Dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami?
27 mar 2026

W firmach, często brakuje odpowiedniego zarządzania rekrutacją i zasobami ludzkimi, a także wiedzy o korzyściach finansowych. Z tego powodu nie wszystkie działy HR wiedzą o potencjalnych korzyściach, wynikających z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.
