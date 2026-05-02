Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Zmiana zasad od maja. Wyższe zarobki i więcej dni urlopu. Ale, uwaga, trzeba złożyć wniosek do ZUS

Zmiana zasad od maja. Wyższe zarobki i więcej dni urlopu. Ale, uwaga, trzeba złożyć wniosek do ZUS

02 maja 2026, 06:15
Maja Retman
Maja Retman
Zmiana zasad od maja. Wyższe zarobki i więcej dni urlopu. Ale, uwaga, trzeba złożyć wniosek do ZUS
Zmiana zasad od maja. Wyższe zarobki i więcej dni urlopu. Ale, uwaga, trzeba złożyć wniosek do ZUS
Shutterstock

Wyższa pensja i nawet sześć dodatkowych dni urlopu. Ta dobra zmiana, która od nowego roku wkroczyła do instytucji publicznych, teraz przyszła do kolejnych pracowników. Z początkiem maja wchodzą w życie nowe regulacje zmieniające sposób liczenia stażu pracy w firmach prywatnych. Zyskają ci, którzy latami byli „na swoim” albo zarabiali na umowie zleceniu. Jest jednak haczyk.

Koniec uprzywilejowania etatu

Do tej pory system był prosty, ale dla wielu niesprawiedliwy. Liczyła się przede wszystkim umowa o pracę. Inne formy aktywności zawodowej – choć często równie wymagające – funkcjonowały obok i nie przekładały się na staż pracy.

Z nastaniem maja to podejście się zmienia. Nowe regulacje, które wcześniej objęły sektor publiczny, zaczynają obowiązywać także w firmach prywatnych. W praktyce oznacza to, że definicja doświadczenia zawodowego zostaje poszerzona.

Więcej lat „na papierze”

Najważniejsza zmiana polega na tym, że do stażu pracy można doliczyć także inne formy zarabiania. Chodzi między innymi o umowy zlecenia, działalność gospodarczą, współpracę w modelu B2B czy część okresów pracy za granicą.

Dla wielu osób to przełomowy moment. Lata pracy, które wcześniej nie miały znaczenia przy wyliczaniu stażu, nagle zaczynają się liczyć. W efekcie część pracowników przekroczy próg 10 lat stażu – granicę, która do tej pory była poza ich zasięgiem. A to przekłada się na bardzo konkretną zmianę. Zamiast 20 dni urlopu pojawia się 26. To nie bonus ani dobra wola pracodawcy, lecz ustawowe uprawnienie.

Nie wszystko można zsumować

Nowe przepisy nie oznaczają jednak pełnej dowolności. Lista okresów, które można zaliczyć do stażu, jest jasno określona i zamknięta. Co więcej, obowiązuje istotna zasada. Jeśli różne formy aktywności zawodowej pokrywały się w czasie, nie można ich zliczyć podwójnie. Uwzględniany jest tylko jeden okres.

W praktyce oznacza to, że praca „na dwa fronty” nie przyspieszy drogi do wyższego stażu. Każdy przypadek będzie wymagał indywidualnej analizy. Znaczenie ma nie tylko rodzaj pracy, ale też jej czas i forma.

Dokumenty decydują o wszystkim

Choć zmiany są korzystne, nie działają automatycznie. Kluczowe znaczenie mają dokumenty potwierdzające przebieg kariery zawodowej. Podstawą będzie zaświadczenie z ZUS o okresach składkowych. Jeśli jednak w danych pojawią się braki, konieczne mogą być inne dowody: umowy, faktury, rachunki czy dokumenty współpracy.

Istotny jest także termin. Pracownicy mają 24 miesiące na dostarczenie dokumentacji – od 1 maja 2026 roku do 1 maja 2028 r. Po tym czasie pracodawca nie będzie zobowiązany do uwzględnienia dodatkowych okresów. Odkładanie sprawy na później może więc oznaczać realną stratę, nawet kilku dni urlopu rocznie.

Nie tylko więcej urlopu. Także więcej pieniędzy

Dodatkowe dni wolne to najbardziej widoczny efekt nowych przepisów, ale nie jedyny. Wyższy staż pracy może wpływać także na inne elementy wynagrodzenia i świadczeń, takie jak dodatki stażowe czy nagrody jubileuszowe.

Nie wszystko jednak zmienia się równocześnie. W przypadku okresu wypowiedzenia nadal decydujący może być staż zakładowy, czyli czas przepracowany u danego pracodawcy. Możliwa jest więc sytuacja, w której pracownik zyskuje więcej urlopu, ale nie wydłuża się jego okres ochronny przy rozwiązaniu umowy.

Warto też pamiętać, że nowe zasady działają przede wszystkim na przyszłość. Nie oznaczają automatycznego wyrównania za wcześniejsze lata – takie przypadki będą raczej wyjątkiem niż regułą.

