REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Łapówki w Polsce. Ilu Polaków przyznaje się do ich dawania? [BADANIE]

Łapówki w Polsce. Ilu Polaków przyznaje się do ich dawania? [BADANIE]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 lutego 2026, 13:14
Mężczyzna dający łapówkę
Łapówki w Polsce. Ilu Polaków przyznaje się do ich dawania? [BADANIE]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Choć 53 proc. Polaków uznaje łapówkarstwo za całkowicie nieakceptowalne, to 10 proc. przyznaje się do wręczania ich z własnej inicjatywy, a 20 proc. spotkało się z sugestią, że sprawę należy „opłacić” - wynika z badania na zlecenie BIG InfoMonitor.

Walka z korupcją: Ponad połowa Polaków odrzuca łapówki

BIG InfoMonitor poinformował, że w poniedziałek obchodzimy ogólnopolski dzień bez łapówki. Zdaniem autorów badania, choć ponad połowa Polaków uznaje oferowanie lub przyjmowanie dodatkowych gratyfikacji za całkowicie nieakceptowalne, to wynik ten jest daleki od optymizmu. „Oznacza, że niemal co drugi Polak nie ocenia takich działań jednoznacznie negatywnie i stygmatyzująco” - zauważyli.

REKLAMA

REKLAMA

Inicjatywa "z góry". kto najczęściej oczekuje gratyfikacji?

Ich zdaniem, korupcja, choć doświadczenia łapówkarskie Polaków nie mają charakteru masowego, to „ich destrukcyjny wpływ na kapitał społeczny jest ogromny”. „Drugą stroną tego zjawiska są sytuacje, w których inicjatywa nie wychodzi bezpośrednio od obywatela. Około 20 proc. respondentów deklaruje, że znalazło się w sytuacji, w której to urzędnik, lekarz lub inna osoba dała im do zrozumienia, że oczekuje dodatkowej gratyfikacji” - wskazali.

Kobiety bardziej przeciwni łapówkom, mężczyźni częściej je wręczają

Z badania BIG InfoMonitor wynika też, że kobiety częściej deklarują jednoznaczny sprzeciw wobec łapówkarstwa praktyk - blisko 59 proc. z nich uznaje je za całkowicie nieakceptowalne wobec 47 proc. mężczyzn. Zdaniem autorów może to wskazywać, że dla części mężczyzn „większe znaczenie ma skuteczność i szybkość załatwienia sprawy niż kwestie moralne”.

Dodatkowo mężczyźni niemal dwukrotnie częściej niż kobiety przyznają, że zdarzyło im się wyjść z inicjatywą wręczenia dodatkowej gratyfikacji. „Kobiety z kolei, nawet jeśli znajdują się w sytuacjach presji, częściej postrzegają takie działania jako naruszenie zasad niezależnie od okoliczności” - dodali autorzy.

REKLAMA

Starsi Polacy częściej wręczają łapówki

Różnice widać też w podziale na wiek, w grupie osób powyżej 45. roku życia deklaracje dotyczące inicjowania dodatkowych gratyfikacji pojawiają się niemal dwukrotnie częściej niż wśród młodszych respondentów. Jednak najwyższy odsetek takich wskazań dotyczy osób powyżej 55. roku życia. „Może to wynikać z utrwalonych wzorców działania oraz doświadczeń z czasów PRL, gdy gratyfikacje były powszechnie akceptowanym elementem relacji” - ocenili autorzy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Główne motywacje za łapówkami

Badani pytani o motywacje stojące za wręczaniem łapówek ocenili, że to przede wszystkim „cwaniactwo” (40 proc.), rozumiane jako styl funkcjonowania oparty na poszukiwaniu oszczędności za wszelką cenę oraz negatywne wzorce płynące „z góry” (31 proc.). W przypadku bezpośredniego oferowania łapówek, kluczowa okazuje się chęć szybszego i skuteczniejszego załatwienia sprawy (23 proc.).

Badanie zrealizował Quality Watch na próbie 1090 osób w czerwcu 2025 r.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Dorabianie do wcześniejszej emerytury i renty: od najbliższej niedzieli wyższe limity
Dorabianie do wcześniejszej emerytury i renty: od najbliższej niedzieli wyższe limity
Już nie tylko 800 plus. Co miesiąc można dostać 1500 złotych na dziecko. Nie wszyscy rodzice wiedzą o tym dodatkowym świadczeniu. Trzeba spełnić tylko jeden warunek
Już nie tylko 800 plus. Co miesiąc można dostać 1500 złotych na dziecko. Nie wszyscy rodzice wiedzą o tym dodatkowym świadczeniu. Trzeba spełnić tylko jeden warunek
Polacy oszczędzają coraz więcej. Najnowsze dane robią wrażenie
Polacy oszczędzają coraz więcej. Najnowsze dane robią wrażenie
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
Tylko 11% Polaków nie ma problemów finansowych? Odkrywamy, co naprawdę kryje się za ich budżetami
23 lut 2026

