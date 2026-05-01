Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Sklepy otwarte w Dzień Flagi, 2 maja 2026. Czy zrobimy zakupy w sobotę między świętami?

Sklepy otwarte w Dzień Flagi, 2 maja 2026. Czy zrobimy zakupy w sobotę między świętami?

01 maja 2026, 16:00
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zakupy market sklep
Sklepy otwarte w Dzień Flagi, 2 maja 2026. Czy zrobimy zakupy w sobotę między świętami?
Shutterstock

Majówka 2026 układa się wyjątkowo korzystnie dla planujących wypoczynek, ale układ dni wolnych wymusza precyzyjne planowanie zakupów. 2 maja wypada w sobotę - to Dzień Flagi, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. To kluczowa informacja, ponieważ to jedyna szansa na duże zakupy między dwoma dniami z zakazem handlu.

2 maja 2026 - normalny dzień handlowy czy święto?

W kalendarzu majówkowym 2 maja zajmuje miejsce szczególne. Choć uroczyście obchodzimy wtedy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest to dzień czerwony w kalendarzu. Dla konsumentów oznacza to świetną wiadomość: w przeciwieństwie do 1 maja (Święto Pracy) oraz 3 maja (Święto Konstytucji), w sobotę 2 maja nie obowiązuje zakaz handlu. Wszystkie placówki mogą pracować w standardowych godzinach.

Gdzie zrobimy zakupy 2 maja?

Ponieważ sobota 2 maja to jedyny "okienko" handlowe w trakcie długiego weekendu, należy spodziewać się większego ruchu. Otwarte będą:

  • Supermarkety i dyskonty: Biedronka, Lidl, Netto, Dino czy Kaufland pracują normalnie.
  • Galerie handlowe: Wszystkie butiki, kina, strefy gastronomiczne i punkty usługowe są dostępne bez ograniczeń.
  • Drogerie i apteki: Rossmann, Hebe oraz wszystkie apteki pracują w standardowych sobotnich godzinach.
  • Sklepy budowlane i ogrodnicze: Castorama, Leroy Merlin czy Obi będą otwarte - to idealny moment na zakup brakującego prowiantu na grilla lub akcesoriów ogrodowych.

Uwaga na godziny otwarcia!

Mimo że handel jest dozwolony, warto pamiętać o dwóch kwestiach:

  • Wydłużone godziny: Wiele sieci (np. Biedronka) może wydłużyć pracę w tę sobotę nawet do 23:30, aby rozładować kolejki przed wolną niedzielą.
  • Mniejsze sklepy: Niektóre małe punkty usługowe lub rodzinne sklepiki mogą skrócić godziny pracy, by dać pracownikom szansę na dłuższy wypoczynek - warto sprawdzić to na lokalnych wywieszkach.

Pamiętaj, że sobota 2 maja to Twoja ostatnia szansa na standardowe zakupy. W niedzielę 3 maja handel zostanie ponownie całkowicie zamrożony.

Co jeśli nie zdążysz zrobić zakupów? Wyjątki 1 i 3 maja 2026

Jeśli nie zrobisz zakupów w sobotę, w dni świąteczne (piątek i niedziela) pozostają Ci jedynie placówki wyłączone z zakazu handlu:

  • Żabka i sklepy franczyzowe (jeśli właściciel stanie za ladą).
  • Stacje paliw (czynne 24/7, oferują podstawowe produkty spożywcze, lód i węgiel).
  • Apteki dyżurne oraz punkty na dworcach i lotniskach.

FAQ - najczęstsze pytania o handel w majówkę 2026

  1. Czy 2 maja 2026 jest niedziela handlowa? Nie, 2 maja 2026 to sobota. Jest to zwykły dzień roboczy, w którym handel odbywa się bez żadnych ograniczeń ustawowych.
  2. Kiedy przypada najbliższa niedziela handlowa? Najbliższa niedziela handlowa miała miejsce tuż przed majówką - 26 kwietnia. W samym maju nie ma niedziel handlowych. Kolejna okazja na zakupy w niedzielę pojawi się dopiero 28 czerwca 2026 roku.
  3. Czy urzędy i poczty są otwarte 2 maja? Większość urzędów 2 maja będzie zamknięta. Często wyznaczają one ten dzień jako wolny w zamian za święto przypadające w sobotę lub inny dzień wolny. Placówki Poczty Polskiej w sobotę mogą pracować w skróconych godzinach.
290 zł co miesiąc. I tak do końca życia. Pieniądze dla seniorów, o które nie wnioskuje się w ZUS
290 zł co miesiąc. I tak do końca życia. Pieniądze dla seniorów, o które nie wnioskuje się w ZUS
ZUS wstrzyma przelewy 800 plus w czerwcu? Zostały ostatnie godziny na kluczowy dokument
ZUS wstrzyma przelewy 800 plus w czerwcu? Zostały ostatnie godziny na kluczowy dokument
Specjalny dodatek dla diabetyków. Sprawdź, jak odebrać 215 zł. I to bez względu na dochody
Specjalny dodatek dla diabetyków. Sprawdź, jak odebrać 215 zł. I to bez względu na dochody
Infor.pl
Ubezpieczenia do kredytu jako narzędzie zysku banku. Misselling, prowizje i przełomowy wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 r.
01 maja 2026

Historia bancassurance w Polsce to studium przypadku, w którym instrument ochrony konsumenta - ubezpieczenie - stał się narzędziem systemowego obciążania go dodatkowymi kosztami. Przez lata organy nadzorcze biły na alarm, niezależne raporty dokumentowały patologie, a sądy były podzielone. Wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 roku w sprawie C-744/24 przecina ten węzeł gordyjski: bank nie może zarabiać na odsetkach od pieniędzy, których klient nigdy nie dostał do ręki. Dla setek tysięcy kredytobiorców może to oznaczać realne roszczenia.

