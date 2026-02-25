REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » ZUS przypomina o ważnym terminie. Emeryci i renciści muszą to zrobić, bo czas ucieka

ZUS przypomina o ważnym terminie. Emeryci i renciści muszą to zrobić, bo czas ucieka

25 lutego 2026, 14:53
ZUS przypomina o ważnym terminie. Emeryci i renciści muszą to zrobić, bo czas ucieka
ZUS przypomina o ważnym terminie. Emeryci i renciści muszą to zrobić, bo czas ucieka
Do końca lutego renciści i wcześniejsi emeryci, którzy w 2025 r. dorabiali do swoich świadczeń, mają czas, by poinformować ZUS o dodatkowych przychodach. Chodzi m.in. o wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy-zlecenia czy też o przychody z prowadzonej działalności gospodarczej – przypomniał ZUS.

Rencistów i wcześniejszych emerytów, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), obowiązują limity dorabiania do świadczeń. Dlatego osoby te są zobowiązane do końca lutego poinformować ZUS o dodatkowych przychodach osiągniętych w 2025 r.

Kto musi rozliczyć dodatkowe przychody?

ZUS wyjaśnił, że przychody są rozliczane na podstawie zaświadczenia wydanego przez zakład pracy emeryta lub rencisty. Osoby prowadzące działalność gospodarczą składają własne oświadczenie, w którym deklarują podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jako swój przychód. Do rozliczenia uwzględniane są również przychody z pracy za granicą oraz te uzyskiwane z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej.

Korzyści z rocznego rozliczenia przychodu

Aby ZUS mógł rozliczyć świadczenie w najkorzystniejszy sposób (rocznie lub miesięcznie), warto przedłożyć zaświadczenie o wysokości zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach. Nawet jeśli w niektórych miesiącach limit został przekroczony, a w innych nie, roczne rozliczenie może nie wiązać się z konsekwencjami finansowymi.

Dopuszczalne kwoty przychodu

ZUS podkreślił, że w 2025 r. dopuszczalna roczna kwota przychodu wyniosła 72 562,00 zł brutto, a graniczna roczna kwota przychodu – 134 757,80 zł brutto. Kwoty te odpowiadają 70 proc. i 130 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń z 2025 r.

Co do zasady emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, mogą dorabiać bez ograniczeń i nie muszą informować ZUS-u o wysokości swoich zarobków. Zakład przypomniał jednak, że osoby, które osiągnęły wiek emerytalny w 2024 r. i były na wcześniejszej emeryturze, muszą rozliczyć się z ZUS-em z dochodów uzyskanych w miesiącach poprzedzających ukończenie tego wieku.

Wyjątki od obowiązku rozliczenia

Limity dotyczące dorabiania nie dotyczą osób pobierających rentę rodzinną, które mają także ustalone prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Ponadto świadczeniobiorcy otrzymujący emeryturę częściową, rentę inwalidy wojennego lub wojskowego, których niezdolność do pracy jest związana ze służbą wojskową, a także osoby pobierające rentę rodzinną po takich inwalidach, nie muszą przedkładać zaświadczeń o wysokości swoich przychodów.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia, a pobierają rentę rodzinną i są zatrudnieni na podstawie umowy-zlecenia lub agencyjnej, również nie są zobowiązani do składania informacji o swoich zarobkach.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