Choć wiele osób sądzi, że problemy z pieniędzmi dotyczą głównie niskich zarobków, najnowszy raport pokazuje coś zupełnie innego. Wysokie koszty życia, nieprzewidziane wydatki i stagnacja wynagrodzeń to tylko część historii – okazuje się, że także dobrze zarabiający Polacy często mają trudności z terminową spłatą zobowiązań. Money Management Index i Financial Personas ujawniają, jak naprawdę wygląda kondycja finansowa konsumentów i co decyduje o ich odporności ekonomicznej.
Rok 2026 sprzyja kredytobiorcom: spadające stopy i nowe szanse na własne „M”
23 lut 2026

Rok 2026 przynosi długo wyczekiwane zmiany dla osób planujących zakup mieszkania. Po latach historycznie wysokiego oprocentowania kredytów, stopy procentowe zaczynają spadać, a banki znów chętniej przyznają finansowanie mieszkaniowe. Jednocześnie najnowsze dane z European Consumer Payment Report autorstwa Intrum pokazują, że coraz więcej gospodarstw domowych w Europie musi godzić marzenia o własnym „M” z rosnącą presją na budżet. Czy warto zaciągnąć kredyt już teraz, czy poczekać? Odpowiedź zależy od indywidualnej sytuacji finansowej, choć dane wskazują na wyraźną poprawę warunków kredytowania.
JSW może odetchnąć z ulgą. Jest zgoda ZUS na raty i odroczenie składek
23 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodził się na rozłożenie na 11 rat i odroczenie spłaty przez JSW składek za okres od maja do października 2025 roku - poinformowała węglowa spółka w raporcie bieżącym. Większość z nich ma zostać spłacona do końca 2026 r.
Wiatraki: kto zapłaci za demontaż po 25-30 latach pracy turbiny wiatrowej? Czy to będzie problem gminy?
23 lut 2026

Wiatraki: kto zapłaci za demontaż po 25-30 latach pracy turbiny wiatrowej? Czy to będzie problem gminy lub właściciela gruntu, na którym stoi wiatrak? Jakie są przepisy?

REKLAMA

Rozliczenie PIT przez freelancera w 2026 r. krok po kroku. Jak można obniżyć podatek? [zlecenie, działalność nierejestrowana, działalność gospodarcza]
23 lut 2026

Jak krok po kroku freelancer może rozliczyć PIT w 2026 r. (zlecenie, działalność nierejestrowana, działalność gospodarcza)? Jak można obniżyć podatek? Do kiedy należy rozliczyć PIT?
Wysokie koszty energii zabijają polskie firmy - jest 3 razy drożej niż w USA. Powód: błędna zasada polityki klimatycznej UE
23 lut 2026

Polski przemysł stoi przed bezprecedensowym kryzysem konkurencyjności. Średnia cena energii elektrycznej osiągnęła w kraju poziom 205 EUR/MWh, podczas gdy w USA wynosi on jedynie 75 EUR/MWh, a w Chinach 82 EUR/MWh. Prawie trzykrotna różnica względem amerykańskiego to fundamentalne zagrożenie dla przetrwania polskich przedsiębiorstw. Te i inne problemy omówione zostaną podczas premiery raportu Fundacji ETIC, która odbędzie się w Warszawie na specjalnym wydarzeniu już 24 lutego.

Od 23 lutego 2026 r. 500 tys. losowo wybranych firm ma dostęp do nowego systemu ZUS. Nowe konto płatnika i inne zmiany w eZUS
23 lut 2026

Od 23 lutego 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił nowy portal eZUS pierwszym 500 tys. klientów. Zmiany dotyczą części przeznaczonej dla płatników składek, a konta do testów wybrano losowo. Kolejne firmy dołączą do grona użytkowników w najbliższych dniach. Wdrożenie podzielone na etapy pozwoli na precyzyjną obserwację działania systemu po modyfikacji.
Ponad 6 900 zł dla stulatków. Za tydzień KRUS wypłaci wyższe świadczenie honorowe
23 lut 2026

W Polsce żyją tysiące osób, które mogą otrzymać specjalne świadczenie za ukończenie 100 lat. Już od marca jego kwota wzrośnie – a seniorzy dostaną nawet ponad 6,9 tys. zł miesięcznie. Podwyżka obejmie także wypłaty realizowane przez KRUS.

REKLAMA

Pracownicze programy oszczędnościowe (PPO) mają inne zalety niż PPK, PPE, IKE, IKZE czy OIPE. Pracodawcy coraz częściej je wdrażają
23 lut 2026

Czym są pracownicze programy oszczędnościowe (PPO)? Czym ta forma oszczędzania różni się od Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE), Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), czy Ogólnoeuropejskiego Indywidualnego Produktu Emerytalnego (OIPE).
Jak podnieść ceny w biurze rachunkowym?
23 lut 2026

Biura rachunkowe znalazły się w sytuacji znacznego wzrostu kosztów prowadzenia działalności, co może mieć istotny wpływ na ich rentowność. Wobec tego, wiele biur rachunkowych zamierza dokonać podwyżki cen świadczonych usług, co wymaga pewnych przygotowań i analiz, o czym zostanie napisane niżej.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA