Ile zarabiają Polacy? Nowe dane GUS pokazują prawdę

Mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej w sierpniu 2025 r. wyniosła 7.280,0 zł i była niższa o 17,4 proc. od przeciętnego wynagrodzenia brutto - podał Główny Urząd Statystyczny.

W sierpniu 2025 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto wzrosła nominalnie w stosunku do lipca 2025 r. o 0,5 proc., natomiast w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku wzrosła nominalnie o 8,7 proc.

Zmiany przeciętnego wynagrodzenia

W tym samym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zmalało nominalnie o 0,4 proc. w stosunku do lipca 2025 r., a w stosunku do sierpnia 2024 r. wzrosło nominalnie o 8,0 proc.

Wynagrodzenia wśród pracowników

W sierpniu 2025 r. 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 4666,00 zł (decyl pierwszy). Z kolei 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 13881,59 zł (decyl dziewiąty).

W podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób mediana wynagrodzeń brutto była równa płacy minimalnej obowiązującej w tym okresie.

Przeciętne wynagrodzenie w sierpniu 2025 r.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w sierpniu 2025 r. wyniosło 8827,87 zł.