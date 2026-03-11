REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Polacy płacą Blikiem w urzędach. Liczba transakcji robi wrażenie

Polacy płacą Blikiem w urzędach. Liczba transakcji robi wrażenie

11 marca 2026, 10:47
Do końca 2025 r. w mObywatelu zrealizowano 566 tys. transakcji Blikiem o wartości niemal 56 mln zł - poinformował operator systemu płatności Blik. Jak dodał, usługa ta jest obecnie dostępna w ponad 190 urzędach i korzystać z niej może prawie 9,6 mln mieszkańców gmin w Polsce.

W informacji prasowej przekazano, że w samym 2025 r. transakcji Blikiem w systemie ePłatności było 447 tys. na kwotę ponad 44 mln. System ePłatności umożliwia szybkie opłacanie zobowiązań wobec administracji publicznej – takich jak podatki lokalne czy opłaty komunalne – bezpośrednio na portalu mObywatel oraz w aplikacji” - wyjaśnił operator systemu płatności Blik.

Kanały realizacji transakcji

Jak dodał, największa część transakcji zrealizowanych od sierpnia 2023 r. do końca 2025 r. stanowiły transakcje wykonane w aplikacji mobilnej mObywatela (ponad 393,6 tys. na kwotę 39,3 mln zł). Reszta to operacje przez stronę internetową (ponad 51,5 tys. na kwotę niemal 5 mln zł).

Największy wolumen operacji dotyczy zobowiązań lokalnych, które mieszkańcy regulują cyklicznie. Od początku działania systemu najwięcej transakcji Blikiem wykonano w przypadku podatku od nieruchomości424 tys. płatności o wartości 41,82 mln zł” - zauważono w informacji prasowej. Kolejne 133 tys. transakcji to płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi o wartości niemal 13 mln zł.

Największy udział miały płatności podatku od nieruchomości

W samym 2025 r. największy udział miały płatności podatku od nieruchomości – łącznie to 333,7 tys. transakcji na kwotę 32,62 mln zł, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ponad 106 tys. transakcji o wartości 10,4 mln zł.

ePłatności to usługa dostępna w aplikacji mObywatel, która pozwala szybko i wygodnie opłacać wybrane należności administracyjne online. Rozwiązanie jest rozwijane i udostępniane przez Centralny Ośrodek Informatyki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Blik to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności, której udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W 2025 roku użytkownicy Blika zrealizowali 2,9 mld transakcji o wartości 441,5 mld zł.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
