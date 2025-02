Pieniądze płyną w obie strony: Polacy przesłali 5,3 mld zł do kraju, cudzoziemcy wywieźli 5,9 mld zł

W III kwartale 2024 r. Polacy pracujący za granicą przelali do kraju 5,3 mld zł, podczas gdy obcokrajowcy zatrudnieni w Polsce wysłali za granicę aż 5,9 mld zł – podaje NBP. Najwięcej środków wypłynęło na Ukrainę, a transfery imigrantów znacząco spadły rok do roku. Czy Polska traci na tej wymianie?

NBP opublikował najnowsze dane dotyczące przepływów pieniężnych związanych z pracą Polaków za granicą i cudzoziemców zatrudnionych w Polsce. Choć łączna suma przesyłanych środków zmienia się nieznacznie, struktura tych transferów ulega dynamicznym przeobrażeniom. Dokąd płyną pieniądze i jakie kraje są największymi beneficjentami tych przelewów?

Polacy zasilają kraj miliardami – kto przesyła najwięcej?

Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o bilansie płatniczym kraju w okresie lipiec-wrzesień 2024 r. "W III kw. 2024 r. z tytułu pracy Polaków za granicą do kraju trafiło 5,3 mld zł. Na kwotę tę złożyły się przekazy od migrantów krótkookresowych w wysokości 2,5 mld zł (tj. 46,6 proc. ogółu transferów) i od migrantów długookresowych w wysokości 2,8 mld zł (tj. 53,4 proc. całej kwoty)” – czytamy w raporcie NBP.

Z danych NBP wynika, że kwoty przekazane do Polski były o zaledwie 2 mln zł niższe niż w II kw. 2024 r. oraz o 60 mln niższe niż w III kw. 2023 r. „W III kw. 2023 r. środki przekazane za granicę przez pracujących w Polsce cudzoziemców wyniosły 5,9 mld zł. Była to kwota niższa o 1,1 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego” – podał NBP.

Transfery cudzoziemców maleją, ale Ukraina wciąż na czele

Bank centralny dodał, że transfery od imigrantów krótkookresowych w III kw. 2024 r. wyniosły 3,2 mld zł w stosunku do 4,9 mld zł przed rokiem. Co więcej?

„W strukturze geograficznej nadal dominowały transfery przekazane do Ukrainy. Wyniosły one 3,2 mld zł i stanowiły 54,9 proc. wszystkich środków. Rosły również środki przekazywane do innych krajów sąsiadujących z Polską, w tym najbardziej do Białorusi” – informuje NBP.

