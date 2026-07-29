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ZUS wypłaci emerytury wcześniej. Seniorzy dostaną pieniądze jeszcze w lipcu

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29 lipca 2026, 13:18
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Harmonogram wypłat emerytury w 2026 roku
ZUS wypłaci emerytury wcześniej. Seniorzy dostaną pieniądze jeszcze w lipcu
Shutterstock

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Niektórzy emeryci i renciści otrzymają swoje świadczenia wcześniej niż wynikałoby to ze standardowego harmonogramu wypłat. ZUS poinformował, że osoby z terminem wypłaty przypadającym na 1 sierpnia dostaną pieniądze jeszcze w lipcu. Przyspieszone wypłaty obejmą również seniorów, których świadczenia miały trafić do nich 15 sierpnia.

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ZUS przyspiesza wypłaty emerytur i rent. Część seniorów dostanie pieniądze jeszcze w lipcu

Wielu emerytów i rencistów otrzyma swoje świadczenia wcześniej niż wynikałoby to ze standardowego harmonogramu wypłat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że osoby, których termin wypłaty przypada na 1 sierpnia, otrzymają pieniądze jeszcze w lipcu. Przyspieszone przelewy i przekazania świadczeń dotyczą również seniorów, którzy standardowo powinni otrzymać wypłatę 15 sierpnia.

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Zmiana terminów wynika z zasad obowiązujących przy wypłacie świadczeń przez ZUS. Jeżeli dzień wypłaty przypada na dzień wolny od pracy albo sobotę, Zakład przekazuje pieniądze wcześniej, tak aby emeryci i renciści nie musieli czekać na kolejny dzień roboczy.

Terminy wypłat emerytur i rent w ZUS. Jak działa harmonogram?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje wypłaty emerytur i rent w sześciu stałych terminach w miesiącu. Świadczenia są przekazywane:

    1. dnia miesiąca,
    1. dnia miesiąca,
    1. dnia miesiąca,
    1. dnia miesiąca,
    1. dnia miesiąca,
    1. dnia miesiąca.

W przypadku, gdy ustalony termin wypłaty przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, ZUS dokonuje wypłaty wcześniej. Dzięki temu świadczeniobiorcy otrzymują należne pieniądze bez opóźnień.

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Emerytury za 1 sierpnia wypłacone jeszcze w lipcu

Seniorzy, którzy mają ustalony termin wypłaty świadczenia na 1 sierpnia, otrzymają pieniądze wcześniej. ZUS przekazał szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizacji wypłat.

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Świadczenia dostarczane przez listonoszy zostaną przekazane na pocztę już 28 lipca. Z kolei osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę przelewem bankowym, mogą spodziewać się przekazania środków do banków 30 lipca. Oznacza to, że część seniorów otrzyma pieniądze kilka dni przed oficjalnym terminem przypadającym na początek sierpnia.

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Seniorzy z wypłatą 15 sierpnia również dostaną pieniądze wcześniej

Kolejna grupa świadczeniobiorców, która skorzysta z wcześniejszej wypłaty, to osoby z terminem ustalonym na 15 sierpnia. W tym przypadku również zastosowana zostanie zasada wcześniejszego przekazania środków, ponieważ wskazana data przypada w sobotę.

ZUS poinformował, że pieniądze dla osób otrzymujących świadczenia za pośrednictwem poczty zostaną przekazane 11 sierpnia. Natomiast przelewy na rachunki bankowe zostaną zrealizowane 13 sierpnia. Dzięki temu emeryci i renciści nie będą musieli czekać do kolejnego dnia roboczego na wypłatę swoich świadczeń.

ZUS apeluje do seniorów. Przelew na konto może być wygodniejszy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwrócił uwagę, że część seniorów nadal korzysta z dostarczania emerytur i rent przez listonoszy. ZUS zachęca osoby korzystające z tej formy wypłat do rozważenia przejścia na przelewy bankowe.

Zdaniem Zakładu jest to rozwiązanie bardziej wygodne i bezpieczne, ponieważ pieniądze trafiają bezpośrednio na rachunek bankowy. „Kiedy otrzymuje się wypłatę na rachunek bankowy, nie trzeba czekać, aż listonosz zapuka do drzwi” – podkreślił Zakład.

Dlaczego ZUS wypłaca pieniądze wcześniej?

Wcześniejsze wypłaty świadczeń nie oznaczają dodatkowych pieniędzy ani zmiany wysokości emerytury lub renty. Jest to wyłącznie przesunięcie terminu przekazania środków wynikające z kalendarza.

Takie rozwiązanie ma zapewnić seniorom dostęp do pieniędzy w terminie, nawet jeśli standardowy dzień wypłaty wypada w sobotę lub dzień wolny od pracy.

Dla wielu emerytów i rencistów terminowa wypłata świadczenia ma duże znaczenie, ponieważ środki te często przeznaczane są na bieżące wydatki, takie jak rachunki, leki, zakupy czy opłaty mieszkaniowe.

Kto powinien sprawdzić swój termin wypłaty?

Każdy emeryt i rencista może sprawdzić indywidualny termin wypłaty swojego świadczenia. Szczególną uwagę powinny zwrócić osoby, których wypłata przypada:

  • 1 sierpnia – otrzymają świadczenie jeszcze w lipcu,
  • 15 sierpnia – otrzymają świadczenie wcześniej w sierpniu.

Pozostali świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze zgodnie ze swoim standardowym terminem wypłaty.

Wypłaty emerytur i rent w sierpniu. Najważniejsze informacje

Najważniejsze daty przekazane przez ZUS:

Termin wypłaty

Kiedy środki zostaną przekazane

1 sierpnia (świadczenia pocztowe)

28 lipca

1 sierpnia (przelewy bankowe)

30 lipca

15 sierpnia (świadczenia pocztowe)

11 sierpnia

15 sierpnia (przelewy bankowe)

13 sierpnia

Podsumowanie

ZUS przypomina, że w przypadku terminów wypłat przypadających na dni wolne lub soboty świadczenia są przekazywane wcześniej. Dzięki temu emeryci i renciści nie tracą dostępu do swoich pieniędzy i mogą korzystać z nich przed pierwotnie ustalonym terminem.

W najbliższym okresie wcześniejsze wypłaty obejmą osoby z terminem 1 sierpnia oraz 15 sierpnia. Seniorzy korzystający z rachunków bankowych otrzymają pieniądze bezpośrednio na konta, natomiast osoby korzystające z przekazów pocztowych będą mogły odebrać świadczenia po przekazaniu ich operatorowi pocztowemu.

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Źródło: INFOR
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