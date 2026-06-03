REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Ulga meldunkowa 2026: RPO domaga się pomocy dla ofiar niekonstytucyjnych przepisów. Poszkodowani emeryci zapłacili nawet 112 tys. zł podatku i kosztów

Ulga meldunkowa 2026: RPO domaga się pomocy dla ofiar niekonstytucyjnych przepisów. Poszkodowani emeryci zapłacili nawet 112 tys. zł podatku i kosztów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 czerwca 2026, 08:44
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
para emerytów nad stosem dokumentów i kalkulatorem, wyraźnie zmartwiona
Ofiary ulgi meldunkowej bez odszkodowania. Rzecznik do ministra finansów: Rozważcie ponownie stanowisko wobec poszkodowanych
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

RPO w piśmie z 29 maja 2026 roku domaga się od ministra finansów ponownego rozpatrzenia sprawy ofiar tzw. ulgi meldunkowej. MFiG odmówiło wprowadzenia specjalnych rozwiązań dla poszkodowanych, mimo że Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy za niezgodne z konstytucją. Fiskus nie chce wznawiać postępowań podatkowych, bo wyrok TK nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Kogo to dotyczy?

rozwiń >

Co to jest ulga meldunkowa? Kogo dotyczy problem?

Ulga meldunkowa to potoczna nazwa zwolnienia z podatku dochodowego, które obowiązywało w latach 2007–2008.

REKLAMA

REKLAMA

Kogo dotyczyła? Osoby, które:

  • kupiły nieruchomość (mieszkanie, dom) w latach 2007–2008;
  • sprzedały ją przed upływem 5 lat od daty zakupu;
  • normalnie musiałyby zapłacić 19% podatku od dochodu ze sprzedaży.

Jak działała ulga? Żeby nie płacić podatku, wystarczyło złożyć oświadczenie, że przez co najmniej 12 miesięcy byłeś zameldowany w sprzedawanej nieruchomości

Problem? Tysiące osób nie wiedziało o tym warunku lub zapomniało złożyć oświadczenie o zameldowaniu. W efekcie – mimo że faktycznie mieszkali w tej nieruchomości – zapłacili wysoki podatek lub zostali objęci egzekucją komorniczą.

Przykład

Kupiłeś mieszkanie w 2007 za 200 tys. zł, sprzedajesz w 2010 za 300 tys. zł. Dochód: 100 tys. zł. Podatek 19% = 19 tys. zł. Jeśli zapomniałeś złożyć oświadczenie o zameldowaniu – musiałeś zapłacić, mimo że mieszkałeś w tym lokalu.

ZMIANY W PODATKACH 2026

Dlaczego przepisy były niekonstytucyjne? Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

9 lipca 2025 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy o uldze meldunkowej są niezgodne z konstytucją.

REKLAMA

Uzasadnienie TK: Ustawodawca nie zapewnił podatnikom realnej możliwości skorzystania z ulgi. Warunek w postaci formalnego oświadczenia o zameldowaniu był nadmierną barierą.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Problem prawny: Wyrok TK nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Z tego powodu:

  • Organy podatkowe odmawiają wznowienia postępowań;
  • Poszkodowani nie mogą odzyskać niesłusznie pobranego podatku;
  • Trwa spór prawny o moc obowiązującą wyroku.

KALKULATOR ILOŚCI DNI

Skala problemu: emeryci zapłacili 112 tys. zł, musieli wziąć pożyczkę

RPO przytacza dramatyczny z życia wzięty przykład starszego małżeństwa, które:

  • Przez 4 lata było pod egzekucją komorniczą z emerytury.
  • Po niekorzystnych wyrokach sądów fiskus nasilił działania egzekucyjne.
  • Emeryci, obawiając się utraty mieszkania, zaciągnęli pożyczkę.
  • Łącznie zapłacili już ok. 112 tys. zł (podatek + koszty egzekucyjne + odsetki).
  • Do dziś spłacają pożyczkę.

To pokazuje skalę niesprawiedliwości: emeryci zapłacili podatek przez niekonstytucyjne przepisy i nie mogą odzyskać pieniędzy.

Wymiana pism RPO z Ministerstwem Finansów – chronologia ostatnich zdarzeń w temacie ulgi meldunkowej

8 grudnia 2025: Ministerstwo Finansów pisze do RPO: „Analizujemy, jakie skutki prawne wywołuje wyrok. Analiza nie została zakończona".

10 lutego 2026: RPO Marcin Wiącek pisze ponownie do ministra Andrzeja Domańskiego – prosi o wyniki analiz i stanowisko wobec poszkodowanych.

13 marca 2026: MFiG odpowiada: „Nie przewiduje się wprowadzenia specjalnych rozwiązań" dla osób, które nie złożyły oświadczenia o zameldowaniu.

