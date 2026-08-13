Koniec z podkręcaniem prędkości hulajnóg elektrycznych - 20km/h to wszystko, szybciej nie pojedziesz

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt zmian, które fizycznie uniemożliwią zwiększenie prędkości hulajnóg elektrycznych ponad ustawowy limit 20 km/h. Nowy wymóg konstrukcyjny obejmie hulajnogi elektryczne oraz urządzenia transportu osobistego (UTO) wyprodukowane po 31 marca 2027 roku. Odblokowanie prędkości stanie się niemożliwe konstrukcyjnie - to nowy kluczowy wymóg dla producentów.

rozwiń >

Ważne Skrót: Projekt rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury (nr 173 w wykazie prac legislacyjnych) wprowadza obowiązek konstrukcyjnego zabezpieczenia hulajnóg elektrycznych i UTO przed zwiększeniem prędkości powyżej 20 km/h.

Przepis dotyczy pojazdów wyprodukowanych po 31 marca 2027 roku.

Zmiana ma zamknąć furtkę dla popularnego dziś odblokowywania hulajnóg do wyższych prędkości poprzez aplikacje lub modyfikacje sprzętowe.

Obowiązek dotyczy producentów, nie użytkowników - to konstrukcja pojazdu ma uniemożliwiać taką zmianę.

Przepis nie działa wstecz - hulajnogi wyprodukowane przed tą datą nie muszą spełniać nowego wymogu.

Co dokładnie się zmienia? Nowy limit prędkości 20 km/h w samej konstrukcji pojazdu

Kluczowy zapis to nowy § 55d ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów. Przepis stanowi, że konstrukcja hulajnogi elektrycznej i urządzenia transportu osobistego powinna uniemożliwiać zmianę osiąganej przez pojazd prędkości maksymalnej na większą niż 20 km/h.

REKLAMA

REKLAMA

To istotna różnica względem obecnego stanu prawnego. Dziś limit 20 km/h dla hulajnóg elektrycznych już obowiązuje w ruchu drogowym, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by fabrycznie ograniczona hulajnoga została zmodyfikowana - programowo albo sprzętowo - tak, by jechała szybciej. Nowy przepis ma to uniemożliwić już na etapie produkcji.

Kogo obejmie nowy wymóg limitu prędkości 20km/h? Liczy się data produkcji, nie zakupu

Przepis mówi wprost o pojazdach wyprodukowanych po dniu 31 marca 2027 roku. To ważne rozróżnienie - nie chodzi o datę zakupu przez konsumenta, tylko o datę wyprodukowania konkretnego egzemplarza przez producenta.

W praktyce oznacza to, że jeśli kupisz hulajnogę wyprodukowaną przed tą datą (nawet jeśli trafi ona do sklepu już po 31 marca 2027 roku), nowy wymóg jej nie obejmie. Producenci i importerzy będą musieli jednak dostosować linie produkcyjne, żeby egzemplarze wytwarzane po tej dacie spełniały nowy warunek.

REKLAMA

Dlaczego to ważna zmiana z prędkością? Problem masowego odblokowywania prędkości w hulajnogach i UTO

Rynek modyfikacji hulajnóg elektrycznych rozwinął się w ostatnich latach bardzo szybko. W Internecie nietrudno znaleźć poradniki, aplikacje czy usługi warsztatowe oferujące zwiększenie prędkości maksymalnej hulajnogi ponad fabryczny limit - często właśnie ponad granicę 20 km/h dopuszczalną w ruchu drogowym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne Nowy przepis reguluje wymogi konstrukcyjne dla nowo produkowanych pojazdów. Innymi słowy: to nie jest zakaz tuningowania, tylko wymóg, żeby sama konstrukcja hulajnogi czyniła taki tuning przez odblokowanie niemożliwym od samego początku.

Rynek starych hulajnóg może zyskać na wartości poprzez nowy limit prędkości

Skoro nowy wymóg obejmie tylko pojazdy wyprodukowane po 31 marca 2027 roku, można się spodziewać, że starsze modele - teoretycznie możliwe do zmodyfikowania - zyskają na popularności wśród osób szukających możliwości jazdy szybciej niż 20 km/h. Warto jednak pamiętać, że sam limit prędkości 20 km/h w ruchu drogowym obowiązuje niezależnie od możliwości technicznych pojazdu - jazda szybciej, nawet zmodyfikowaną hulajnogą wyprodukowaną przed 2027 rokiem, pozostaje naruszeniem przepisów o ruchu drogowym.

Czy konstrukcyjny limit 20 km/h dotyczy też innych urządzeń transportu osobistego, tzw. UTO?

Tak - przepis wprost wymienia obok hulajnogi elektrycznej także urządzenie transportu osobistego (UTO). To szersza kategoria, obejmująca m.in. elektryczne deskorolki czy inne pojazdy jednośladowe napędzane silnikiem elektrycznym. Nowy wymóg konstrukcyjny obejmie więc cały ten segment rynku, nie tylko klasyczne hulajnogi elektryczne.

Skąd ta zmiana w limicie prędkości hulajnóg elektrycznych?

Przepis o hulajnogach znalazł się w tym samym projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury, co głośna zmiana dotycząca obowiązkowej apteczki w nowo rejestrowanych samochodach osobowych. Dokument nosi numer 173 w wykazie prac legislacyjnych ministerstwa i jest aktualnie w wersji z 1 lipca 2026 roku. Podstawą prawną całej nowelizacji jest art. 66 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Ważne Warto podkreślić, że to na razie projekt, nie obowiązujące prawo - trwają dalsze prace i konsultacje.

FAQ - najczęstsze pytania o nowe przepisy dla hulajnóg elektrycznych i konstrukcyjny limit 20 km/h

Od kiedy nowy wymóg limitu 20 km/h uniemożliwiającego odblokowanie prędkości będzie obowiązywał?

Przepis dotyczy hulajnóg elektrycznych i UTO wyprodukowanych po 31 marca 2027 roku. To data produkcji, nie zakupu przez konsumenta.

Czy moja obecna hulajnoga będzie musiała spełniać nowy wymóg?

Nie. Przepis nie działa wstecz - dotyczy wyłącznie pojazdów wyprodukowanych po wskazanej dacie.

Czy będę mógł legalnie zmodyfikować swoją starą hulajnogę?

Nowy przepis nie wprowadza wprost zakazu modyfikacji istniejących pojazdów. Niezależnie jednak od możliwości technicznych, w ruchu drogowym nadal obowiązuje limit prędkości 20 km/h dla hulajnóg elektrycznych.

Czy przepis dotyczy też elektrycznych deskorolek i innych podobnych urządzeń?

Tak, przepis obejmuje zarówno hulajnogi elektryczne, jak i szerszą kategorię urządzeń transportu osobistego (UTO).

Czy to już obowiązujące prawo?

Nie, to projekt rozporządzenia (nr 173 w wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury), który nie ma jeszcze daty podpisania i wejścia w życie.

Kto odpowiada za spełnienie nowego wymogu - producent czy użytkownik?

Wymóg dotyczy konstrukcji pojazdu, a więc w praktyce obciąża producentów i importerów, którzy muszą dostosować projektowanie i produkcję hulajnóg wprowadzanych na rynek po 31 marca 2027 roku.

Gdzie znajduje się ten przepis w projekcie rozporządzenia?

To § 55d ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów, dodany nowelizacją przygotowaną przez Ministerstwo Infrastruktury.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury