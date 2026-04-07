Rząd zamrozi ceny paliw aż do 2027 roku?! Ekonomiści ujawniają scenariusz, który może zaskoczyć kierowców

Rząd zamrozi ceny paliw aż do 2027 roku?! Ekonomiści ujawniają scenariusz, który może zaskoczyć kierowców

07 kwietnia 2026, 11:31
oprac. Adam Kuchta
Czy tanie paliwo zostanie z nami na dłużej, niż zapowiadano? Ekonomiści wskazują, że rząd może przedłużyć interwencję nawet do 2027 roku. To może oznaczać dłuższe ulgi dla kierowców, ale też konkretne koszty dla budżetu państwa.

Możliwe przedłużenie interwencji. Ekonomiści nie mają wątpliwości

Ekonomiści Credit Agricole przewidują, że rząd może przedłużyć interwencję na rynku paliw nawet do lutego 2027 r. Swoją prognozę przedstawili w opublikowanym we wtorek tygodniku "MakroMapa".

Przyjęty przez rząd pakiet „Ceny Paliwa Niżej” (CPN) ma charakter tymczasowy. "W naszym scenariuszu zakładamy jednak, że rząd zdecyduje się utrzymać interwencję – być może w częściowo zmodyfikowanej formule – do końca lutego 2027 r." - podali ekonomiści Credit Agricole.

Co stanie się z inflacją? Kluczowy będzie jeden moment

Według nich, jeśli uwolnienie cen paliw nastąpiłoby w marcu 2027 r., miałoby ograniczony wpływ na inflację rok do roku. To dlatego, że silny wzrost cen paliw w marcu 2026 r. oznacza wysoką bazę, od której będzie liczony wzrost cen w tej kategorii.

To oznacza, że nawet jeśli ceny wzrosną, efekt dla wskaźników inflacyjnych może być mniej odczuwalny, niż wielu się spodziewa.

Jak działa pakiet CPN? Konkretne mechanizmy i ulgi

W ramach pakietu CPN wprowadzono ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego, które ogłasza codziennie Minister Energii. Oprócz tego tymczasowo obniżono stawkę podatku VAT na paliwa - z 23 proc do 8 proc. Stawka ta obowiązuje od 31 marca 2026 r. do 30 kwietnia 2026 r. Natomiast do 15 kwietnia obowiązuje obniżona akcyza na te paliwa.

To rozwiązanie ma bezpośrednio wpływać na portfele kierowców, ale jednocześnie oznacza znaczne obciążenie dla finansów publicznych.

Ile to kosztuje? Budżet już odczuwa skutki decyzji

Ministerstwo Finansów podało, że obniżka VAT na paliwa przełoży się na koszt dla budżetu w wysokości ok. 930 mln zł. Natomiast w przypadku obniżki akcyzy to ok. 400 mln zł.

Łącznie daje to ponad miliard złotych, co pokazuje skalę interwencji i stawia pytania o to, jak długo państwo będzie w stanie utrzymać takie wsparcie.

Zobacz również:
Powiązane
Rozliczenie dochodów z zagranicy. Wysokie zwroty podatkowe, ale też kary
Rozliczenie dochodów z zagranicy. Wysokie zwroty podatkowe, ale też kary
Faktura poza KSeF a prawo do odliczenia VAT
Faktura poza KSeF a prawo do odliczenia VAT
Koniec abonamentu RTV? Nowa opłata audiowizualna może objąć niemal wszystkich Polaków
Koniec abonamentu RTV? Nowa opłata audiowizualna może objąć niemal wszystkich Polaków
Pierwszy telefon. Jak mądrze przygotować dziecko do korzystania z Internetu i wyznaczyć granice? [WYWIAD]
07 kwi 2026

Kiedy jest czas na pierwszy telefon komórkowy dla dziecka? Jak ekrany wpływają na zachowanie? Jak mądrze przygotować dziecko do korzystania z Internetu, a następnie wyznaczyć granice? Na pytania odpowiada Radosław Maćkiewicz, Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki.
Rząd zamrozi ceny paliw aż do 2027 roku?! Ekonomiści ujawniają scenariusz, który może zaskoczyć kierowców
07 kwi 2026