Źródło: INFOR
Zmiana zasad od maja. Wyższe zarobki i więcej dni urlopu. Ale, uwaga, trzeba złożyć wniosek do ZUS
02 maja 2026
02 maja 2026

Wyższa pensja i nawet sześć dodatkowych dni urlopu. Ta dobra zmiana, która od nowego roku wkroczyła do instytucji publicznych, teraz przyszła do kolejnych pracowników. Z początkiem maja wchodzą w życie nowe regulacje zmieniające sposób liczenia stażu pracy w firmach prywatnych. Zyskają ci, którzy latami byli „na swoim” albo zarabiali na umowie zleceniu. Jest jednak haczyk.
Bon senioralny coraz bliżej. Kto ma szansę wsparcie i na jakich zasadach?
01 maja 2026

Rząd szykuje wprowadzenie bonu senioralnego dla osób powyżej 65. roku życia z dochodem do 3410 zł miesięcznie. Nowe świadczenie ma przede wszystkim trafić do gmin, w których dziś brakuje usług opiekuńczych, a jego realizację zaplanowano w ramach kilkuletnich programów finansowanych z budżetu państwa.
Zarobki 2026: pielęgniarki stoją na podium zaraz za informatykami
01 maja 2026

Zarobki w 2026 r.: pielęgniarki stoją na podium zaraz za informatykami. Po pielęgniarstwie można zarabiać kilkanaście tysięcy złotych. Gdzie w Polsce pielęgniarki zarabiają najwięcej?
3807 zł miesięcznie z PFRON. Wsparcie w programie - Rehabilitacja 25 plus
01 maja 2026

W roku szkolnym 2026/2027 placówki prowadzące wsparcie dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o środki z programu „Rehabilitacja 25 plus”. Stawka wynosi 3807 zł miesięcznie na jednego uczestnika. Pieniądze nie trafiają jednak bezpośrednio do beneficjenta, lecz do podmiotu prowadzącego placówkę, która organizuje opiekę, terapię i aktywizację.

Ubezpieczenia do kredytu jako narzędzie zysku banku. Misselling, prowizje i przełomowy wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 r.
01 maja 2026

Historia bancassurance w Polsce to studium przypadku, w którym instrument ochrony konsumenta - ubezpieczenie - stał się narzędziem systemowego obciążania go dodatkowymi kosztami. Przez lata organy nadzorcze biły na alarm, niezależne raporty dokumentowały patologie, a sądy były podzielone. Wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 roku w sprawie C-744/24 przecina ten węzeł gordyjski: bank nie może zarabiać na odsetkach od pieniędzy, których klient nigdy nie dostał do ręki. Dla setek tysięcy kredytobiorców może to oznaczać realne roszczenia.
13. emerytura w 2027 r. może wynieść ok. 2040 zł brutto. Wszystko zależy od marcowej waloryzacji
01 maja 2026

Trzynasta emerytura nie jest ustalana uznaniowo. Jej wysokość wynika z przepisów: odpowiada kwocie najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. Jeżeli aktualne rządowe założenia makroekonomiczne przełożą się na wskaźnik waloryzacji w 2027 r., „trzynastka” może wzrosnąć tylko nieznacznie, do ok. 2040 zł brutto.
Majówka 2026: 5 500 zł kary za grill na balkonie, a za ognisko w ogrodzie – nawet 11 500 zł grzywny
01 maja 2026

Można śmiało powiedzieć, że majówka to narodowe święto grilla (a w nieco mniejszym zakresie – również ogniska). Mieszkańcy bloków – z przyczyn oczywistych – mogą zdecydować się wyłącznie na to pierwsze, a posiadacze własnych ogródków – rozniecić nieco większy płomień. Czy jednak takie przyjemności – w obrębie własnych balkonów i ogródków są legalne? Okazuje się, że nie w każdym przypadku, a ich nieroztropnych amatorów, mogą niekiedy spotkać niemiłe konsekwencje, w postaci wysokich mandatów i grzywien.
Do majowej wypłaty należy się 1000 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić. Odmówić nie może
01 maja 2026

Specjalny dodatek do pensji otrzymują ci, którzy pracują w nocy. Kwota nie jest stała. Jej wysokość zależy między innymi od liczby godzin pracy w danym miesiącu. Czerwcowy bilans daje ich sto sześćdziesiąt. Ile dokładnie wyniesie maksymalny dodatek za nocną pracę w tym miesiącu?

Masz umowę na czas określony? Możesz zmienić na czas nieokreślony. Napisz wniosek do pracodawcy. Jest jeden warunek
30 kwi 2026

Masz umowę na czas określony? Możesz zmienić na czas nieokreślony. Daje największe poczucie bezpieczeństwa w zatrudnieniu. Napisz wniosek do pracodawcy. Jest jeden warunek ustanowiony w Kodeksie pracy.
Wypłata dodatku stażowego z wyrównaniem po wejściu w życie nowych przepisów w 2026 r. [PIP]
30 kwi 2026

Po wejściu w życie nowych przepisów w 2026 r. pracodawca powinien wypłacić dodatek stażowy z wyrównaniem. Pracownik musi oczywiście przedstawić zaświadczenie o dłuższym stażu pracy. Jak tłumaczy to PIP?
