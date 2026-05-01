Sklepy otwarte w Dzień Flagi, 2 maja 2026. Czy zrobimy zakupy w sobotę między świętami?

Majówka 2026 układa się wyjątkowo korzystnie dla planujących wypoczynek, ale układ dni wolnych wymusza precyzyjne planowanie zakupów. 2 maja wypada w sobotę - to Dzień Flagi, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. To kluczowa informacja, ponieważ to jedyna szansa na duże zakupy między dwoma dniami z zakazem handlu.

2 maja 2026 - normalny dzień handlowy czy święto?

W kalendarzu majówkowym 2 maja zajmuje miejsce szczególne. Choć uroczyście obchodzimy wtedy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest to dzień czerwony w kalendarzu. Dla konsumentów oznacza to świetną wiadomość: w przeciwieństwie do 1 maja (Święto Pracy) oraz 3 maja (Święto Konstytucji), w sobotę 2 maja nie obowiązuje zakaz handlu . Wszystkie placówki mogą pracować w standardowych godzinach.

Gdzie zrobimy zakupy 2 maja?

Ponieważ sobota 2 maja to jedyny "okienko" handlowe w trakcie długiego weekendu, należy spodziewać się większego ruchu. Otwarte będą:

Supermarkety i dyskonty : Biedronka, Lidl, Netto, Dino czy Kaufland pracują normalnie.

: Biedronka, Lidl, Netto, Dino czy Kaufland pracują normalnie. Galerie handlowe : Wszystkie butiki, kina, strefy gastronomiczne i punkty usługowe są dostępne bez ograniczeń.

: Wszystkie butiki, kina, strefy gastronomiczne i punkty usługowe są dostępne bez ograniczeń. Drogerie i apteki : Rossmann, Hebe oraz wszystkie apteki pracują w standardowych sobotnich godzinach.

: Rossmann, Hebe oraz wszystkie apteki pracują w standardowych sobotnich godzinach. Sklepy budowlane i ogrodnicze: Castorama, Leroy Merlin czy Obi będą otwarte - to idealny moment na zakup brakującego prowiantu na grilla lub akcesoriów ogrodowych.

Uwaga na godziny otwarcia!

Mimo że handel jest dozwolony, warto pamiętać o dwóch kwestiach:

Wydłużone godziny : Wiele sieci (np. Biedronka) może wydłużyć pracę w tę sobotę nawet do 23:30, aby rozładować kolejki przed wolną niedzielą.

: Wiele sieci (np. Biedronka) może wydłużyć pracę w tę sobotę nawet do 23:30, aby rozładować kolejki przed wolną niedzielą. Mniejsze sklepy: Niektóre małe punkty usługowe lub rodzinne sklepiki mogą skrócić godziny pracy, by dać pracownikom szansę na dłuższy wypoczynek - warto sprawdzić to na lokalnych wywieszkach.

Pamiętaj, że sobota 2 maja to Twoja ostatnia szansa na standardowe zakupy. W niedzielę 3 maja handel zostanie ponownie całkowicie zamrożony.

Co jeśli nie zdążysz zrobić zakupów? Wyjątki 1 i 3 maja 2026

Jeśli nie zrobisz zakupów w sobotę, w dni świąteczne (piątek i niedziela) pozostają Ci jedynie placówki wyłączone z zakazu handlu:

Żabka i sklepy franczyzowe (jeśli właściciel stanie za ladą).

Stacje paliw (czynne 24/7, oferują podstawowe produkty spożywcze, lód i węgiel).

Apteki dyżurne oraz punkty na dworcach i lotniskach.

FAQ - najczęstsze pytania o handel w majówkę 2026