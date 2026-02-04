REKLAMA

Ile zarabiają Polacy? Nowe dane GUS pokazują prawdę

Ile zarabiają Polacy? Nowe dane GUS pokazują prawdę

04 lutego 2026, 11:14
Ile zarabiają Polacy? Nowe dane GUS pokazują prawdę
Ile zarabiają Polacy? Nowe dane GUS pokazują prawdę
Mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej w sierpniu 2025 r. wyniosła 7.280,0 zł i była niższa o 17,4 proc. od przeciętnego wynagrodzenia brutto - podał Główny Urząd Statystyczny.

W sierpniu 2025 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto wzrosła nominalnie w stosunku do lipca 2025 r. o 0,5 proc., natomiast w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku wzrosła nominalnie o 8,7 proc.

Zmiany przeciętnego wynagrodzenia

W tym samym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zmalało nominalnie o 0,4 proc. w stosunku do lipca 2025 r., a w stosunku do sierpnia 2024 r. wzrosło nominalnie o 8,0 proc.

Wynagrodzenia wśród pracowników

W sierpniu 2025 r. 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 4666,00 zł (decyl pierwszy). Z kolei 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 13881,59 zł (decyl dziewiąty).

W podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób mediana wynagrodzeń brutto była równa płacy minimalnej obowiązującej w tym okresie.

Przeciętne wynagrodzenie w sierpniu 2025 r.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w sierpniu 2025 r. wyniosło 8827,87 zł.

oprac. Anna Rymkiewicz
Płaca minimalna 2026 netto po podwyżce. Najniższa krajowa brutto - ile wynosi na rękę?
Płaca minimalna 2026 netto po podwyżce. Najniższa krajowa brutto - ile wynosi na rękę?
Minimalne wynagrodzenie w 2026 roku. Jak wpływa na inne świadczenia pracownicze, potrącenia z pensji, odprawy, zasiłki, brutto - netto
Minimalne wynagrodzenie w 2026 roku. Jak wpływa na inne świadczenia pracownicze, potrącenia z pensji, odprawy, zasiłki, brutto - netto
Minimalna stawka godzinowa 31,40 brutto: ile to netto? Umowa zlecenie 2026
Minimalna stawka godzinowa 31,40 brutto: ile to netto? Umowa zlecenie 2026
Źródło: PAP
Infor.pl
TSUE: brak dokumentów z art. 45a nie wyklucza zwolnienia z VAT przy WDT. Przełomowy wyrok w sprawie FLO VENEER
04 lut 2026

Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził, że formalne braki dokumentacyjne nie mogą automatycznie pozbawiać podatników prawa do zwolnienia z VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Orzeczenie w sprawie FLO VENEER wzmacnia znaczenie materialnych przesłanek transakcji i daje przedsiębiorcom istotny argument w sporach z fiskusem.
Zasiłki dla osób z niepełnosprawnościami. Co się nie zmieni w 2026 roku?
04 lut 2026

2026 rok nie obfituje w zmiany skierowane do osób z niepełnosprawnościami. Dotyczy to szczególnie kwot dostępnych świadczeń. Czy zmienią się kryteria? Co z możliwością łączenia różnych form wsparcia? Poniżej kilka odpowiedzi na często zadawane pytania o możliwe nowości w prawie.
Ile zarabiają Polacy? Nowe dane GUS pokazują prawdę
04 lut 2026

Mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej w sierpniu 2025 r. wyniosła 7.280,0 zł i była niższa o 17,4 proc. od przeciętnego wynagrodzenia brutto - podał Główny Urząd Statystyczny.
Więcej w portfelu emeryta. Nowe przeliczenia ZUS podnoszą czerwcowe emerytury średnio o 203,80 zł
04 lut 2026

W wyniku ustawy o tzw. emeryturach czerwcowych osoby zyskały średnio ponad 200 zł miesięcznie – poinformował w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Obowiązkowe szpilki, makijaż i malowanie paznokci do pracy? Główny Inspektor Pracy tłumaczy przepisy
04 lut 2026

Ubiór pracownika wpływa na wizerunek firmy. Czy zatem pracodawca może żądać noszenia szpilek, makijażu i malowania paznokci do pracy? Główny Inspektor Pracy tłumaczy przepisy na przykładzie Wyroku Sądu Najwyższego z 25 lutego 2025 r. (sygn. III PSKP 21/24).
Emerytury czerwcowe 2026 - co czeka emerytów w tym roku? Oficjalny komunikat ZUS
04 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje ustawę o tzw. emeryturach czerwcowych. Świadczeniobiorcy nie musieli składać żadnych wniosków. Dla zdecydowanej większości przeliczenie oznacza wzrost świadczenia – średnio o ponad 200 zł miesięcznie.
Umiarkowany stopień niepełnosprawności 05-R i 07-S w 2026 roku. Konkretne kwoty, świadczenia i wykluczenia
04 lut 2026

Umiarkowany stopień niepełnosprawności z symbolem 05-R lub 07-S w 2026 roku może oznaczać kilkaset albo kilka tysięcy złotych miesięcznie. Wszystko zależy od punktów, dokumentacji i oceny samodzielności. Wyjaśniamy, kto realnie dostaje pieniądze, kto odpada mimo orzeczenia i dlaczego wiele osób traci prawo do wsparcia już na starcie.
Ulga dla pracujących seniorów 2026. Jak zarobić o 15 000 zł więcej rocznie? Poradnik o PIT-0 bez tajemnic
04 lut 2026

Zamiast przechodzić na emeryturę, zostajesz w pracy i nie płacisz podatku - tak w skrócie działa Ulga dla pracujących seniorów. W 2026 roku ta preferencja pozwala zachować w portfelu nawet kilkanaście tysięcy złotych rocznie. Jednak jeden błąd przy składaniu oświadczenia do pracodawcy może sprawić, że ZUS upomni się o zwrot pieniędzy. Oto szczegóły.

Twój e-PIT offline na kilka dni. Resort wskazuje termin udostępnienia rozliczeń
04 lut 2026

Krajowa Administracja Skarbowa od środy 4 lutego do 14 lutego przygotuje elektroniczne rozliczenia dla podatników w usłudze Twój e-PIT i w tym czasie usługa będzie niedostępna - poinformowało Ministerstwo Finansów. Od 15 lutego w Twój e-PIT będą dostępne uzupełnione rozliczenia za 2025 r.
Elektryki kuszą Polaków. Połowa kupujących gotowa wydać nawet 160 tys. zł
04 lut 2026

Co czwarta ankietowana osoba planująca kupno nowego samochodu bierze pod uwagę wybór pojazdu w pełni elektrycznego - wynika z badania Barometr Nowej Mobilności. Połowa z nich wskazała, że za takie auto mogłaby zapłacić od 80 do 160 tys. zł.