29 maja 2026: RPO Marcin Wiącek w obszernym piśmie do ministra: „Ocena MFiG wzbudza wręcz sprzeciw organu stojącego na straży konstytucyjnych praw i wolności obywateli. Wskazane jest, aby resort rozważył ponowne rozpatrzenie dotychczasowego stanowiska".

Dodatkowy problem: przedawnienie zobowiązań podatkowych

Nawet jeśli wyrok TK zostanie opublikowany lub sądy dopuszczą wznowienie postępowania, pojawia się kolejny problem: RPO wskazuje, że tym problemem może być upływ terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (5 lat).

Co to oznacza zdaniem RPO?

  • Organ podatkowy może odmówić uchylenia decyzji z uwagi na przedawnienie.
  • Poszkodowani będą musieli dochodzić roszczeń odszkodowawczych na drodze cywilnej.
  • To oznacza: kolejne lata procesów, koszty prawne, brak gwarancji sukcesu.

Co zapamiętać? Najważniejsze informacje w pigułce

RPO Marcin Wiącek w piśmie z 29 maja 2026 domaga się od ministra finansów ponownego rozpatrzenia sprawy "ofiar" ulgi meldunkowej. Ministerstwo odmówiło pomocy, mimo że TK uznał przepisy za niekonstytucyjne. Fiskus nie wznawia postępowań, bo wyrok nie został opublikowany. Poszkodowani – w tym emeryci, którzy zapłacili już 112 tys. zł – nie mogą odzyskać niesłusznie pobranego podatku. RPO podkreśla: obywatele nie mogą ponosić skutków kryzysu konstytucyjnego, władza publiczna musi naprawić skutki niekonstytucyjności. Sprawa jest w toku i nie jest finalnie zakończona - aczkolwiek raczej należy się spodziewać podtrzymania stanowiska przez MFiG.

Pytania i odpowiedzi o ulgę meldunkową (FAQ)

Kogo dotyczy problem ulgi meldunkowej?

Osób, które kupiły nieruchomość w latach 2007–2008, sprzedały ją przed upływem 5 lat i nie złożyły oświadczenia o zameldowaniu przez min. 12 miesięcy.

Czy mogę wznowić postępowanie podatkowe po wyroku TK?

Aktualnie organy podatkowe odmawiają wznowienia, bo wyrok nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Czy mogę odzyskać zapłacony podatek?

Na razie nie ma takiej możliwości. RPO domaga się od ministra finansów wprowadzenia specjalnych rozwiązań dla poszkodowanych.

Co jeśli mój podatek już się przedawnił?

Jak wskazuje RPO, można próbować dochodzić roszczeń odszkodowawczych na drodze cywilnej, ale to długa i kosztowna droga bez gwarancji sukcesu.

Ile osób jest poszkodowanych?

Dokładna liczba nie jest znana, ale mowa o tysiącach podatników, którzy zapłacili podatek z niekonstytucyjnych przepisów.

Co dalej ze sprawą?

RPO czeka na odpowiedź ministra Andrzeja Domańskiego. Jeśli ministerstwo nie zmieni stanowiska, poszkodowani pozostaną bez pomocy.

Źródło: Biuro RPO

Powiązane
Premia dla młodego rolnika – nabór do 30 lipca 2026. Kto dostanie wsparcie, ile i na co przeznaczyć pieniądze?
Premia dla młodego rolnika – nabór do 30 lipca 2026. Kto dostanie wsparcie, ile i na co przeznaczyć pieniądze?
Windykacja dzwoni i dzwoni? Ale nie może przejąć danych poprzedniego abonenta, to narusza RODO
Windykacja dzwoni i dzwoni? Ale nie może przejąć danych poprzedniego abonenta, to narusza RODO
Sprawy frankowe zapychają sądy – 70% spraw w apelacji to frankowicze. Winne kredyty CHF?
Sprawy frankowe zapychają sądy – 70% spraw w apelacji to frankowicze. Winne kredyty CHF?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Remont pomieszczeń piwnicznych w DPS. Jaka stawka VAT?
03 cze 2026

Pomieszczenia piwniczne po remoncie mają spełniać rolę tymczasowego schronienia dla mieszkańców domu pomocy społecznej (DPS) w razie zagrożenia. Jaką stawkę VAT należy zastosować?
Ulga meldunkowa 2026: RPO domaga się pomocy dla ofiar niekonstytucyjnych przepisów. Poszkodowani emeryci zapłacili nawet 112 tys. zł podatku i kosztów
03 cze 2026

RPO w piśmie z 29 maja 2026 roku domaga się od ministra finansów ponownego rozpatrzenia sprawy ofiar tzw. ulgi meldunkowej. MFiG odmówiło wprowadzenia specjalnych rozwiązań dla poszkodowanych, mimo że Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy za niezgodne z konstytucją. Fiskus nie chce wznawiać postępowań podatkowych, bo wyrok TK nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Kogo to dotyczy?
Boże Ciało 2026. Długi weekend w Warszawie pod znakiem utrudnień. Sprawdź zmiany
03 cze 2026