Czy tanie paliwo zostanie z nami na dłużej, niż zapowiadano? Ekonomiści wskazują, że rząd może przedłużyć interwencję nawet do 2027 roku. To może oznaczać dłuższe ulgi dla kierowców, ale też konkretne koszty dla budżetu państwa.
Od 1 lipca 2026 r. opłata drogowa dla samochodów ciężarowych w Holandii
07 kwi 2026

Od 1 lipca 2026 r. Holandia wprowadza opłatę drogową dla samochodów ciężarowych na prawie wszystkich autostradach i niektórych drogach prowincjonalnych oraz gminnych. Będzie trzeba płacić za każdy przejechany kilometr.
Nie musisz (ale możesz) wystawiać i odbierać faktury w KSeF jeżeli jesteś w Polsce zarejestrowany jako podatnik VAT ale nie masz tu stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
07 kwi 2026

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że podatnicy VAT, który nie mają w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - nie mają obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF. Jeżeli taki podatnik jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT w Polsce, to ma prawo wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF. W przypadku wystawienia faktury w KSeF dla takiego podatnika (nieposiadającego w Polsce siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej) - faktura ustrukturyzowana jest udostępniana takiemu nabywcy w sposób z nim uzgodniony. Nie musi on odbierać faktur ustrukturyzowanych w KSeF.

REKLAMA

Rozliczenie dochodów z zagranicy. Wysokie zwroty podatkowe, ale też kary
07 kwi 2026

Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy, że dochody z zagranicy mogą oznaczać spory zwrot podatku. Jednocześnie fiskus nie wybacza błędów – brak rozliczenia może skończyć się dotkliwą karą. Sprawdź, co zrobić, żeby nie stracić pieniędzy i uniknąć problemów.
Rusza zadymianie kanalizacji. Gminy szukają nielegalnych podłączeń. Kara to nawet 10 tys. złotych
07 kwi 2026

W gminach ruszają wiosenne kontrole. Chodzi o nielegalne podłączenia do sieci, za które grozi nawet 10 tys. zł kary. Kto powinien mieć się na baczności, a najlepiej jak najszybciej usunąć niezgodne z obowiązującymi przepisami instalacje?
Workation jako jedno z ciekawszych zjawisk na rynku pracy
07 kwi 2026

Workation jako jedno z ciekawszych zjawisk na rynku pracy - czym jest? Na jakiej podstawie można z tego skorzystać? Jakie są korzyści dla pracownika i pracodawcy, a jakie wyzwania?
Bezwarunkowy Dochód Podstawowy w Polsce. 2333 zł dla każdego? Sprawdzamy, czy to realny plan
07 kwi 2026

Czy nadchodzi koniec ery 800 plus i skomplikowanych zasiłków? Temat Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego (BDP) rozgrzewa polską opinię publiczną. Coraz głośniej mówi się o kwocie 2333 zł miesięcznie, która miałaby trafiać na konto każdego obywatela - bez żadnych warunków. Na czym polega ten pomysł i ile może wynieść świadczenie?

REKLAMA

W 2050 r. Polaków w wieku 65+ będzie aż 30% społeczeństwa. Luka opiekuńcza w Polsce sprawi, że system nie zapewni opieki szybko rosnącej liczbie osób niesamodzielnych
07 kwi 2026

W Polsce mamy szybko starzejące się społeczeństwo. W 2050 r. osób w wieku 65+ będzie aż 30%. Ze względu na lukę opiekuńczą państwo nie zapewni opieki szybko rosnącej liczbie osób niesamodzielnych. Co zrobić, aby ograniczyć problem opieki długoterminowej?
Ceny paliw 7 kwietnia. Kierowcy zapłacą więcej – znamy konkretne stawki
07 kwi 2026

Nie ma dobrych wiadomości dla kierowców. Najnowsze obwieszczenie Ministerstwa Energii przynosi podwyżki maksymalnych cen paliw, które obowiązują także dzisiaj. Sprawdzamy, ile dokładnie zapłacisz 7 kwietnia za benzynę i olej napędowy – i dlaczego różnice, choć niewielkie, mogą mieć znaczenie.