13. emerytura w 2027 r. może wynieść ok. 2040 zł brutto. Wszystko zależy od marcowej waloryzacji
01 maja 2026

Trzynasta emerytura nie jest ustalana uznaniowo. Jej wysokość wynika z przepisów: odpowiada kwocie najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. Jeżeli aktualne rządowe założenia makroekonomiczne przełożą się na wskaźnik waloryzacji w 2027 r., „trzynastka” może wzrosnąć tylko nieznacznie, do ok. 2040 zł brutto.
Majówka 2026: 5 500 zł kary za grill na balkonie, a za ognisko w ogrodzie – nawet 11 500 zł grzywny
01 maja 2026

Można śmiało powiedzieć, że majówka to narodowe święto grilla (a w nieco mniejszym zakresie – również ogniska). Mieszkańcy bloków – z przyczyn oczywistych – mogą zdecydować się wyłącznie na to pierwsze, a posiadacze własnych ogródków – rozniecić nieco większy płomień. Czy jednak takie przyjemności – w obrębie własnych balkonów i ogródków są legalne? Okazuje się, że nie w każdym przypadku, a ich nieroztropnych amatorów, mogą niekiedy spotkać niemiłe konsekwencje, w postaci wysokich mandatów i grzywien.

Do majowej wypłaty należy się 1000 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić. Odmówić nie może
01 maja 2026

Specjalny dodatek do pensji otrzymują ci, którzy pracują w nocy. Kwota nie jest stała. Jej wysokość zależy między innymi od liczby godzin pracy w danym miesiącu. Czerwcowy bilans daje ich sto sześćdziesiąt. Ile dokładnie wyniesie maksymalny dodatek za nocną pracę w tym miesiącu?

REKLAMA

Masz umowę na czas określony? Możesz zmienić na czas nieokreślony. Napisz wniosek do pracodawcy. Jest jeden warunek
30 kwi 2026

Masz umowę na czas określony? Możesz zmienić na czas nieokreślony. Daje największe poczucie bezpieczeństwa w zatrudnieniu. Napisz wniosek do pracodawcy. Jest jeden warunek ustanowiony w Kodeksie pracy.
Wypłata dodatku stażowego z wyrównaniem po wejściu w życie nowych przepisów w 2026 r. [PIP]
30 kwi 2026

Po wejściu w życie nowych przepisów w 2026 r. pracodawca powinien wypłacić dodatek stażowy z wyrównaniem. Pracownik musi oczywiście przedstawić zaświadczenie o dłuższym stażu pracy. Jak tłumaczy to PIP?
Co powinien zrobić podatnik VAT, gdy na jego koncie KSeF pojawią się obce, omyłkowe lub fikcyjne faktury?
30 kwi 2026

Pojawienie się w KSeF faktur, które nie dokumentują rzeczywistych zakupów podatnika, to zjawisko, na które firmy muszą być przygotowane. W nowym modelu fakturowania ustrukturyzowanego niechciane dokumenty – w tym faktury prywatne pracowników, omyłkowe czy scamowe – są widoczne zarówno dla podatnika, jak i dla organów podatkowych. Sam fakt ich otrzymania nie powoduje jednak obowiązku zapłaty ani szczególnych obowiązków informacyjnych. Kluczowe jest właściwe rozpoznanie sytuacji oraz wdrożenie wewnętrznej procedury, aby takie faktury nie zostały zaewidencjonowane i rozliczone w księgach oraz w ewidencji VAT podatnika.
Reforma 800 plus w 2027 roku. Jakich zmian mogą spodziewać się rodzice?
30 kwi 2026

Rząd pracuje nad tym, by o świadczenie wychowawcze było łatwiej wnioskować. Mniej formalności to jednak nie jedyna zmiana, na którą czekają rodzice. Czy inne postulaty również zostaną spełnione? Oto szczegóły projektu.

REKLAMA

Najwyższe bezrobocie od 5 lat. Tymczasem firmom brakuje pracowników, a kandydatom pracy
30 kwi 2026

Paradoks polskiego rynku pracy: najwyższe bezrobocie od 5 lat - tymczasem firmom brakuje pracowników, a kandydatom pracy. O co tutaj chodzi?
Jak PIP może ukarać przedsiębiorcę od 8 lipca 2026 roku? Wyższe grzywny i ryzyko przekwalifikowania umów. Jak będą kontrolowane i oceniane umowy cywilnoprawne?
30 kwi 2026

Zasadnicza część nowelizacji z 11 marca 2026 r. ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, ma wejść w życie 8 lipca br. Skutkiem tych zmian będzie przyznanie Państwowej Inspekcji Pracy nowych uprawnień, które pozwolą jej na stwierdzanie istnienia stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej. Istotnie wzrosną też grzywny dla pracodawców,. Będzie to miało zauważalne skutki dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących współpracę na podstawie umów cywilnoprawnych i B2B. Co prawda Prezydent RP podpisał tę nowelizację, jednocześnie kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej – ale nie wstrzymuje to wejścia w życie nowych przepisów.
