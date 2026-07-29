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System kaucyjny w Polsce - wkrótce minie rok. Już 2,3 mld zwróconych opakowań i koniec mitów kaucyjnych

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29 lipca 2026, 10:12
Tomasz Piwowarski
oprac. Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
mężczyzna z zarzuconym na plecy workiem pełnym opakowań idzie do automatu systemu kaucyjnego odzyskać kaucję
Myślałeś, że bez paragonu nie oddasz butelki? Po niemal roku systemu kaucyjnego wiemy, co jest mitem
Shutterstock
Materiały prasowe

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Prawie rok po starcie systemu kaucyjnego w Polsce mamy pierwszy pełny obraz sytuacji. Konsumenci zwrócili już 2,3 mld opakowań, a w całym kraju działa 64 tys. punktów zwrotu. Automaty kaucyjne obsługują aż 87 proc. wszystkich zwrotów. Dane MKiŚ pokazują, że system po burzliwych pierwszych miesiącach wszedł w fazę dynamicznego wzrostu. To dobry moment, żeby oddzielić fakty od popularnych mitów.

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Najważniejsze w tekście:

  • Do końca czerwca 2026 r. konsumenci zwrócili 2,3 mld opakowań w ramach systemu kaucyjnego.
  • W Polsce działa 64 tys. punktów zwrotu, w tym 14 tys. automatów kaucyjnych.
  • 87 proc. wszystkich zwrotów odbywa się właśnie przez automaty – to główny kanał korzystania z systemu.
  • Popularny mit, że do zwrotu potrzebny jest paragon – został dawno obalony.

System kaucyjny 2026: Liczby, które robią wrażenie

Debata publiczna z pierwszych miesięcy działania systemu koncentrowała się głównie na problemach – kolejkach do automatów, wyzwaniach z przyjmowaniem opakowań i niepewności co do zasad zwrotu. Tymczasem statystyki pokazują zupełnie inny obraz.

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Z danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że do końca czerwca 2026 r.:

  • konsumenci zwrócili 2,3 mld opakowań,
  • w kraju działało 64 tys. punktów zwrotu,
  • w tej liczbie znalazło się 14 tys. automatów kaucyjnych,
  • 87 proc. wszystkich zwrotów realizowanych jest za pośrednictwem automatów.

Ta ostatnia liczba jest szczególnie wymowna. Pokazuje, że automaty kaucyjne stały się głównym kanałem korzystania z systemu. To zupełnie inna sytuacja niż w pierwszych tygodniach po starcie, gdy część konsumentów nie miała dostępu do automatu i próbowała oddawać opakowania ręcznie w sklepach.

System kaucyjny 2026: Mit paragonu obalony

Jednym z najczęściej powtarzanych mitów o systemie kaucyjnym było przekonanie, że odzyskanie kaucji będzie skomplikowane i uzależnione od tego, czy zachowamy paragon. To nieprawda. Zwrot odbywa się niezależnie od miejsca zakupu, a paragon nie jest wymagany. Wystarczy zanieść oznaczone opakowanie do dowolnego punktu zwrotu w kraju.

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Drugim popularnym mitem było przekonanie, że system będzie działać wyłącznie w największych sieciach handlowych. Rzeczywistość okazała się inna – w rozwój sieci punktów zwrotu włączyły się także mniejsze sklepy, które dobrowolnie uruchomiły miejsca zbiórki, zwiększając dostępność systemu dla mieszkańców mniejszych miejscowości.

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POMOC SPOŁECZNA

System kaucyjny 2026: Wyzwania, które wciąż są aktualne

To nie oznacza, że wszystkie problemy zniknęły. Pierwsze miesiące działania systemu ujawniły, jak wiele zależy od jakości infrastruktury i współpracy między różnymi uczestnikami rynku.

„Nie oznacza to jednak, że wszystkie wyzwania zostały rozwiązane. Początkowy okres funkcjonowania ujawnił, jak istotna jest jakość infrastruktury oraz sprawna współpraca pomiędzy producentami, operatorami, detalistami i dostawcami technologii. Skuteczność systemu zależy bowiem nie tylko od liczby punktów zwrotu, ale również od ich niezawodności, odpowiedniej przepustowości oraz bieżącej synchronizacji z bazami opakowań objętych kaucją. Nawet pojedyncze utrudnienia są szybko zauważane przez użytkowników i wpływają na społeczną ocenę całego rozwiązania” – mówi Rafał Staniszewski, Business Development Manager w Envipco Polska.

Krótko mówiąc: liczba punktów to jedno, ale ich niezawodność to zupełnie inna sprawa. Zepsuty automat w popularnym sklepie potrafi wywołać większe emocje niż setki bezawaryjnych urządzeń działających gdzie indziej. To lekcja, którą operatorzy systemu odrabiają na bieżąco.

System kaucyjny 2026: Doświadczenie użytkownika kluczowe

O sukcesie systemu kaucyjnego nie decydują tylko przepisy ani sama liczba punktów zbiórki. Kluczowe znaczenie ma to, jak konsument odbiera cały proces zwrotu. Współczesny klient oczekuje, że oddanie butelki będzie:

  • szybkie,
  • intuicyjne,
  • możliwe przy okazji codziennych zakupów lub innych aktywności,
  • bezproblemowe technicznie.

