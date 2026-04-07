Rząd zamrozi ceny paliw aż do 2027 roku?! Ekonomiści ujawniają scenariusz, który może zaskoczyć kierowców

Czy tanie paliwo zostanie z nami na dłużej, niż zapowiadano? Ekonomiści wskazują, że rząd może przedłużyć interwencję nawet do 2027 roku. To może oznaczać dłuższe ulgi dla kierowców, ale też konkretne koszty dla budżetu państwa.

Możliwe przedłużenie interwencji. Ekonomiści nie mają wątpliwości

Ekonomiści Credit Agricole przewidują, że rząd może przedłużyć interwencję na rynku paliw nawet do lutego 2027 r. Swoją prognozę przedstawili w opublikowanym we wtorek tygodniku "MakroMapa".

REKLAMA

REKLAMA

Przyjęty przez rząd pakiet „Ceny Paliwa Niżej” (CPN) ma charakter tymczasowy. "W naszym scenariuszu zakładamy jednak, że rząd zdecyduje się utrzymać interwencję – być może w częściowo zmodyfikowanej formule – do końca lutego 2027 r." - podali ekonomiści Credit Agricole.

Co stanie się z inflacją? Kluczowy będzie jeden moment

Według nich, jeśli uwolnienie cen paliw nastąpiłoby w marcu 2027 r., miałoby ograniczony wpływ na inflację rok do roku. To dlatego, że silny wzrost cen paliw w marcu 2026 r. oznacza wysoką bazę, od której będzie liczony wzrost cen w tej kategorii.

To oznacza, że nawet jeśli ceny wzrosną, efekt dla wskaźników inflacyjnych może być mniej odczuwalny, niż wielu się spodziewa.

REKLAMA

Jak działa pakiet CPN? Konkretne mechanizmy i ulgi

W ramach pakietu CPN wprowadzono ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego, które ogłasza codziennie Minister Energii. Oprócz tego tymczasowo obniżono stawkę podatku VAT na paliwa - z 23 proc do 8 proc. Stawka ta obowiązuje od 31 marca 2026 r. do 30 kwietnia 2026 r. Natomiast do 15 kwietnia obowiązuje obniżona akcyza na te paliwa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

To rozwiązanie ma bezpośrednio wpływać na portfele kierowców, ale jednocześnie oznacza znaczne obciążenie dla finansów publicznych.

Ile to kosztuje? Budżet już odczuwa skutki decyzji

Ministerstwo Finansów podało, że obniżka VAT na paliwa przełoży się na koszt dla budżetu w wysokości ok. 930 mln zł. Natomiast w przypadku obniżki akcyzy to ok. 400 mln zł.

Łącznie daje to ponad miliard złotych, co pokazuje skalę interwencji i stawia pytania o to, jak długo państwo będzie w stanie utrzymać takie wsparcie.