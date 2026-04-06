REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Ruszają dopłaty do wynagrodzeń: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza program: „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!”

Ruszają dopłaty do wynagrodzeń: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza program: „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!”

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 kwietnia 2026, 04:00
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Ruszają dopłaty do wynagrodzeń: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza program: „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!”
Ruszają dopłaty do wynagrodzeń: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza program: „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!”
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otwiera kolejny etap wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych. W ramach czwartej edycji programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” przeznaczono 24 mln zł (20 mln zł z Funduszu Pracy + 4 mln zł z Funduszu Solidarnościowego). Wnioski można składać wyłącznie online w dniach 26 marca – 16 kwietnia 2026 r. Kto, na co i w jakim zakresie może skorzystać?

Czym jest ekonomia społeczna?

Ekonomia społeczna to taki rodzaj działalności, w którym najważniejszą rolę odgrywają ludzie. Zysk nie jest celem samym w sobie – ma służyć tym, którzy potrzebują pomocy, np. wspierać zatrudnienie i reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – niepełnosprawnych, seniorów, bezrobotnych - podaje DES w MRPiPS.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Zgodnie z ustawą, ekonomia społeczna to działalność podmiotów ekonomii społecznej na rzecz społeczności lokalnej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej, tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, świadczenia usług społecznych, realizowana w formie działalności gospodarczej, działalności pożytku publicznego oraz innej działalności o charakterze odpłatnym (zob. ustawa o ekonomii społecznej z dnia 5 sierpnia 2022 r.).

Zagadnienia związane z rozwojem ekonomii społecznej zostały uwzględnione m.in. w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wynika to przede wszystkim z faktu, że ekonomia społeczna koncentruje się na potrzebach ludzi, którzy często z przyczyn niezależnych, takich jak niepełnosprawność, choroba psychiczna, wiek, długotrwałe bezrobocie czy ubóstwo, nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym czy zawodowym.

Przedsiębiorstwa społeczne. Dane mogą zaskoczyć, jest ich naprawdę sporo!

Przedsiębiorstwa społeczne (PS) stanowią istotną i dynamicznie rozwijającą się część sektora ekonomii społecznej w Polsce. Od wejścia w życie ustawy o ekonomii społecznej w październiku 2022 roku ich liczba nieprzerwanie rośnie. Na koniec grudnia 2023 r. w wykazie PS figurowało 846 podmiotów, rok później – już 1224, a na koniec pierwszego półrocza 2025 r. zarejestrowanych było 1 502 przedsiębiorstw społecznych.

Choć PS stanowią niespełna 0,8% wszystkich podmiotów ekonomii społecznej (których w 2023 r. aktywnie działało ponad 106 tys.), odpowiadają one za zatrudnienie ponad 6% wszystkich osób pracujących w całym sektorze. Na koniec 2023 r. w przedsiębiorstwach społecznych pracowało ok. 13 tys. osób, a średnio w każdym z nich zatrudnionych było 16 pracowników (mediana wyniosła 8). Przy założeniu utrzymania tego wskaźnika, w połowie 2025 r. liczbę pracowników PS szacować można już na ok. 24 tys. osób.

REKLAMA

Szczególne znaczenie ma fakt, że spośród 13 tys. zatrudnionych na koniec 2023 r. ok. 6 tys. stanowiły osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. To potwierdza, że przedsiębiorstwa społeczne pełnią kluczową funkcję w tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy, dostosowanych zarówno do potrzeb samego przedsiębiorstwa, jak i do możliwości oraz oczekiwań pracowników.

Nabór wniosków w programie „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” – edycja 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otwiera kolejny etap wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych. W ramach czwartej edycji programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!" przeznaczono 24 mln zł (20 mln zł z Funduszu Pracy + 4 mln zł z Funduszu Solidarnościowego). Wnioski można składać wyłącznie online w dniach 26 marca – 16 kwietnia 2026 r.

Ważne

Program skierowany jest do przedsiębiorstw społecznych (PS) – podmiotów ekonomii społecznej, które posiadają decyzję wojewody o nadaniu statusu PS.

Ruszają dopłaty do wynagrodzeń: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza program: „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” Co można otrzymać?

Można otrzymać:

  • Wsparcie zatrudnienia i bieżące działania: Wynagrodzenia – do 1 500 zł / os./mies. (maks. 4 pracowników na umowę o pracę, minimum pół etatu).
  • Środki na bieżącą działalność – do 28 000 zł.
  • Wsparcie w realizacji usług społecznych i bieżące działania: zakup wyposażenia / podnoszenie kwalifikacji – do 72 000 zł. Środki na bieżącą działalność – do 28 000 zł.
  • Wsparcie reintegracji społecznej i zawodowej: dofinansowanie działań reintegracyjnych – do 50 000 zł (max. 12 000 zł na jedną osobę).
  • Wzmocnienie potencjału organizacji – do 20 000 zł.
Ważne

Wniosek należy złożyć elektronicznie – nie istnieje możliwość złożenia wersji papierowej ani mailowej. Termin nadsyłania: 26 marca 2026 r. – 16 kwietnia 2026 r. do godz. 12:00. Po zakończeniu naboru wnioski będą rozpatrywane w ciągu 4 miesięcy. Lista beneficjentów zostanie opublikowana na stronach ministerstwa (ministerrodziny.gov.pl) oraz na portalu: ekonomiaspoleczna.gov.pl.

Podsumowując, program „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!" na lata 2026–2028. To kontynuacja dotychczasowego programu resortowego, który w edycji 2023–2025 cieszył się dużym zainteresowaniem sektora ekonomii społecznej. Nowa odsłona programu ma na celu dalsze wzmacnianie instytucjonalne przedsiębiorstw społecznych oraz umocnienie ich pozycji i roli w polskiej gospodarce i życiu społecznym. Dlaczego warto wziąć udział? Jest kilka powodów. W szczególności chodzi o finansowanie realnych potrzeb – środki można przeznaczyć na wynagrodzenia, sprzęt, podnoszenie kwalifikacji czy konkretne projekty reintegracyjne. Nie mniej ważne jest wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – program pomaga przedsiębiorstwom społecznym zwiększyć zatrudnienie i wzmocnić ofertę usług społecznych, co bezpośrednio przyczynia się do ich aktywizacji zawodowej. No i co również ważne istnieje możliwość łączenia instrumentów – jednoczesne ubieganie się o dwa rodzaje wsparcia zwiększa szanse na kompleksowe rozwiązania, które jednocześnie podniosą jakość usług i stabilność finansową organizacji.

Jak podkreślono w programie, elementem wspólnym dla wszystkich przedsiębiorstw społecznych są wartości – przede wszystkim stawianie na pierwszym miejscu człowieka i potrzeb lokalnej społeczności. Przedsiębiorczość społeczna bazuje na oddolnej aktywności i zaufaniu, które wykracza poza wewnętrzne aspekty organizacyjne i obejmuje relacje z partnerami biznesowymi, władzami publicznymi i mieszkańcami. Program stanowi odpowiedź na realne potrzeby sektora i potwierdza, że wspieranie przedsiębiorstw społecznych pozostaje jednym z kluczowych elementów polityki na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Polsce.

Źródło: MRPiPS

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA