Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otwiera kolejny etap wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych. W ramach czwartej edycji programu „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” przeznaczono 24 mln zł (20 mln zł z Funduszu Pracy + 4 mln zł z Funduszu Solidarnościowego). Wnioski można składać wyłącznie online w dniach 26 marca – 16 kwietnia 2026 r. Kto, na co i w jakim zakresie może skorzystać?

Czym jest ekonomia społeczna?

Ekonomia społeczna to taki rodzaj działalności, w którym najważniejszą rolę odgrywają ludzie. Zysk nie jest celem samym w sobie – ma służyć tym, którzy potrzebują pomocy, np. wspierać zatrudnienie i reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – niepełnosprawnych, seniorów, bezrobotnych - podaje DES w MRPiPS.

Ważne Zgodnie z ustawą, ekonomia społeczna to działalność podmiotów ekonomii społecznej na rzecz społeczności lokalnej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej, tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, świadczenia usług społecznych, realizowana w formie działalności gospodarczej, działalności pożytku publicznego oraz innej działalności o charakterze odpłatnym (zob. ustawa o ekonomii społecznej z dnia 5 sierpnia 2022 r.).

Zagadnienia związane z rozwojem ekonomii społecznej zostały uwzględnione m.in. w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wynika to przede wszystkim z faktu, że ekonomia społeczna koncentruje się na potrzebach ludzi, którzy często z przyczyn niezależnych, takich jak niepełnosprawność, choroba psychiczna, wiek, długotrwałe bezrobocie czy ubóstwo, nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym czy zawodowym.

Przedsiębiorstwa społeczne. Dane mogą zaskoczyć, jest ich naprawdę sporo!

Przedsiębiorstwa społeczne (PS) stanowią istotną i dynamicznie rozwijającą się część sektora ekonomii społecznej w Polsce. Od wejścia w życie ustawy o ekonomii społecznej w październiku 2022 roku ich liczba nieprzerwanie rośnie. Na koniec grudnia 2023 r. w wykazie PS figurowało 846 podmiotów, rok później – już 1224, a na koniec pierwszego półrocza 2025 r. zarejestrowanych było 1 502 przedsiębiorstw społecznych.

Choć PS stanowią niespełna 0,8% wszystkich podmiotów ekonomii społecznej (których w 2023 r. aktywnie działało ponad 106 tys.), odpowiadają one za zatrudnienie ponad 6% wszystkich osób pracujących w całym sektorze. Na koniec 2023 r. w przedsiębiorstwach społecznych pracowało ok. 13 tys. osób, a średnio w każdym z nich zatrudnionych było 16 pracowników (mediana wyniosła 8). Przy założeniu utrzymania tego wskaźnika, w połowie 2025 r. liczbę pracowników PS szacować można już na ok. 24 tys. osób.

Szczególne znaczenie ma fakt, że spośród 13 tys. zatrudnionych na koniec 2023 r. ok. 6 tys. stanowiły osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. To potwierdza, że przedsiębiorstwa społeczne pełnią kluczową funkcję w tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy, dostosowanych zarówno do potrzeb samego przedsiębiorstwa, jak i do możliwości oraz oczekiwań pracowników.

Nabór wniosków w programie „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” – edycja 2026

Ważne Program skierowany jest do przedsiębiorstw społecznych (PS) – podmiotów ekonomii społecznej, które posiadają decyzję wojewody o nadaniu statusu PS.

Ruszają dopłaty do wynagrodzeń: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza program: „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” Co można otrzymać?

Można otrzymać:

Wsparcie zatrudnienia i bieżące działania:

Wynagrodzenia – do 1 500 zł / os./mies. (maks. 4 pracowników na umowę o pracę, minimum pół etatu). Środki na bieżącą działalność – do 28 000 zł.

– do 28 000 zł. Wsparcie w realizacji usług społecznych i bieżące działania: zakup wyposażenia / podnoszenie kwalifikacji – do 72 000 zł. Środki na bieżącą działalność – do 28 000 zł.

zakup wyposażenia / podnoszenie kwalifikacji – do 72 000 zł. Środki na bieżącą działalność – do 28 000 zł. Wsparcie reintegracji społecznej i zawodowej: dofinansowanie działań reintegracyjnych – do 50 000 zł (max. 12 000 zł na jedną osobę).

dofinansowanie działań reintegracyjnych – do 50 000 zł (max. 12 000 zł na jedną osobę). Wzmocnienie potencjału organizacji – do 20 000 zł.

Ważne Wniosek należy złożyć elektronicznie – nie istnieje możliwość złożenia wersji papierowej ani mailowej. Termin nadsyłania: 26 marca 2026 r. – 16 kwietnia 2026 r. do godz. 12:00. Po zakończeniu naboru wnioski będą rozpatrywane w ciągu 4 miesięcy. Lista beneficjentów zostanie opublikowana na stronach ministerstwa (ministerrodziny.gov.pl) oraz na portalu: ekonomiaspoleczna.gov.pl.

Podsumowując, program „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!" na lata 2026–2028. To kontynuacja dotychczasowego programu resortowego, który w edycji 2023–2025 cieszył się dużym zainteresowaniem sektora ekonomii społecznej. Nowa odsłona programu ma na celu dalsze wzmacnianie instytucjonalne przedsiębiorstw społecznych oraz umocnienie ich pozycji i roli w polskiej gospodarce i życiu społecznym. Dlaczego warto wziąć udział? Jest kilka powodów. W szczególności chodzi o finansowanie realnych potrzeb – środki można przeznaczyć na wynagrodzenia, sprzęt, podnoszenie kwalifikacji czy konkretne projekty reintegracyjne. Nie mniej ważne jest wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – program pomaga przedsiębiorstwom społecznym zwiększyć zatrudnienie i wzmocnić ofertę usług społecznych, co bezpośrednio przyczynia się do ich aktywizacji zawodowej. No i co również ważne istnieje możliwość łączenia instrumentów – jednoczesne ubieganie się o dwa rodzaje wsparcia zwiększa szanse na kompleksowe rozwiązania, które jednocześnie podniosą jakość usług i stabilność finansową organizacji.

Jak podkreślono w programie, elementem wspólnym dla wszystkich przedsiębiorstw społecznych są wartości – przede wszystkim stawianie na pierwszym miejscu człowieka i potrzeb lokalnej społeczności. Przedsiębiorczość społeczna bazuje na oddolnej aktywności i zaufaniu, które wykracza poza wewnętrzne aspekty organizacyjne i obejmuje relacje z partnerami biznesowymi, władzami publicznymi i mieszkańcami. Program stanowi odpowiedź na realne potrzeby sektora i potwierdza, że wspieranie przedsiębiorstw społecznych pozostaje jednym z kluczowych elementów polityki na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Polsce.

Źródło: MRPiPS