Właśnie dlatego coraz większego znaczenia nabierają kwestie związane z ergonomią punktów zwrotu, dostępnością urządzeń, sprawnym serwisem i możliwością zdalnego monitorowania pracy automatów.

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System kaucyjny 2026: Debata publiczna kontra dane

W dyskusji o systemie kaucyjnym często dominowały pojedyncze incydenty – zepsuty automat, kolejka w sklepie, problem z konkretnym opakowaniem. Dane pokazują jednak szerszy obraz.

„W debacie publicznej koncentrowano się także na pojedynczych incydentach, podczas gdy dane pokazują szerszy obraz. Rosnąca liczba zwracanych opakowań wskazuje, że konsumenci stopniowo oswajają się z nowym modelem postępowania, a system jest elementem codziennych zakupów. To naturalny proces, który obserwowano wcześniej także na innych europejskich rynkach – dodaje Rafał Staniszewski.

Ekspert zwraca uwagę na ważny kontekst. Systemy kaucyjne funkcjonują w Europie od dekad, ale każdy z nich potrzebował czasu na osiągnięcie dojrzałości. Polska nie jest tu wyjątkiem. Pierwsze miesiące zawsze służą budowaniu nowych nawyków konsumentów, rozwijaniu infrastruktury oraz dostrajaniu procesów logistycznych i technologicznych.

System kaucyjny 2026: Co dalej z polskim systemem kaucyjnym?

Najważniejszy wniosek po niemal roku działania systemu jest taki, że o jego efektywności nie decydują wyłącznie przepisy ani sama obecność punktów zbiórki. Kluczowe znaczenie ma sprawne połączenie:

  • technologii – niezawodne automaty, synchronizacja z bazami opakowań,
  • logistyki – sprawny odbiór i transport opakowań,
  • wygody użytkowników – szybki, intuicyjny zwrot.

Dopiero współdziałanie wszystkich tych elementów pozwala budować zaufanie do systemu i stopniowo przekształcać jednorazowy obowiązek w trwały nawyk konsumencki.

Dane MKiŚ pokazują, że ten proces w Polsce już się dzieje. 2,3 mld zwróconych opakowań w niespełna rok od startu systemu (minie 1 października 2026 - za dwa miesiące) to liczba, która robi wrażenie i pokazuje, że system, mimo początkowych trudności, znalazł swoje miejsce w codziennym życiu Polaków.

Najczęstsze pytania o system kaucyjny w 2026 roku (FAQ)

Ile opakowań zwrócili Polacy w ramach systemu kaucyjnego?

Do końca czerwca 2026 r. konsumenci zwrócili 2,3 mld opakowań – wynika z danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Ile jest punktów zwrotu w Polsce?

W całym kraju działa 64 tys. punktów zwrotu, w tym 14 tys. automatów kaucyjnych. Aż 87 proc. wszystkich zwrotów odbywa się przez automaty.

Czy do zwrotu opakowania potrzebny jest paragon?

Nie. To jeden z najczęstszych mitów. Zwrot odbywa się niezależnie od miejsca zakupu, a paragon nie jest wymagany.

Czy system kaucyjny działa tylko w dużych sklepach?

Nie. W rozwój sieci punktów zbiórki włączyły się także mniejsze sklepy, zwiększając dostępność systemu dla mieszkańców mniejszych miejscowości.

Gdzie mogę oddać opakowanie z kaucją?

W dowolnym punkcie zwrotu w Polsce – automat kaucyjny lub punkt obsługi ręcznej w sklepie. Nie musi to być sklep, w którym dokonano zakupu.

Dlaczego automaty kaucyjne są tak popularne?

Bo są szybkie, dostępne przy okazji codziennych zakupów i pozwalają na wygodny zwrot bez konieczności obsługi ręcznej przez sprzedawcę.

Źródło: Envipco

Envipco jest wiodącą firmą w obszarze technologii recyklomatów (RVM), o ponad 40-letnim doświadczeniu w dostarczaniu systemów dla przedsiębiorstw różnej wielkości – od małych po duże – z indywidualnymi rozwiązaniami w zakresie recyklingu. Firma stawia na przyspieszenie recyklingu, aby realnie wspierać klientów w osiąganiu zrównoważonego rozwoju i w promowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Działa globalnie, współpracując z detalistami, gminami i przemysłem produkcji napojów. W ofercie Envipco znajdują się zarówno kompaktowe urządzenia przeznaczone dla sklepów o ograniczonej powierzchni, jak i zaawansowane technologicznie automaty z funkcją zgniatania i sortowania, które sprawdzają się w punktach o dużym natężeniu ruchu. Wszystkie maszyny charakteryzują się intuicyjną obsługą, wysoką niezawodnością i możliwością zdalnego zarządzania, co znacząco ułatwia codzienną eksploatację oraz obsługę serwisową. Dzięki obecności na wielu rynkach – od Stanów Zjednoczonych, przez Europę Zachodnią i Środkowo-Wschodnią, po Azję – Envipco zdobyło doświadczenie w projektowaniu rozwiązań dostosowanych do różnych modeli legislacyjnych i potrzeb konsumenckich. Firma angażuje się w strategiczne partnerstwa i długofalowe relacje z interesariuszami, co pozwala skutecznie wspierać wdrażanie i rozwój systemów kaucyjnych w sposób trwały i zrównoważony.

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Źródło: INFOR
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