Czerwcowy długi weekend potrwa w tym roku cztery dni ze względu na Boże Ciało, które wypada w czwartek, 4 czerwca. Warszawska komunikacja miejska będzie wtedy kursować według zmienionego rozkładu jazdy z dodatkowymi kursami na wybranych liniach – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.
Testament notarialny – gdzie jest przechowywany?
03 cze 2026

Coraz więcej Polaków decyduje się na uporządkowanie spraw spadkowych jeszcze za życia. Liczba testamentów notarialnych systematycznie rośnie, a wraz z nią zainteresowanie sposobami bezpiecznego przechowywania ostatniej woli. Wiele osób zastanawia się, gdzie trafia testament sporządzony u notariusza i czy po śmierci spadkodawcy będzie można go bez problemu odnaleźć.

REKLAMA

Nabycie sprawdzające – Krajowa Administracja Skarbowa wydała stanowcze oświadczenie. To ważne przed zbliżającymi się wakacjami
03 cze 2026

Nabycie sprawdzające przeprowadzane przez pracowników KAS budzi wiele kontrowersji. W przestrzeni publicznej ocenia się je głównie w kontekście moralnym. A co na ten temat mówią przepisy? Wiele osób nie wie, że takie działanie pracowników KAS jest już od dawna legalne i posiada jednoznaczne podstawy prawne. Warto o tym wiedzieć przed zbliżającymi się wakacjami.
Zarząd ubezpieczony? Po cyberataku to może nie wystarczyć (ROZMOWA INFOR.PL)
03 cze 2026

Po wdrożeniu NIS2 odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo przestała być domeną IT i realnie obciąża zarządy – z ryzykiem kar finansowych i zakazu pełnienia funkcji. Choć wielu menedżerów liczy na ochronę z ubezpieczenia OC władz spółki (polisy D&O), w praktyce obejmuje ona głównie koszty obrony, a nie sam incydent i jego skutki finansowe. Gdzie kończy się D&O, a zaczyna cyberpolisa i czy w ogóle można ubezpieczyć karę administracyjną – wyjaśnia mec. Marcin Huczkowski partner z Fieldfisher Poland.
Będzie podwyżka kwoty wolnej w PIT czy wyższy drugi próg podatkowy- rząd obniży jednak podatki przed wyborami?
03 cze 2026

Przed wyborami, by uniknąć porażki i utraty władzy rząd obniży jednak PIT - spodziewa się coraz więcej analityków. Nie będzie to raczej podwyższenie kwoty wolnej w PIT do podwojonej wysokości 60 tys. zł, bo w obecnych realiach ekonomicznych jest to praktycznie niewykonalne. Może więc mniej kosztowne, a nośne medialnie i politycznie podwyższenie pierwszego progu podatkowego.
Gold-plating ustawy platformowej zagrożeniem dla rynku pracy
03 cze 2026

Nadmierne wdrażanie unijnych regulacji (gold-plating) w przygotowywanej ustawie platformowej może zepchnąć część polskiego sektora cyfrowego do szarej strefy. W połączeniu z restrykcyjnymi zmianami w uprawnieniach PIP, przepisy mogą podnieść koszty pracy zdalnej nawet o 40%, zwiększając skalę nieformalnego zatrudnienia, którego wartość w Polsce szacuje się już na 160 mld zł.

REKLAMA

Dwie perspektywy świadczenia wspierającego za 99 punkty. MOPS widzi to inaczej niż rodzina
02 cze 2026

Mechanizm, który sprawił kłopoty rodzinie osoby niepełnosprawnej jest prosty. Świadczenie wspierające wlicza się do dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Przy tak wysokim świadczeniu jak 4353 zł powoduje to w praktyce odcięcie od bezpłatnych świadczeń opiekuńczych z MOPS. Rodzina opisana w artykule nagle musiała płacić pełne stawki za usługi opiekuńcze dla 98-latki. Łączne koszty opieki całkowicie niesamodzielnej osoby niepełnosprawnej przekroczyły wartość świadczenia 4353 zł.
Pracownicy samorządowi bez pieniędzy za godziny nadliczbowe. Dlaczego?
03 cze 2026

Regulacje szczególne stosowane w odniesieniu do wybranych grup zawodowych nie muszą być bardziej korzystne od tych znajdujące zastosowanie do ogółu pracowników. I choć budzi to niezadowolenie, zasada jest prosta – przepisy szczególne wykluczają stosowanie przepisów ogólnych, nawet gdy pracownicy tracą na tym finansowo.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA